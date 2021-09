La interna familiar del chico que convivió seis meses con el cadáver de su abuela en Caseros

La noticia que paralizó a Caseros. Un joven de 24 años, identificado como Agustín, convivió durante al menos seis meses con el cadáver de su abuela de 89 años, María Jevos, quien habría fallecido en el mes de marzo producto del Covid-19. Si bien la justicia avanza en su investigación, el nieto no fue detenido y ahora vive a la vuelta de la "casa del horror", acompañado por su madre. "No tenía ningún problema psiquiátrico", advirtió Claudia, la tía paterna del joven.

"La última vez que mi hermano (por el padre de Agustín) estuvo ahí fue el 22 de diciembre. A raíz de eso, nos bloquearon y no pudimos hablar más", reveló Claudia en diálogo con la señal de noticias C5N. La mujer reconoció que la familia se encuentra dividida desde hace tiempo y que intentó acercarse a su cuñada (la madre del joven) cuando se realizó la denuncia por su desaparición: "La llamé a mi cuñada cuando desapareció Agustín, me solidaricé. Le puse un Whatsapp y lo primero que me contestó fue: '¿Quién te dio mi número?'. Entonces, nos bloqueamos y no hablamos más. No supe más nada".

Claudia conoce el barrio como pocos. "Yo me crié ahí y tengo amistades que me cuentan algunas cosas. Mi mamá también vive en esa zona, así como mis tíos y mis primos. Lo único que sé es lo que me cuentan ellos y los vecinos", advirtió, al tiempo que precisó: "María (la mujer que falleció) lo crió como a un hijo más, siempre le dio lo mejor. ¿Por qué vivía con ella? Cuando mi hermano todavía estaba con la mamá de Agustín, el dijo que se quería ir a vivir con la abuela. Se quiso independizar. No sé. Él no les decía 'papá' y 'mamá', eran Laura y Javier".

La mujer reconoció que su propia madre se encargó de ayudar a Agustín con el cuidado de María, hasta que su cuñada le prohibió las visitas. "Mi mamá fue un tiempo y estuvo ayudando, hasta que mi cuñada le dijo que no fuera más. Mi mamá le dijo: 'Tu mamá no ve', porque la señora no veía y no podía ni siquiera preparar la comida. Ella le respondió: 'Bueno, que se arregle sola'. Mi hermano tampoco se puede acercar porque ellos no quieren. Agustín ahora está con su mamá, en una casa a 20 metros".

El cuerpo de la mujer fue encontrado en un avanzado estado de descomposición, sobre una cama y tapado con una frazada. La morbosa postal fue descubierta por efectivos de la Comisaría de Caseros, quienes ingresaron con la anuencia de la familia de la mujer a la vivienda, ubicada en Juan Larrea al 2900. María convivía con su nieto Agustín, quien desde marzo se encargó de "cubrir su muerte" con falsos audios de WhatsApp en los que les aseguraba a sus familiares que la mujer se encontraba en buen estado de salud, aunque no quería salir a la calle por temor a enfermarse de Covid-19. Sin embargo, la comunicación se cortó de forma abrupta el pasado 29 de agosto, lo que motivó a la familia a contactarse con las autoridades policiales.

Al llegar a la vivienda, se encontraron con una nota de Agustín que advertía: "No entres a la pieza. Llamá al 911". En su descargo, el joven explicó que su abuela había fallecido "por su culpa" y que lo ocultó todo este tiempo porque "no sabía cómo decirlo". A continuación, la nota completa:

La abuela murió hace unos meses atrás por mi culpa y no sabía cómo decirlo. Aparentemente contrajo Covid. Un día la encontré medio decaída y le dije de ir al médico, pero al ser tan tarde no quería. Ese mismo día a la noche, levantó temperatura y la encontré tirada en el miso (habíamos acordado para ir temprano al día siguiente).

Posponía los días porque no sabía cómo decirlo. Decidí irme, espero que algún día me perdonen. Sé fuerte por Florencia. Toda la mugre que ves en su casa se acumuló luego de la muerte de la abuela. Los primeros días fueron difíciles y recurrí al alcohol. Esto te lo digo para que sepas que la abuela no vivió en la mugre nunca. Siempre estuvo de punta en blanco y vivió como una reina. Me gustaría contarte bien cómo fue todo, pero no puedo. Un beso.

Finalmente, el joven fue encontrado en Chascomús, cuando intentaba regresar al Conurbano luego de haberse quedado sin dinero para subsistir. La causa, caratulada como "averiguación de causales de muerte y abandono de persona", quedó a cargo de la Unidad Funcional N°5 de los Tribunales de San Martín.