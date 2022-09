"La gente antes se mataba por gilada", el premonitorio mensaje del joven asesinado por una moto

El fin de semana la peor tragedia golpeó durísimo a la familia de Lautaro "Lato" Leandro. El joven de Villa Fiorito había viajado con su hermano y una pareja amiga a Santa Fe, para cambiar una consola Playstation que tenía, por una moto Honda Tornado de 250 cc.

En la negociación que se dio con los asesinos para concretar la transacción que había comenzado en Marketplace, los dueños del vehículo le dijeron de ir a una casa a probar la máquina para saber que andaba, lo que generó que Leandro se diera cuenta de que estaba en problemas, le gritara a su hermano para avisarle, y luego huyera corriendo. Un balazo en la nuca terminó con su vida, el otro disparo dio en la Playstation.

"Lato" era el nombre con el que se lo conocía en el ambiente de la música moderna, la cumbia 420 y el trap, donde el joven venía creciendo con distintos videos con temas suyos y otros que tocaba con F10rito Family, la agrupación musical que conformaba con otros artistas emergentes de su barrio, y que en su nombre contenía el número 10 de la camiseta de Diego Armando Maradona, un oriundo del lugar que llenó de gloria ese suelo.

Su despedida

Leandro era muy querido por sus amigos, tal como pudo verse en la infinidad de mensajes y anécdotas con las que lo despidieron tanto en Facebook como en Instagram. Muchos de ellos estuvieron armando una cadena de oración para que saliera adelante cuando aún peleaba por su vida en el hospital Cullen de Santa Fe.

"Me dejaste sola papi, me dijiste que me ibas a sacar del país cuando la peguemos jajaja. Te voy a extrañar toda mi vida y me quedo con todas las cosas que pasamos juntos estos años mi compañero. Dios te tenga a su lado allá arriba, porque fuiste de las mejores personas que conocí. Dame fuerzas para seguir wacho, para que sigamos codo a codo a la distancia, mi amor", lo recordó Natalia Acosta, su pareja y bailarina protagonista de los videos donde cantaba el joven.

Su familia anunció que, de no mediar conflicto en el traslado del cuerpo, esta tarde desde las 18 estarán realizando el funeral del joven, en la Sociedad de Fomento Villa Urbana del barrio donde vivía.

Como si fuese una especie de mensaje premonitorio, en una publicación de hace más de dos años, Lautaro escribía en su Instagram: "Me falta cash para sentir el frío de New York, la gente antes se mataba por gilada, ¡yo no!". Esta no era la única frase que lo definía.

En sus canciones solía hablar de la vida en el barrio, de la sociedad marginada y de lo difícil que le parecía cumplir su sueño de ser un artista famoso.

Lato de la F1orito Family

El último video que la cuenta de Youtube de la F10rito Family subió fue hace dos días, como estaba anunciado en las redes de Leandro que así sería. Se trata de un tema protagonizado por él, que en su condición de casi póstumo, se llama Con to', y lo muestra al artista emergente en una escena bien típica de los nuevos géneros inspirados en el rap y el hip hop.

"Mami quiero que lo muevas, pero sin pedir permiso, que el ritmo de esa cadera hace que revientes el piso, cada vez estás más buena, yo no sé lo que me hizo, mato por esa morena porque ser mi nena quiso", comienza la última canción de Lato. La había adelantado en su última publicación de Instagram, sólo una semana antes.

En ella aparece con una camiseta del Club Atlético Los Andes, el equipo del ascenso de Lomas de Zamora, aunque también en su outfit Leandro solía salir siempre con un equipo deportivo de Boca Juniors.

Junto a Buren, Relax y Dey, suben videos como F10rito Family desde 2019, cuando debutaron con el tema Con todo, un nombre casi idéntico al de su involuntaria canción de despedida.

Con algunos de ellos grabó y publicó el tema "Pimpeao" RKT , que se estrenó el 20 de mayo de este año. "Si me muero que sea de gira con vos", decía allí Lato.

Por su crimen detuvieron a un sospechoso de 21 años, que fue detenido instantes después del crimen, luego de que lo entregaran sus propios vecinos.