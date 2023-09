La insólita razón por la que Lotocki tiene habilitación para operar en Misiones

Tras las denuncias de mala praxis de pacientes y la muerte de Mariano Caprarola y Silvina Luna, luego de ser operados por el cirujano Aníbal Lotocki, la Justicia inhabilitó su credencial para que siga operando, sin embargo, hay una provincia en la que todavía puede intervenir.

En el programa El Diario de Mariana, dieron a conocer que el cirujano tiene permiso para operar en Misiones, provocando una gran conmoción entre los famosos que lograron suspenderle la habilitación. El periodista, Martín Candalaft, se encargó de exponer el documento oficial de médicos de la Provincia de Buenos Aires: "Padrón de médicos habilitados, matrícula M01697, Lotocki Aníbal Rubén, localidad Posadas, código de teléfono 0376, dirección Sanatorio Camino".

Y detalló: "Está habilitado con su matrícula provincial porque su matrícula nacional está inhabilitada. Si buscas en el SISA, donde se cargan a todos los médicos, no lo encontras. Sin embargo, en Misiones está habilitado... una fuente me dijo que es porque la Cámara de Casación hasta ahora no mandó el oficio avisando de que tenía que inhabilitar a Lotocki en la provincia de Misiones".

Desde el colegio de médicos de la provincia se encargaron de enviar una carta a documento a Casación para que apruebe la inhabilitación del cirujano, previniendo que pueda trasladarse a Misiones a operar.

Por otro lado, se apunta contra la esposa de Lotocki, María José Favarón, que en las últimas horas se pidió su detención: “Creemos que ella es la organizadora de la asociación ilícita”, aseguró Roberto Casorla Yalet, el abogado de Gabriela Trenchi, otra de las ex pacientes de Lotocki.

Favarón apareció en el programa de Mariana Fabbiani y se defendió de las denuncias afirmando que ‘hay una campaña’ en su contra: “Hay una campaña, tengo pruebas de las personas escribiéndole a los pacientes de Aníbal 'vengan a denunciar', 'si no tienen plata yo te doy un abogado' o un abogado escribiéndole a las pacientes 'si vos te operaste, te vas a morir'. Imaginate la psicosis de la otra persona”.

Afirmó que hay “médicos que están diciendo que los pacientes de Aníbal se van a morir. Me parece una locura. Ya los abogados están en este tema y se presentaron las denuncias correspondientes porque esto hay que pararlo de una forma”.

"Si hay pacientes que entienden o consideran que están mal operados o creen que Aníbal les causó un daño tienen sus recursos y su lugar donde ir a reclamar. No me parece el escrache mediático o sentarse en un canal de televisión. No va por ahí... Todos tienen que ir a la Justicia".

Por otro lado, señaló que "sufrimos violencia, amenazas y se hicieron las denuncias correspondientes". Y continuó: "Sé que la Justicia es lenta y a veces no es justa, y no es justa para nosotros. Deseo que no sea declarado culpable porque es lo que pienso. No hay elementos para declararlo culpable. Cuando hablo me apoyo en datos, no en opiniones, de la causa".

Por último, aseguró que su marido “siempre se presentó ante la Justicia” y supone que en algún momento va a salir públicamente a dar declaraciones.

Mientras que al cirujano se lo condena a cuatros años de prisión y cinco años de prohibición para ejercer la medicina, hace cinco días que el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 60 rechazó el pedido de su detención del cirujano tras las denuncias del productor uruguayo, Raphael Dufort.