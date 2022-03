La ilógica declaración del joven de 17 años denunciado por violar a una compañera y la "coima" a la Policía

La ciudad de Lanús sigue conmocionada luego de que trascendiera la denuncia de Nicole K., la adolescente de 17 años que dijo haber sido violada en una casa, ubicada en la calle Manuel Corvalan 2200, en medio de una fiesta por el “Último Primer Día” (UPD), celebración que llevan a cabo los alumnos del último año durante la noche previa al inicio de clases para luego ir juntos al colegio en una suerte de caravana.

El hecho ocurrió el miércoles a la madrugada, cuando alrededor de 40 adolescentes celebraban el UPD en la casa particular de uno de los alumnos del Instituto Cristo Rey de Lanús. "Mi hermana pasó a sexto año y festejó con sus ex compañeros del Cristo Rey, ya que ella se cambió de colegio hace dos años, el UPD, que es el último primer día de clase. La hicieron el miércoles para ir al colegio en una caravana, como hacen todos los años", contó Tatiana, hermana de la víctima.

En diálogo con BigBang, explicó que este nuevo ritual entre los alumnos se llevó a cabo en la casa de Alex C. "Se suponía que los padres tenían una lista de todos los chicos que iban a participar del festejo. Mi hermana hace dos años que se cambió de colegio, pero sigue manteniendo sus viejas amistades. De hecho, todo lo organiza con los chicos del Cristo Rey, desde el viaje de egresados hasta salidas o los festejos por el último año de clase", detalló.

Nicole se despidió de su mamá, Thelma, el martes por la noche y se reunió con un grupo de amigos en la casa de otro compañero, de nombre Agustín S. y cerca de la medianoche, todos ellos se dirigieron al lugar donde se iba a desarrollar la celebración. Allí, los chicos bailaron, charlaron y se divirtieron hasta que ocurrió lo peor: Nicole se dirigió a uno de los baños de la casa y detrás suyo ingresó, a la fuerza, Valentín M., un joven de 17 años a quien conoce desde el jardín.

El baño donde ocurrió el ataque sexual no era el principal de la casa, sino uno que los dueños de la vivienda estaban construyendo en el fondo y habían habilitado debido a la gran cantidad de chicos que había en el lugar. "La casa tiene dos baños, pero mi hermana usó uno que estaba en el fondo, de cemento y a medio construir, que los padres de su compañero habilitaron por el numeroso festejo", le aclaró Tatiana a este sitio.

Según consta en la denuncia, Valentín ingresó a la fuerza, la obligó a "practicarle sexo oral" y luego abusó sexualmente de Nicole. "Si querés pasar al baño, esperá que primero hago mis necesidades y cuando salgo, entrás vos", le dijo la víctima a su agresor, previo al ataque. Pero de acuerdo con la denuncia, el adolescente le respondió que "no", procedió a bajarse los pantalones, se quitó la ropa interior, la tomó con fuerza y la obligó a practicarle sexo oral.

La acusación hecha en la Comisaría 6ta Lanús, ubicada en Monte Chingolo, Provincia de Buenos Aires, ante el subcomisario Alfonso, sostiene que la joven se resistió al ataque e intentó huir, pero el joven la sujetó y le dijo: "Dejá de llorar que no te va a escuchar nadie acá". A pesar de los ruegos de Nicole, quien le pedía a su agresor que la dejara salir, Valentín la agarró con fuerza de los brazos, la colocó contra la puerta del baño, la desprendió de su ropa y la "penetró".

La víctima logró escabullirse, se topó con su mejor amigo y le contó lo sucedido. Ambos acudieron al grupo de amigas de la adolescente y luego, denunciaron el hecho ante los padres a cargo de la casa en dónde se realizó la fiesta. Los adultos, al tomar conocimiento de lo acontecido, llamaron al 911. La Policía llamó a la mamá de Nicole a las 6:45 del miércoles para avisarle que a su hija la habían "ultrajado" y rápidamente, la mujer de 47 años viajó hasta ese lugar.

