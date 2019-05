Era el lunes por la madrugada. Gladys se había despedido a la una y media de la mañana de su marido, quien por un problema particular decidió acercarse a la guardia del hospital de San Miguel del Monte. No lo atendieron: los médicos le dijeron que había ocurrido un accidente vial en el que habían muerto cuatro personas y que el lugar estaba desbordado. Regresó a su casa sin saber que una de las víctimas era Danilo Sansone, su hijo de 13 años.

“Cuando me dijo eso se me salió el alma”, reconoció Gladys. “Al rato vino un policía a mi casa a decirme: ‘Fíjese si no le falta uno de sus hijos’. Además, me dijo que tenía que ir a reconocer el cadáver a la comisaría”, recordó la mujer, en diálogo con Telefe Noticias.

Danilo había salido unas horas antes a “dar una vuelta” con amigos. No había regresado. Compungidos, los padres se dirigieron de inmediato al centro asistencial. “No tuve la fuerza, ni el coraje para entrar a reconocer el cuerpo”, reconoció Gladys.

“Cuando llegué alguien que estaba ahí me preguntó: ‘¿Para qué mierda tenés tantos hijos? Tenés diez y no pudiste cuidar a uno”, denunció la mujer, que por el shock no pudo precisar si el autor de la frase fue uno de los agentes policiales o uno de los médicos.

La justicia investiga el accionar de la Policía en la persecución policial que culminó con la muerte de cuatro adolescentes: Carlos Suárez (22), Gonzalo Domínguez (14), Camila López (13) y Danilo Sansone (13). Además, permanece internada en estado delicado Rocío Guagliarello (13). El auto en el que viajaban chocó contra un camión mientras eran perseguidos por un patrullero.

El fiscal general de La Plata, Héctor Bogliolo, confirmó en las últimas horas que una de las víctimas fatales tenía un impacto de bala de uno de sus glúteos, lo que confirmaría que los efectivos de la Policía Bonaerense que los perseguían dispararon contra el auto; algo que negaron al momento de declarar. También hallaron un impacto de bala en el vehículo en el que viajaban cinco jóvenes de entre 13 y 22 años.

"Mi hijo salió a dar una vuelta como hacía siempre y me lo mataron, no salió ni a robar, ni a tomar, ni venía de un boliche", lamentó Gladys. "No puedo explicar el dolor que siento, el vacío, necesito que se haga justicia y no voy a parar hasta ver a los culpables en la cárcel".

La denuncia de la mamá de Camila: "Las vainas están, ya las tiene la Justicia"

La mamá de Camila, Yanina Zarzoso, al enterarse del hecho, le costó creerlo porque ellas no le habían avisado que se iban. "Los tiros los escucharon los barrios más alejados, es un pueblo chico. Los testimonios comenzaron a circular y ahora se que nos citaron a los padres, pero ni se en qué día vivo. Pero sinceramente no confío en nadie. Tenemos un montón de testigos. Espero que no quede en nada", comenzó su relato en Yanina en diálogo con Ernesto Tenembaum, en el programa ¿Ahora quién podrá ayudarnos?, en Radio Con Vos.

"Ahora tenemos gente que estuvo ahí, que vio lo que pasó. Mi papá en ese preciso momento, no sé por qué, desesperado, quiso ir al lugar del hecho y estuvo con el camionero y habló con él. El camionero le dijo que lo sentía mucho y le contó que declaró y que le llamó la atención que no pusieron todos los datos que aportó. Y le decían que se fuera, que había hecho todo y mi papá le pidió que vuelva a ir a declarar. Y el camionero fue a Cañuelas y volvió a declarar", continuó su relato y pidió que no se juzgue a los padres por si controlaron o no a sus hijos, sino que se evalúe el incorrecto accionar policial.

"Las vainas están, una vecina las encontró. Es una vecina que hace poco que vive en Monte. Ya las tiene la fiscal. Siento que voy a caer con el correr de los días. Pero hay algo que me mantiene fuerte. Necesito justicia. Veo el video del auto. Veo la foto de mi hija. Veo al Policía, sacando medio cuerpo del auto y pienso que mi hija pensaría 'por qué me fui'; pienso que gritó 'mamá'; tendrían miedo, eran nenes, mi hija era una nena", siguió entre lágrimas.

"Si mi hija hubiera dado una vuelta y los policías no hacían una pelotudes, Camila volvía a dormir a mi casa. Nada más que esto. Y que los policías queden presos, porque en Monte suele pasar que los trasladan y nada más. Quiero justicia, nada más", finalizó.

El resto de las madres comparten su angustia, indescriptible en palabras. Incluso se conoció que la mamá de Gonzalo contó que su hijo le pidió permiso alrededor de las 22 del domingo para juntarse con su amigo Danilo. La idea era "rapear en la plaza". Cerca de las 2 de la mañana se despertó y se dio cuenta de que Gonzalo todavía no había llegado. Preocupada, vio desde su teléfono que los portales de noticias reportaban un accidente en la Ruta 3 y ya no se pudo dormir más. Minutos después la llamaron para confirmarle la peor noticia.

Quiénes eran los chicos que murieron en San Miguel Del Monte

Anibal Suárez

Era una provincia de Misiones y estaba en San Miguel del Monte por trabajo. Además, era familiar de un compañero del colegio de los chicos. Tenía 22 años y era quien manejaba el auto en el que se accidentaron.

Danilo Sansone

Tenía 13 años y era fanático del fútbol. Según su familia, aún jugaba con autitos y la teoría que sostienen es que escapaban de la Policía porque los perseguían a los tiros.

Gonzalo Domínguez

Le había pedido permiso a su mamá para encontrarse a las 22 con su amigo Danilo. Los dos dijeron que irían a rapear a la plaza. En el camino pasaron a buscar a las chicas. Tenía 14.

El testimonio clave del camionero y el presunto intento de coima para que "no hable"

El hecho ocurrió el lunes por la madrugada sobre la ruta 3. Los cinco chicos viajaban en el auto de Suárez cuando comenzaron a ser perseguidos por un patrullero de la Policía bonaerense. Un video filmado a varios metros registra el momento exacto en el que se producen los disparos, negados desde el principio por los efectivos policiales, que afirmaban que no existían marcas de disparos sobre el vehículo y que los cargadores de las pistolas reglamentarias estaban completas. Además, se investiga un presunto intento de coima al camionero involucrado en el choque.

"Son tiros, son tiros", se escucha en el video y tal como decía Zarzoso cuentan con las imágenes de una cámara de seguridad donde se observa el auto Fiat siendo perseguido por una camioneta policial con una silueta humana asomada a la ventanilla que dispara.