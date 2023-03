La impunidad de Villa: la demora en la pericia clave para evitar otro juicio por abuso sexual

El 26 de junio del 2021, tal y como consta en la denuncia, la vida de Tamara Doldán cambió para siempre. La ex pareja del jugador de Boca, Sebastián Villa, volvía de compartir una cena con él y con todo el plantel del equipo, pero con un final distinto al cotidiano. La mujer denunció que esa noche el colombiano la abusó sexualmente y la violentó. Tras ese episodio, y luego de un año y medio de relación, la víctima tomó distancia y comenzó con el difícil y duro proceso penal.

Junto a su abogado, Roberto Castillo, se pusieron a disposición de la Justicia y llevaron a cabo todas las pericias psicológicas y psiquiátricas necesarias para comprobar los hechos. “La causa tuvo seis declaraciones testimoniales, un informe victimológico, una pericia psiquiátrica, una pericia psicológica y todas resolvieron que existe una afectación en la psiquis de la víctima producto del abuso sexual sufrido y a su vez descartan de que exista fabulación en el relato de la víctima. Con lo cual se le da la credibilidad y el sustento desde la ciencia de la psicología y la psiquiatría que le da el respaldo al testimonio de la víctima”, expresó Castillo.

Si bien el letrado afirmó que por el momento la víctima no recibió amenazas por parte de Villa o de su entorno, la salud mental de Doldán quedó totalmente afectada por este hecho y cada instancia judicial la vuelve a movilizar. “Ella está muy mal, cada vez que va terminando una pericia es como un cierre psicológico. Lamentamos mucho que nuestra perito no se haya podido presentar, así que esperamos que nos determinen la fecha para terminar con esa pericia y poder pedir el juicio oral para Villa”.

Además, Castillo agregó: “A la víctima se le generaron problemas psicológicos, personales y laborales. Un proceso penal es de por sí revictimizante, y uno de esta magnitud lo es aún más. Con lo cual para ella fue extremadamente hostil y traumático para su psiquis someterse al proceso que estamos finalizando”.

No obstante, el abogado comentó que considera que la causa no es tratada al igual que el resto, ya que debido a la fama y al dinero que maneja el acusado, la perspectiva de género es sólo una apariencia: “Me gustaría agregar, que tenemos en la apariencia una evolución en cuanto a la perspectiva de género pero la realidad es que hay un doble estándar que se activa y se desactiva depende del dinero que esté en juego. Entiendo que es una persona que está valuada en 10 u 11 millones de euros, y es por eso que de alguna manera se atiende esta situación con otras particulares”.

Castillo concluyó que tal y como sucede en muchos casos, incluso no sólo cuando se trata de un delito de abuso sino también de otros, a los acusados se los detiene durante todo el proceso penal en tanto y en cuanto haya riesgo de fuga o de entorpecimiento en la causa. En este caso, Villa continúa jugando en Boca y viviendo en libertad: “Otra persona acusada por un hecho de esta magnitud que no fuera o que no valga el dineral que vale este muchacho podría estar tranquilamente sometido en un estado de detención en el proceso penal”.

Por último, es importante destacar que las pruebas presentadas por la denunciante tienen una contundencia probatoria no sólo en lo visual, sino también en lo testimonial. Su entorno comprobó y visualizó las marcas que le quedaron en la piel debido a la brutalidad de Villa, además de acompañarla y ver día a día como vive con este dolor. También mantuvo chats en donde él se hacía cargo de no haber estado "bien".

Un dato no menor con respecto a Villa, es la otra de las denuncias que tiene en su contra emitida por su ex pareja Daniela Cortés en 2020, quien lo acusó de “lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género y amenazas coactivas”. En este caso, el juicio oral comenzará el próximo mes y tendrá lugar los días 17, 18 y 19 de abril en el juzgado Correccional 2 de Lomas de Zamora.