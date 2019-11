La furia de la mamá de Brisa con su hermano, detenido por el femicidio: "Es un hijo de puta, enterró a mi bebé como a un trapo"

La mamá de Brisa Méndez, la joven de 13 años cuyo cuerpo fue encontrado el viernes enterrado en la casa de su tío, habló sobre la detención de su hermano, Matías Emanuel Méndez, pidió que se haga justicia: "Que se pudra en la cárcel. Es un hijo de puta".

"No tengo palabras y pido justicia por mi hija. Ella había pedido salir para hacer unas compras y nunca regresó. Todo el barrio la buscaba y las cámaras de seguridad de la zona nunca la vieron salir", precisó Vanesa Méndez, en diálogo con el portal local Pilar de todos.

Brisa desapareció el miércoles en Derqui, pasadas las tres de la tarde. Su cuerpo fue encontrado recién el viernes por la noche. Estaba enterrado en el fondo de la casa de su tío materno, quien permanece detenido como único sospechoso del femicidio.

"Nunca llegó a comprar nada, no se había ido a ningún lado. Salió para la esquina y no volvió más. A las cinco y media de la tarde salí a buscarla por todos lados con mi mamá, mis hermanas y mi marido. No la encontramos. Fui al destacamento de Monterrey y me tomaron los datos, con la foto", reconstruyó.

El cínico le mandaba mensajes a mi mamá y a mis hermanas diciendo que mi hija no nos quería ver más ni a mí, ni a su padre porque le 'hacía cosas'"

Ahogada en llanto, la mujer habló de su hermano: "Estuvo conmigo buscando a mi hija desde el miércoles. Salió a rastrillar por todos lados con la Policía. El cínico le mandaba mensajes a mi mamá y a mis hermanas diciendo que mi hija no nos quería ver más ni a mí, ni a su padre porque le 'hacía cosas'".

"Era él el que había terminado con la vida de mi hija. Pudieron encontrar el cuerpo por su celular. Fuimos a su casa y no estaba. Estuvimos tres horas esperando y no aparecía. Al rato llegó la ex mujer de él, con la llave del candado, pero no quiso abrir. El Policía le dijo: 'O abrís o estás escondiendo algo'. Primero revisaron la casa con los perros y después me hicieron pasar. No había nada de mi hija. Cuando salimos al fondo, había una pila de tierra y una caja con juguetes de una nena de él (tiene una hija de cuatro años)".

Horas antes, el detenido le había pedido a una de sus otras hermanas una pala. "Le dijo que era para sacar una planta de marihuana que tenía en el jardín para que no la viera la Policía. Pero no era la planta, era el cuerpo de mi hija. Estaba enterrada mi bebé, como un trapo de piso. No sé qué es lo que se le pasó con la cabeza a este hijo de puta, sólo pido que no lo hagan pasar por loco".

La mamá de Brisa fue trasladada al destacamento policial y allí recibió a través de una psicóloga la terrible noticia. "Me dijo que la habían encontrado, pero no como ellos esperaban. Salieron mis otros hermanos, porque no lo encontraban por ningún lado. Lo encontraron con cinco vagos a un par de cuadras de la casa de mi hermana. Lo agarraron y mis hermanos lo mandaron al frente. No se resistió. Se entregó solo. Después dijo que había sido él".

"Hablábamos cuando nos veíamos en la casa de mi mamá, pero no teníamos relación. Era un 'hola y chau'. El cínico salió a buscar a mi hija con nosotros y estuvo siempre enterrada en su casa. Con mi hija se hablaban, pero nada raro", reconoció.

El desgarro de la abuela de Brisa y la bronca contra su hijo: "No pude haber criado a un monstruo así"

La mujer acompañó a su hija durante la entrevista y se sumó para repudiar a su hijo, detenido por el femicidio. "No pude haber criado a un monstruo así. Es un desgraciado. Que pague y que lo fundan ahí adentro, por Dios. No es ningún loco, con los mensajes que me mandaba. Me decía que mi nieta se quería ir de su casa, como que me los mandaba mi nietita".

Que se pudra por haberle hecho esto a su sobrina, que es su misma sangre"

"Venía todos los días a casa a tomar mate con nosotros. Hacía changas de albañil. Nunca sospechamos que pudiera ser capaz. Que se pudra por haberle hecho esto a su sobrina, que es su misma sangre".

Los resultados de la autopsia de Brisa: golpe, asfixia y signos de abuso sexual