Durante su conversación con este sitio, Tatiana relató que su hermana no quería bajarse del patrullero "porque el padre del agresor es policía (es agente de la Policía Federal) y siempre da la cara por este chico". "Nos decía que no quería entrar a la comisaría, pero la convencimos y entró con mis papás. Al pibe lo llevaron a cuerpo médico para corroborar si tenía algún tipo de lesiones, mientras que a mi hermana la encontraron despeinada y con la ropa corrida", recordó.

La denuncia se realizó en la Comisaría 6ta de Monte Chingolo y los familiares de Nicole resaltaron que escucharon a los padres del agresor intentar solucionar todo a cambio de dinero. "Intentaron pagar para que su hijo sea liberado y hasta trajeron como testigos a amigos de su familia. Su mismo padre siendo Policía Federal intenta encubrir lo sucedido. Llegamos a la comisaría a las 7.15 pero recién 13.30 le tomaron la denuncia y le hicieron las pericias a mi hermana ", contó Tatiana.

Y agregó: "No es lo mismo que pongan ´la golpeó y la violó´ a ´no presenta lesiones´, hay cosas que por plata se van borrando. Tuvimos que llamar a una abogada penalista para iniciar todo". Además, la familia de la víctima denunció malos tratos de parte de los oficiales a cargo de la comisaría. "Nicole fue sometida a distintas pericias y pasó todo el día, de un lado para otro. Hasta la dejaron sentada en el piso de la comisaría para que aguardará sin tener consideración por la situación que estaba afrontando. También escuchamos a los padres de este pibe queriendo arreglar con el comisario con 15 o 20 mil pesos y dos testigos a favor del chico, para que lo liberen", denunció.

A Nicole en cuerpo médico de departamental Lanús le hicieron las pericias y después la llevaron al hospital vecinal para darle el tratamiento AntirRetroviral (específicos para el tratamiento de infecciones por retrovirus como, por ejemplo, VIH), le hicieron un test de embarazo y le dieron la pastilla del "día después". "En ese momento escuchamos a los padres de este pibe intentar arreglar con el comisario", aclaró a Tatiana.

La joven de 17 años aseguró que vio a dos personas en el baño, pero señaló a Valentín como su abusador. De acuerdo a la denuncia, mientras el alumno del Cristo Rey la atacaba, uno de sus amigos y cómplice del ataque, "hacía de campana". Sin embargo, la familia del acusado sostiene lo contrario y afirman que la propia Nicole fue la que ingresó al baño a la fuerza mientras Valentín estaba "orinando" y le practicó sexo oral contra su voluntad.

El estudiante declaró ante la Justicia que se encontraba en el baño, que la chica ingresó y, de repente, mientras él orinaba, comenzó a practicarle sexo oral. Al mismo tiempo, el entorno de Valentín sostuvo que Nicole había "consumido alcohol y pastillas" durante la celebración. "Los padres del chico habían ido a buscar testigos y presentaron a dos amigos de la familia que dijeron que mi hermana estaba empastillada. ¡Eso es mentira!", manifestó Tatiana.

En ese sentido, resaltó que hay varios testigos que afirman haber visto a Valentín "fumando porro y robando alcohol de la heladera". "Nicole se pone mal cuando hablamos de esto y la que intenta hablar con ella es mi mamá, que es la que estuvo en todo momento. Hoy está adormecida, dice que se siente muy mal, que le duele mucho la panza y la cabeza. Hoy no se encuentra muy bien. El jueves, gracias a mis jefes que dieron comunicación a género y a servicio de la niñez, se contactaron conmigo y después con mi mamá, la fueron a buscar, la llevaron a la parte de Desarrollo Social en el Municipio para que la atienda una psicóloga o asistente social. También la vio una médica clínica y psiquiátrica que recomendó darle una dosis baja de un medicamento , que no recuerdo el nombre, para que pudiera descansar a la noche, porque mi hermana venía sin dormir. Como no está acostumbrada a tomar ningún tipo de medicación, se siente adormecida", concluyó.

El sospechoso fue imputado por el delito de "abuso sexual" y quedó en libertad. Mientras tanto, investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Responsabilidad Juvenil N°6 de Lomas de Zamora, a cargo de Mariano Bonilla, quien este viernes se contactó con la familia de la víctima, se puso a disposición y espera por la recuperación de Nicole para tomarle una nueva declaración sobre los hechos.