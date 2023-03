La furia de los vecinos de Rosario contra los narcos: desvalijaron y destrozaron casas de capos de bandas

El fin de semana ocurrió otra balacera entre bandas de narcotraficantes en Rosario. Un niño de 11 años murió y otros tres resultaron heridos en el barrio Los Pumitas en Empalme Graneros. A este trágico hecho protagonizado por sicarios, se sumó un ataque contra un colegio en el barrio La Tablada, en la zona sur de esta ciudad santafesina, donde dispararon 15 tiros contra el frente y dejaron una amenaza, vinculada a los grupos narcos.

Rosario está en el peor momento de inseguridad en una escalada que no para. Los vecinos de la ciudad de Santa Fe se cansaron, no aguantan más, dicen que es invivible, que temen por ellos y que los narcos no paran de matar personas y que habitan en la zona sin ningún tipo de problema. Hasta acusan de tener connivencia con la Policía de la provincia de santafesina. De esta premisa, este lunes en horas del mediodía, una multitud autoconvocada salió con furia a atacar casas de presuntos narcotraficantes de la zona. Al menos cuatro fueron destruidas y hubieron varios heridos.

Todo empezó después del velorio del Máximo Jerez que falleció mientras estaba comprando algo en un kiosko después de un cumpleaños, al recibir un tiro en el tórax. El grupo de familiares y amigos que estaba viviendo un momento lamentable fueron en busca de la banda del “Salteño”, a los que se les involucró en este crimen.

La Policía asistió al lugar minutos después de que el sospechoso fuera apedreado y lastimado cuando salió a la terraza a amenazar a los manifestantes. A partir de allí, se extendió una jornada intensa en la ciudad santafesina porque varios de los vecinos se sumaron y salieron a protestar frente a la casa donde los efectivos policiales detuvieron a este hombre junto a sus dos hijos en el barrio Los Pumitas, a metros de donde velaron a Máximo.

Tras el traslado del principal sospechoso, también se llevaron del lugar a otras dos mujeres que serían la madre y la hija, que forcejearon con la policía y se resistieron a subir al patrullero. Cerca de 20 minutos después, los policías sacaron de la vivienda al hijo del hombre, quien vestía una camiseta de Argentina.

Terminada la detención, la multitud empezó a atacar el frente de la propiedad a palazos y martillazos tras denunciar que allí funcionaba un búnker narco. Pero, para dispersar a los manifestantes, la policía disparó con postas de goma y Julio, el padre de Máximo, fue uno de los heridos por esto.

El enojo no cesó. Julio por su parte, se quejó que tras el megaoperativo: "Seguro en un rato lo largan". Es que, según denuncian los vecinos, esto ocurre constantemente y los oficiales capturan narcos y los vuelven a soltar. Con la vivienda ya vacía, los vecinos rápidamente empezaron a desvalijarla: se llevaron heladeras, colchones y otras pertenencias como peluches y muebles. Se llevaron hasta el inodoro y el bidet. Prendieron fuego una moto que estaba en la puerta y luego intentaron incendiar la construcción con bombas molotov y con garrafas. Con el correr de los minutos, cada vez se sumaron más manifestantes y atacaron otras casas que también son de bandas narco.

Un joven habló para C5N que estaba en lugar: "La gente se cansó. Hace años vivimos en este barrio, nunca pasó esto. Jamás en la vida. Hoy en día nadie nos protege. Los narcos viven acá hace años, pero ahora se corrieron para acá. ¿Cuántas muertes vamos a vivir nosotros? ¿Cuántas van a vivir nosotros? Yo no quiero hacer justicia por mano propia porque me da miedo".

El fiscal de la causa de Máximo, Adrián Spelta, fue entrevistado en Argenzuela y adelantó: "Lo que hubo el sábado el sábado por la noche es que hubo un ataque a una de las facciones, una de las bandas que pretenden adueñarse del territorio, donde además de vivir ellos, vive gente que se dedica a trabajar, a tener un vida normal". "Convivimos con los narcos hace muchos años. Forma parte de nuestra labor estos hechos", agregó.

El Ministro de Seguridad de Santa Fe, Claudio Brilloni, se acercó a la zona alrededor de las 15:30 y salió a hacer declaraciones ante los medios después de la pueblada que se armó. "Entiendo la bronca y la pesadumbre detrás de la muerte de un ser querido", explicó. Después defendió el accionar de la Policía, a pesar de que salieron heridos algunos de los autoconvocados. "La provincia de Santa Fe es un enclave estratégico para todas las organizaciones narcocriminales. Tenemos características por su ambiente geográfico que hacen que sea un lugar deseado, específicamente Rosario porque tiene un puerto, y es en este punto, el puerto, que las organizaciones criminales lo utilizan para llevar adelante sus actividades criminales e ilícitas", reflexionó.

En diálogo con Argenzuela Brilloni compartió: "La notoriedad de este hecho es por el hartazgo social. Nosotros redoblamos los esfuerzos todo el tiempo para llevar adelante el trabajo que hacen las fuerzas policiales. Lo que pasa acá es que tenemos la muerte de un chiquito ultimado a balazos, que nada tenía que ver. Esto demuestra una vez más la violencia que tenemos y que se exacerba con la armas de fuego que tienen estas bandas".