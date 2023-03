La insólita condena en Rosario: la policía que le filtraba información a la banda de Los Monos

¿Cómo se lucha contra el narcotráfico si su poder está enquistado en cada estamento de la sociedad? Lo que ocurrió hace horas en Rosario, en la provincia de Santa Fe, es una muestra de esa pelea que parece perdida. A comienzos de marzo, una policía de Rosario fue detenida porque le filtraba información reservada a la banda de narcotraficantes llamada Los Monos.

La suboficial llamada Analía Lorena Francia, de 47 años, enviaba data fundamental a la banda que tiene operaciones y su zona de poder en los barrios Ludueña, Industrial y Empalme Granero. Por eso fue condenada a solo tres años de prisión de ejecución condicional y una inhabilitación de 10 años para ejercer cargos públicos. En la investigación también descubrieron que el hijo de la agente era uno de los miembros armados de Los Monos.

En ese sentido, la sentencia, que es por encubrimiento agravado e incumplimiento en los deberes de funcionarios público, fue decidida entre el fiscal Pablo Socca y el abogado defensor de la policía en un juicio abreviado llevado a cabo en el Centro de Justicia Penal a cargo del juez penal de primera instancia Rodrigo Santana.

Durante la investigación, que culminó con la detención de la agente en la calle Mendoza al 600 durante un operativo de la Agencia de Control Policial (ex Asuntos Internos) llevada a cabo el 1° de marzo, salió a la luz que Francia enviaba datos de allanamientos y de distintos operativos a supuestos integrantes de Los Monos.

Inesperadamente, tras declarar, la agente quedó en libertad. Las personas beneficiadas con la información de Francia fueron Jonatan Almada, uno de los cabecillas y Alan Nahuel Carlini, un presunto sicario que fue asesinado el 7 de enero. Ambos escaparon minutos antes de distintos allanamientos. También quedó libre su hijo de 22 años, llamado Kevin Fracchia, quien se comprobó que trabajaba para los Monos como vendedor de droga, extorsionador y brazo armado.

En una de las escuchas, uno de la banda de narcos le dice a otro: “Quiero hablar urgente con vos. Está todo podrido. Amigo, me llamó la mamá de K. Le dijeron que sos el último eslabón que agarran y caen todos. Cuidate, hermano. El gil de Fabio Giménez se ve que batió la cana, algo así me dijo. La preguntaron si te conocía y ella dijo que no, por eso me llamó para que te avise que te iban a poner captura, hermano”. Todo fue antes de un allanamiento en el barrio Ludueña y otro paralelo en Empalme Graneros. Ese día, la Policía no encontró nada. Habían escapado y sacado todo pocas horas antes.

En la causa en la que la suboficial quedó libre, su hijo continúa detenido, ya que había protagonizado un tiroteo en su barrio. Además, el papá del detenido y ex esposo de Francia fue asesinado el 5 de agosto de 2022 en la puerta de su casa. Según la Policía, los tiros en realidad iban dirigidos a su hijo pero los sicarios se equivocaron.