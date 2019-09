La joven que le mutiló el pene a su amante admitió que planeó el ataque, pero dijo que no quiso matarlo

Luego de una breve suspensión del juicio, este miércoles se retomó en Córdoba el proceso que tiene como única acusada a Brenda Barattini, la joven que en noviembre de 2017 le cortó el pene a su amante mientras mantenían relaciones sexuales.

Aunque estaba previsto que la acusada declarara hace unas semanas, tras el cambio de imputación a "tentativa de homicidio calificado por el vínculo y alevosía", el juicio se retomó con un jurado popular, y Barattini finalmente hizo su descargo, en el que aseguró que planeó el ataque a su pareja, porque él la trataba "como un trofeo" y la desvalorizaba en todo sentido.

"Me trataba como un trofeo, me hacía ver como una loca. Yo era la loca. Vulneró mi intimidad, mi vida y mi carrera. Se había arruinado todo", dijo este mediodía la joven de 28 años al intentar explicar el ataque que cometió contra su novio, quien perdió parte de su pene y un testículo luego de que ella lo cortara con una tijera de podar.

Según detalló la detenida, las cosas entre ella y la víctima se complicaron cuando él le ofreció hacer fotos y videos sexuales, y después las compartió con sus amigos sin respetar su intimidad.

Ante el tribunal popular constituido en la Cámara 2° del Crimen, Barattini también sostuvo que su pareja la sometía porque la obligaba a mandarle imágenes, ya que si no lo hacía, se enojaba y no la veía más. Para ella, eso era lo peor que podía pasar, porque según afirmó, su intención siempre fue sacarle el celular a su novio, para así poder borrar todas las imágenes privadas.

"Pensé en lastimarlo y planifiqué lastimarlo, herirlo, no más que eso", dijo conmovida y agregó que el daño que ella pensaba hacerle, era mucho menor que el que el hombre de 44 años le había hecho cuando dio a conocer las fotos sin su permiso.

Además, la acusada aseguró que nunca fue su intención matar a a la víctima, ya que incluso ella misma abrió la puerta del departamento en el que estaban para llamar a alguien y pedir ayuda.

En contraposición a esto, hace unas semanas Sergio F (quien pidió mantener en reserva su identidad), explicó en su declaración que la acusada insistió en verlo para devolverle una batería electrónica, y que una vez que estuvieron juntos en su departamento, ella lo indujo a un “jueguito” sexual, en el cual le prometió que iba a darle una "sorpresita". Cuando comenzaron a tener relaciones sexuales, le preguntó si podía taparle los ojos y él aceptó, hasta que en un momento sintió un dolor y un ruido indescriptible.

"Todos los días me pregunto por qué pasó eso”, dijo y agregó que la joven lo atacó con intención de quitarle la vida: "Me gritó varias veces 'morite, hijo de puta’. Me estaba desangrando, quería huir y no me dejaba salir”.

El debate se reinició este miércoles con un jurado popular luego de suspenderse la audiencia con tribunal técnico porque la fiscal Laura Battistelli dejó de acusarla por "lesiones gravísimas" y pasó a juzgarla por "tentativa de homicidio calificado".

En esta nueva instancia ya se acordó que declaren testigos y profesionales, como psiquiatras, psicólogos, urólogos, ya que en la primera parte del proceso habló únicamente la víctima.