La justicia benefició a Gianola otra vez: fue sobreseído en una de las causas por abuso sexual

A dos semanas de ser embargado y procesado por abuso sexual simple, Fabián Gianola volvió a ser beneficiado por la justicia. Esta vez, la jueza de instrucción Ángeles Mariana Gómez Maiorano dictó la extinción de la acción penal por prescripción y el sobreseimiento del actor en la causa que le inició la actriz Fernanda Meneses por supuestos hechos de abuso sexual ocurridos entre 2016 y 2017 en las instalaciones de Canal 9.

En su resolución de 13 páginas, la magistrada explicó: “Teniendo en cuenta que ha transcurrido el plazo máximo para el delito pesquisado y considerando que no han acontecido ninguno de los actos pasibles de suspender o interrumpir el curso de la prescripción, se estima que corresponde declarar extinguida la acción penal por prescripción en relación a los hechos oportunamente atribuidos a Fabián Javier Gianola".

Además, Gómez Maiorano dispuso "su sobreseimiento, en los términos del artículo 336, inciso 1º del Código Procesal Penal de la Nación”. El actor fue denunciado por primera vez por Meneses en 2018. Según su descargo, Gianola le “puso la mano debajo de la pollera, en la vagina, delante del director” cuando ambos compartían cartel en 2015 en la obra El kiosquito de Fabián.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

La actriz había señalado que Gianola la acosó en tres reiteradas ocasiones, enfrente de su pareja y hasta delante de las maquilladoras. En esa oportunidad, ella salió corriendo y llorando: "Me tocó, me sonrió y me dijo que estaba más flaca". El segundo y tercer episodio de acoso habrían sido frente al novio de Meneses, que quiso “ir a buscarlo” pero fue contenido por la actriz.

En el último caso, relató que la llamó a su camarín, forcejeó con ella para besarla; lo consiguió y se fue, motivo por el cual la habría despedido. La denunciante ya había declarado que Gianola tuvo conductas sexuales inadmisibles, incluso durante los ensayos. Además, afirmó que él habría aprovechado su posición de jerarquía, dejándola sin trabajo en el ciclo Hoy ganás vos (El Nueve); por esta razón avanzó por la vía judicial un año después de su primera referencia al caso.

Tras la denuncia, el actor desmintió estas versiones y aseguró que venía sufriendo extorsiones de parte de Meneses. De hecho, afirmó tener pruebas que confirmaban una presunta extorsión por parte de la actriz. Se trataban de una serie de chats, fotos y videos en donde aparentemente Meneses le exigía una suma dinero o de lo contrario iba a realizar una denuncia en su contra. “No hay un sólo indicio que demuestre lo que dice”, manifestaron en su momento desde el entorno del actor.

En diciembre del año pasado, la jueza Gómez Maiorano había dictado la falta de mérito en la causa por “abuso sexual” y “abuso sexual agravado” tras las denuncias realizadas por Meneses y la locutora Viviana Aguirre. "Considero que –en consonancia con la escasez probatoria reunida en autos hasta el momento- deviene atinente disponer la falta de mérito para sobreseer o procesar al nombrado", sostuvo la magistrada.

Días después, la fiscal Mariela Labozzetta apeló la falta de mérito y solicitó el procesamiento del actor. "Es incorrecto pensar que los hechos de abuso sexual son cometidos por personas seriamente perturbadas. La realidad muestra que la mayoría de los abusos sexuales son cometidos por personas conocidas, a las cuales se las ha considerado dignas de confianza y con una apariencia de extrema normalidad", detalló Labozzetta en el escrito.

Según su descargo, el actor le “puso la mano debajo de la pollera, en la vagina, delante del director” cuando ambos compartían cartel en 2015, en la obra El kiosquito de Fabián. La actriz había señalado que Gianola la acosó en tres reiteradas ocasiones, enfrente de su pareja y hasta delante de las maquilladoras. En esa oportunidad, ella salió corriendo y llorando: "Me tocó, me sonrió y me dijo que estaba más flaca".

A mediados de marzo, La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional revocó la falta de mérito que lo había beneficiado y el actor fue procesado en el marco de una causa por abuso sexual simple que le inició Aguirre. La decisión fue tomada en un fallo dividido de los jueces Mariano A. Scotto, Juan Esteban Cicciaro y Rodolfo Pociello Argerich.

La Sala 7 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional resolvió revocar la falta de mérito, le prohibió al actor acercarse a su ex compañera, lo embargó por 800 mil pesos y lo procesó por abuso sexual simple sin prisión preventiva a pedido del fiscal de Cámara, Ricardo Sanz. Con respecto a la causa iniciada por Meneses, la Cámara Penal consideró que no había elementos para procesar a Gianola y que la investigación debía proseguir.

Fue a partir de la denuncia de Meneses que Aguirre tomó coraje y presentó una denuncia penal contra el actor, donde reveló que fue abusada por él mientras estaban al aire en el programa radial Estamos de Vuelta, de Radio Colonia. Según contó, el cómico le metió la mano en la cola, delante de sus compañeros de trabajo: "Yo era columnista y me sentaba al lado de él. En pleno aire me mete la mano y me agarra un cachete de la cola. Yo me sobresalto y hay testigos de esto".

El episodio habría ocurrido el 22 de mayo de 2019 y la locutora señaló que después del abuso, ya no volvió a trabajar en la radio. "Él no estaba hablando y yo tampoco en ese momento. Me agarró como una pala y me metió los dedos. Yo ahí salto, y estaba mi compañero justo que ve la situación, que me estaba mirando como diciendo 'es un desubicado'. Me puse toda colorada. En ese momento estábamos todos, hasta el operador", detalló.

Y siguió: "Se me quedó mirando, me sobresalté por la situación. Cuando lo miro, se ríe. Y siguió conduciendo el programa lo más bien”. Aunque la locutora decidió no hablar del tema con el actor, sí presentó una denuncia ante la Oficina de Denuncias de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Criminal y Correccional. Acompañada de su abogado Gustavo Delía, Aguirre ratificó la denuncia y acusó a Gianola de haber cometido el delito de "abuso sexual gravemente ultrajante”.

De acuerdo con su denuncia, el comediante varias veces intentó acercarse con otras intenciones, y en ocasiones la invitó a salir o a ir su casa. "Yo no quiero fama ni dinero. Solo quiero corroborar que es real que el tipo es un acosador", había dicho. Después de eso, artistas y ex compañeras de trabajo revelaron que el cómico era "muy toquetón" y que no la habían pasado "nada bien" mientras trabajaba con él. Además delas denuncias penales, el actor también sumó acusaciones mediáticas que realizaron tanto Andrea Ghidone, Dallys Ferreira y Celina Rucci, como Luciana Salazar, Fabiola Yáñez, Mercedes Funes y Stefanía Xipolitakis.