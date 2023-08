La insólita defensa de la esposa de Lotocki ante las acusaciones por la muerte de Caprarola

Tras la muerte de Mariano Caprarola, Fernando Burlando le inició acciones legales al cirujano Aníbal Lotocki y María José Favarón, esposa del médico, realizó declaraciones y generó indignación con sus dichos al afirmar que el falso cirujano no tiene nada que ver con la muerte del panelista.

“¿Por qué me vienen a preguntar a mí respecto al fallecimiento de una persona? Si Mariano falleció en Médicus. Por favor, vayan e investiguen cuál fue realmente la causa que llevó al fallecimiento de Mariano”, aseguró en el programa A la tarde.

Luego, se enfocó en el informe clínico: “La historia oficial dice que falleció de un shock hemorrágico, es la primera historia que salió y la dijo Ángel de Brito. Investiguen ahí. ¿Cómo me vienen a tocar el timbre a mí y pretenden que yo diga algo? No me puedo hacer cargo de todo lo que dicen en la televisión”.

El notero que estaba entrevistándola recordó que en diferentes ocasiones Caprarola aseguró que Lotocki le había inyectado veneno. En defensa de su marido, expresó: “¿De qué veneno hablan? Dijeron muchas cosas... Dijeron también que tenía el nombre de la persona que cubría a Aníbal en la caja fuerte, ¿por qué no van a abrir la caja fuerte y nos dejamos de hacer toda esta parafernalia?”.

En referencia a la inhabilitación de la credencial de Lotocki, aclaró: “¿Ustedes creen que si tuviéramos poder estaríamos en la situación en la que estamos ahora?”. A modo de cierre, se refirió sobre el caso de Caprarola: “No hay veneno. ¿De qué veneno hablamos? Yo no estoy envenenada. Ya lo he dicho en un montón de programas. Dejen de decir que hay un veneno, porque no hay veneno. No existe tal veneno. Me quedo con lo mejor de Mariano”.

En otro momento de la entrevista, Favarón se quejó de que ellos, como familiares del médico, reciben cientos de mensajes negativos: “Estoy asombrada de la violencia hacia el otro, del deseo de muerte hacia el otro. Me desean la muerte a mí, a Aníbal, a los hijos de Aníbal... ¿En qué momento llegamos a esto?”.

Asimismo, recordó una nota que le habían hecho a Lotocki en Telenoche y aseguró que no lo dejaron hablar y que le cambiaban de tema: “Para qué van a preguntar otra opinión si no la van a respetar o la van a ningunear. Ese es uno de los motivos por el que decidimos no decir más nada. Si no es un juego que no termina nunca”, aseguró.

Por otra parte, criticó que el cirujano no puede salir libremente: “Hizo una salida con los hijos y ustedes fueron testigos de lo que sucedió en el circo. ¿Les parece que lo hostiguen de esa manera, que muestren la cara de sus hijos?”. A modo de cierre, pronunció: “Hay otra parte de la historia que no quieren saber, no quieren enterarse. Cuando nosotros hablamos de lo que hay en la causa realmente, nos cortan el programa. ‘No, no hay más tiempo’ y nos echan”.

Por último, habló sobre su situación económica y el duro momento que están pasando debido a que Lotocki no puede trabajar: “Estoy vendido algunas cosas, alquilando otras. Yo no tengo ahorros. En cualquier momento me abro un only fans”. En sus redes sociales también defendió a su esposo. La mujer, que muestra un perfil fit con videos y fotos en el gimnasio, habilitó una caja de preguntas y respondió consultas de sus seguidores sobre Caprarola y la operación.

“¿Qué se siente estar casada con el Dr. Muerte?”, preguntó una seguidora. “No sé quién es el Doctor Muerte. No creo exista alguno, al menos en la vida real. (Ahora, te referís a una película) Sé más clara”, respondió Favarón. “¿En la cola tenés lo mismo que Silvina Luna?”, le consultó otra seguidora. “Yo me operé un poco antes que ella y sí, claro, tenemos exactamente el mismo procedimiento. Y tengo mucha gente conocida que también. Y aquí estamos, muy bien”, contestó.

“¿No te da miedo terminar como Silvina, Mariano, Gabriela, etc, etc.?”, le preguntó otro usuario haciendo referencia tanto a Luna, Caprarola y a Gabriela Tenchi, algunas de las víctimas de los procedimientos quirúrgicos de Lotocki: “Me preguntaron muchas veces y siempre dije lo mismo. No tengo miedo y no tengo motivo para tener miedo. Estoy muy segura con todo”. Por último le preguntaron: “¿Qué pensás de tu marido respecto de la muerte de Mariano?”, a lo que ella respondió: “Me parece una falta de respeto que hablemos de algo de lo cual se desconocen las causas. Así de clara y respetuosa soy sobre el tema”.