La insólita defensa del "asesino serial de Ramallo" por sus siniestras búsquedas en Google

En la localidad bonaerense de Ramallo todavía no se habla de otra cosa. Pablo Damián Grottini, ex empleado de empresas de transporte y servicios fúnebres de 42 años, fue detenido a fines de abril sospechado de cometer tres homicidios en su familia: el de su madre, Teresita Di Martino (61), de su hermano menor, Germán (32), y su hija de 10 años, Ailén. Por este motivo lo apodaron "el asesino serial de Ramallo".

Su detención ocurrió después del último fin de semana de abril, cuando la madre del acusado falleció en el Hospital San Felipe, donde estaba internada. En ese mismo hospital ya habían fallecido en circunstancias similares la hija de Grottini, de solo 10 años, en julio de 2021 y su hermano, en el mismo mes, pero del año 2019. Pero fue la muerte de la madre de Grottini la que desató la investigación debido a que el personal de enfermería declaró que el hombre de 42 años les había dicho días atrás del fallecimiento que había un problema con la vía intravenosa a través de la cual su madre recibía el suero. Cuando la enfermera la revisó, descubrió que la misma había sido agujereada.

Los médicos encontraron en la habitación ampollas de drogas psicotrópicas con efectos sedantes, anticonvulsivos y ansiolíticos como benzodiazepinas y clonazepam que no pertenecerían a los lotes registrados en ese centro de salud. De esta manera y con toda esta información a disposición, los investigadores de la fiscalía a cargo del caso no tardaron en apuntar contra Grottini. Poco a poco, las autoridades comenzaron a encontrar nuevas evidencias en su contra. Una de las últimas, que incluso alarmó a los investigadores, fue el historial de búsqueda en Google del sospechoso: "qué pasa si se inyecta aire en las venas”, “qué medicamento se puede tomar para causar la muerte” o “un infarto”, fueron algunas de ellas.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Lo insólito es que ante la fiscal que lleva adelante la investigación del caso, María Belén Baños, a cargo de la UFI N°12 de San Nicolás, Grottini confirmó que fue él quien hizo esas búsquedas, pero dio una insólita explicación: aseguró que las realizó con intención de suicidarse y no con el objetivo de matar gente. También se negó a responder preguntas y afirmó que no tuvo relación con las muertes de sus familiares.

El cuerpo de la hija de diez años del acusado por los asesinatos fue exhumado del cementerio de San Nicolás. "Nos encontramos con un cuerpo en buen estado de conservación, lo que posibilitó la obtención de las muestras necesarias para la realización de pericias toxicológicas y anatomopatológicas, que serán remitidas a la brevedad al laboratorio pericial de la ciudad de La Plata para intentar establecer las causales de la muerte", había comunicado la fiscalía.

De acuerdo a la fiscal de la causa, la principal hipótesis es que les habría inyectado aire por las venas para provocarles un infarto. Por esta razón, las pericias en el cuerpo de la joven de diez años serán clave para determinar si hay un patrón similar al que se detectó en el cuerpo de la madre del acusado. Al dar su versión de los hechos, detalló que la salud de su madre empeoró el viernes por la noche cuando estaban “en la mesa de su casa”.

Afirmó que Teresita estaba “con dolor de pecho, muy nerviosa y angustiada”. Así, contó que la llevó al hospital y que a su madre “le hacen unos chequeos, le colocan una vía y le van a hacer una tomografía”. De esta manera, el imputado culpó a la enfermera y afirmó que había un problema con el suero que le habían puesto. "Vino una enfermera de pantalón a cuadritos que le dice que se había tapado, entonces esta enfermera retuerce la manguera del suero y le inyecta algo porque aún no se había destapado, que seguidamente dice esta enfermera ‘ahí se destapó’”, dijo, aunque nunca explicó qué hacía en ese lugar el fármaco que no era del hospital.

Sobre la muerte de su hija Aylén, aseguró que fue víctima de una mala praxis y de su hermano Germán no habló: su cuerpo fue cremado cuando murió. Está acusado de “homicidio doblemente agravado por el vínculo y por alevosía” en perjuicio de su madre y de su hija, y de “homicidio agravado por alevosía” por la muerte de su hermano y los investigadores no descartan un móvil económico.