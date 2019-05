La Justicia uruguaya procesó y dictó la prisión preventiva para El Cachila, el único acusado por el crimen de Lola Chomnalez

El lunes a la mañana Ángel Moreira Marín, apodado "El Cachila", fue trasladado por la policía uruguaya desde la localidad de Rivera hasta Rocha, donde prestó declaración ante el fiscal que investiga el crimen de la adolescente argentina Lola Chomnalez, ocurrido en diciembre de 2014 en Barra de Valizas. Luego de su relato, el representante del ministerio público Jorge Vaz solicitó que el indagado quedara demorado, al mismo tiempo que pidió que fuera procesado como coautor del delito de "homicidio muy especialmente agravado" de la adolescente de 15 años y que, por ese motivo, se ordene de inmediato la prisión preventiva en su contra.

Ante esta situación, la jueza Rossana Ortega resolvió aceptar el pedido del fiscal, y esta madrugada, procesó por prisión preventiva a Moreira Marín como presunto coautor de un "homicidio agravado por alevosía". El detenido es el único sospechoso que tiene la causa hasta el momento, aunque la hipótesis del fiscal es que el acusado sabe quién o quiénes asesinaron a la joven.

"El Cachila" tiene 33 años, es cuidacoches y según él mismo declaró en 2015, estuvo en contacto con la adolescente poco antes de que muriera. En su relato, el acusado sostuvo que cerca de las 15 del domingo 28 de diciembre de 2014, la encontró en la playa mientras ella caminaba sola. Según él, le ofreció unas estampitas que vendía, pero luego de eso la chica comenzó a sentirse mal, y entonces para ayudarla, la acompañó hasta una zona con sombra.

"Estábamos sentados abajo de un árbol, en un pasto no en tierra. El lugar era donde la encontraron debajo de unos árboles. Yo le pregunté que tenía y me dijo que se sentía mareada. Ahí se sentó y cayó de rodillas", indicó el acusado, quien además explicó que cuando la joven se descompuso peor, él le tomó el pulso y, como no lo notó, se asustó y huyó en un bus a Montevideo.

Según considera el fiscal de la causa, Moreira Marín estuvo antes, durante y después de que Chomnalez perdiera la vida, y aunque no se puede aún confirmar que él la haya matado, sí está seguro de que el acusado estuvo presente en el momento del crimen.

Además, Vaz cree que "El Cachila" actuó en compañía de al menos una persona más, y que con la excusa de abusar de la joven, la llevaron de manera obligada a una zona de la playa poco concurrida y alejada de la orilla del mar.

"Asimismo en audiencia del día de la fecha (el lunes 20 de mayo de 2019) el señor Moreira Marín fue interrogado en presencia de Perito Semióloga. En la misma se le hicieron preguntas sobre su vida personal y también sobre cuestiones relacionadas a los hechos de autos. En este sentido la Perito fue determinante al expresar, en sus conclusiones preliminares, que en todas las preguntas concernientes al homicidio de Lola Chomnalez el indagado no fue veraz en la forma de responder, sí siendo veraz al responder preguntas banales que no tenían que ver con el caso. En cuanto a las preguntas que lo situaban en el lugar de los hechos, demostró una gestualidad restrictiva, de situaciones que no quiere detallar, que no quiere responder, así como aspectos de preocupación y estrés", detalló además el representante del ministerio público en un documento que el pasado lunes fue presentado ante la jueza de la causa.

"El Cachila" ya había estado detenido por el caso en 2015, luego de haber declarado que había visto a la joven el día de su muerte. En aquel entonces el sospechoso incluso participó de la reconstrucción del crimen, pero como el ADN hallado en una toalla de la joven no coincidía con el de él, fue puesto en libertad.

Debido a esto y luego de un día de deliberación, Rosana Ortega decidió darle la razón al fiscal y esta madrugada procesó al sospechoso por el delito de "presunta comisión de un delito de homicidio agravado por la alevosía". Ante esta decisión, la abogada defensora de Moreira Marín, Yésica Biquez, insistió en que su cliente no estuvo en el lugar donde mataron a la joven y resaltó que el procesamiento muestra una serie de incongruencias y anunció que apelará la medida.

El crimen

El 27 de diciembre de 2014 Lola Chomnalez viajó a Valizas para encontrarse con su madrina Claudia Fernández, quien estaba de vacaciones en la ciudad uruguaya junto a su esposo Hernán Tuzinkevich y su hijo de 14 años. La adolescente pasó la noche con la familia, y al día siguiente salió después del mediodía a caminar sola por la playa.

Durante horas su madrina no tuvo noticias de ella, por lo que decidió avisar a la policía y a los padres de la joven. Luego de dos días de búsqueda, el cuerpo de Chomnalez fue encontrado a 4 kilómetros de la playa de Valizas, y a 140 metros de la orilla del mar.

Según la autopsia, la víctima fue estrangulada y presentaba varios cortes en diferentes partes de su cuerpo, por lo que se cree que alguien que la encontró sola, la atacó para abusarla sexualmente. Semanas después, los investigadores hallaron la mochila de la chica, y en el interior de ella se encontró un toallón que tenía una mancha de sangre. Desde entonces se comparó ese material genético con el de todos los detenidos que tuvo la causa, pero siempre dio negativo y por eso todos fueron liberados.