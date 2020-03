La habitación de Fernando sigue intacta: el desgarrador reclamo de los padres a dos meses del crimen

Se cumplen dos meses del crimen de Fernando Báez Sosa, el joven de 18 años que fue asesinado a golpes a la salida del boliche Le Brique de Villa Gesell. El desgarrador reclamo de sus padres -Graciela y Silvino-, cómo sigue la causa y el emotivo video que grabaron los amigos y la novia del adolescente.

"Me atormenta todos los días esperar la resolución de la Justicia. Ruego a Dios con toda mi fuerza para que se haga Justicia por mi hijo y que esto no quede en la nada. Que no les den privilegios a estos chicos, ellos ni siquiera le dieron la posibilidad de defenderse. Él no les hizo nada. Nadie se merece algo así en esta vida. Que no haya nunca más otro Fernando", reclamo Graciela, en diálogo con diario Clarín.

Fernando era hijo único y los Báez Sosa conviven con el vacío, con la certeza de saber que su hijo no va a volver. Pasaron dos meses y el cuarto de Fernando sigue intacto. Siguen ahí los papeles de la facultad -estudiaba derecho en la Universidad de Buenos Aires-, su peluche de spiderman sobre la cama y la foto con Julieta, su novia, sigue en la mesita de luz; tal como la dejó antes de partir en enero a la Costa para disfrutar de sus primeras vacaciones con amigos.

"Es una gran tristeza lo que estamos pasando día a día con mi esposo. Todos los día se me hace más difícil. Lo recuerdo a mi hijo cuando cocino, cuando me levanto. Su cama está vacía. Está su muñeco, que era como un hermano para él. Su mesita (de luz). Es difícil convivir con esto todos los días, pero es lo que me espera. Mi hijo no va a regresar nunca. Lo mataron a traición y se burlaron hasta después de matarlo", sumó la madre.

Mientras aguardan la decisión de la Justicia con respecto al pedido de prisión domiciliaria solicitado por Hugo Tomei, los Báez Sosa hacen lo que pueden para seguir adelante. "Hay días en los que estamos mal, eso es inevitable porque nosotros éramos tres, ahora somos dos y la ausencia de Fernando se siente todos los días y todas las noches. No hay momento en el que no podamos recordarlo: desayuno, almuerzo, merienda. Siempre está", sumó Silvino.

"Entre nosotros, con Graciela, tratamos de sostenernos lo que podamos. Lo que pueda darle a ella", reforzó. "Nunca voy a recuperar a mi hijo, era mi único hijo. Era feliz, hasta que estos le arrebataron la vida de una manera tan cruel. Nosotros esperamos que la Justicia actúe como debe ser y confiamos en ellos. Esperamos que les den lo que realmente les corresponde y no la domiciliaria, sería muy injusto. Ojalá que se haga realmente justicia".