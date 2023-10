"La gente lo ayudó y lo atrapó": un ciego apuñaló a otro por un termo y fue detenido

Era un día como tantos otros en la ciudad de Córdoba cuando un hecho sorprendió y generó gran sorpresa entre los vecinos que caminaban por la peatonal que se encuentra en 9 de Julio, a la altura de la calle Tucumán. Allí, en cuestión de segundos, dos hombres ciegos de la zona se chocaron, comenzaron a discutir y, entre insultos, uno apuñaló al otro: "Se cruzan en el medio, uno lo choca al otro y le tumba un termo que tenía y el otro saca un tramontina del bolsillo y lo apuñala".

El testimonio le pertenece a un comerciante de la zona, quien fue testigo del insólito hecho ocurrido durante el lunes. "En plena peatonal, 9:30 de la mañana, sin ningún policía a esa hora porque no había nadie y la gente ayudó, lo atrapó al otro que se iba y asistió al que habían apuñalado", amplió en diálogo con Cadena 3 y advirtió que "por suerte la gente colaboró porque si no, no sé qué hubiese pasado con ambos, porque el otro se hubiera ido y nadie lo conoce".

Según trascendió, uno de los invidentes involucrados en la pelea es un vendedor ambulante del lugar, de 50 años y dueño del termo que generó el feroz ataque, mientras que el otro, de 55, se encuentra en situación de calle. De acuerdo al relato del comerciante, ambos comenzaron a pelearse por el recipiente con cierre hermético hasta que uno, harto y totalmente fuera de sí, sacó un cuchillo Tramontina del bolsillo lo apuñaló tres veces.

El agresor fue primero demorado por los vecinos del lugar que rápidamente intervinieron para que no huyera y minutos más tarde fue detenido por la Policía y trasladado a sede judicial, mientras que el herido fue atendido en el Hospital San Roque con tres graves heridas producto de la agresión con el arma blanca: dos en el abdomen y una en el cuello. "La gente ayudó y lo atrapó. También asistió al que habían apuñalado", sentenció el testigo del hecho.

Robó un auto con una mujer adentro y chocó contra un árbol

Otro hecho en la ciudad de Córdoba generó gran indignación y temor: una mujer de 79 años quedó herida de gravedad cuando un delincuente robó el auto en el que ella se encontraba y en la huida, chocó contra un árbol. El hecho ocurrió durante la madrugada del lunes, cerca de las 2.30, en el barrio San Vicente. En ese momento, el familiar de la jubilada detuvo su vehículo Renault 9 en la calle Argandoña al 3900 para dejar a algunos de sus acompañantes y fue interceptado por otro auto, del que bajó un delincuente. El asaltante lo golpeó y se subió al auto, donde se hallaba sentada en la parte de atrás la mujer de 79 años, a quien se llevó a bordo.

Luego de transitar diez cuadras, el ladrón perdió el control del Renault, chocó contra un árbol y escapó. Pero en el interior del destrozado vehículo quedó herida la mujer, quien debió ser rescatada y trasladada a un centro de salud pública de Córdoba para ser asistida por diversas lesiones que sufrió producto del impacto. Francisco, cuñado de la víctima y dueño del auto robado, contó esta mañana a canal 12 de Córdoba que la mujer "se encuentra en terapia intensiva, con lesiones cerebrales, también en la boca, la nariz y el estómago". Además, dijo que había tomado todas las precauciones al parar su vehículo para que descendieran sus familiares, ya que sabía que se trataba de "una zona peligrosa".

A pesar de eso, admitió que todo fue "sorpresivo". "Del auto bajó un hombre corpulento. Me golpeo, me sacó las llaves. Le pedí que me dejara bajar a mi cuñada, pero se la llevó", relató el hombre. A raíz del hecho, se inició una causa en la Fiscalía de Instrucción de turno de la ciudad de Córdoba, donde se trabajaba con el fin de identificar tanto al delincuente que robó el auto y chocó como al cómplice o cómplices que lo secundaron desde otro vehículo.