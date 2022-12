"La Justicia no tuvo huevos": la reacción de los García Belsunce tras la absolución de Pachelo

El Tribunal Oral 4 de San Isidro absolvió por mayoría a Nicolás Pachelo y á los ex vigiladores José Ortiz y Norberto Glennon por el crimen de María Marta García Belsunce, ocurrido el 27 de octubre de 2002 en el country Carmel de Pilar.

De todas maneras, Pachelo recibió una pena de 9 años y 6 meses de prisión en otras causas por robo agravado que se juzgaron en paralelo y que fueron confesados durante el juicio que se llevó adelante.

Al momento de la lectura del veredicto, Horacio García Belsunce, hermano de la víctima, y amigas de la familia comenzaron a gritar contra los jueces: "Es una vergüenza" y "a María Marta la mataron de nuevo". También apuntó contra Pachelo: "Te vas a pudrir en la cárcel, basura". Por ello, el presidente del tribunal, Federico Ecke, ordenó que salieran de la sala.

La furia del hermano de María Marta García Belsunce tras la absolución de Pachelo: "La Justicia no tuvo huevos"

El primero en abandonar los tribunales fue el viudo de la víctima, Carlos Carrascosa; quien prefirió no realizar ninguna declaración pública. Quien sí tomó la palabra ante los medios apostados en la vereda fue Horacio García Belsunce, hermano de María Marta.

"Es una vergüenza realmente. Estos tres hijos de puta la volvieron a matar a María Marta. Tenían todo para condenarlo. No solamente no lo condenaron por el homicidio, sino que además le dieron una pena ridícula por los robos. Esto es un asco", arrancó.

Visiblemente movilizado por el veredicto, el abogado y periodista prosiguió: "No es que uno no crea en la Justicia, sino que estos tres personajes no tuvieron los huevos para decir que la corporación (judicial) se había equivocado. No son dignos de la investidura que tienen".

"Había elementos de sobra para condenarlos. ¿Sabés qué? Faltó uno: que tuviéramos una filmación del momento en el que la está matando. No sé, tal vez querían eso. Fue lo único que faltó. Siento una decepción tan grande. Hay jueces que no son dignos, que no tienen huevos para impartir justicia como corresponde. En este caso no tuvieron huevos para ir contra la corporación de Molina Pico en adelante y de todos los jueces que nos hicieron responsables de esta barbaridad y que después no tuvieron los huevos para decir: 'Nos equivocamos'", denunció.