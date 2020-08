La llamada de la vidente y la duda de si el buzo encontrado es de Facundo Astudillo Castro: qué dice su mamá

Conmocionada tras el sorpresivo llamado de una mujer que aseguró ser vidente, Cristina Castro, la mamá de Facundo Astudillo Castro, se dirigió este miércoles junto a uno de sus abogados hacia un canal ubicado en cercanías de la Ruta Nacional 3, donde encontró restos de huesos, prendas de vestir, una mochila y un jarro con el escudo de Boca.

Aunque los elementos fueron secuestrados y preservados para ser analizados y comparados con el ADN del joven de 22 años, la madre de Facundo sospecha que hay ropa que podría pertenecer a su hijo, y no descarta tampoco que el jarro cervecero pueda ser de él.

Cristina Castro recibió la llamada de una vidente.

"Hay un buzo muy similar al que tiene puesto Facundo en la foto que sale al lado del patrullero", aseguró a BigBang Castro, quien desde hace varias semanas lucha intensamente por saber qué le pasó a su hijo el pasado 30 de abril, día en que salió desde su casa en Pedro Luro para viajar hacia Bahía Blanca sin el permiso de circulación necesario por la pandemia del coronavirus.

Un poco más tranquila, pero también muy cansada, Cristina explicó que en la tarde del miércoles recibió el llamado de una mujer que dijo ser vidente, quien le sugirió que Astudillo Castro estaba en un acueducto cercano a la Ruta Nacional 3.

"Me dijo quién era, me dijo porqué me llamaba, y no es que estemos locos, nosotros respetamos las creencias de todo el mundo, yo soy católica, pero eso no implica que no salga y vea lo que hay en ese lugar. Están hablando de mi hijo, yo me tengo que presentar en el lugar y fijarme", manifestó convencida.

Astudillo fue detenido y se le labró un acta.

Por eso mismo, cuando escuchó lo que la vidente tenía para decirle, no dudó en llamar a uno de sus abogados, Luciano Peretto, quien la acompañó hasta la zona señalada por la mujer.

En lugar de volverse con las manos vacías, como ya le pasó anteriormente cuando le avisaron que había restos óseos en un basural de Bahía Blanca, esta vez Castro encontró ropa, huesos y un jarro cervecero que tenía el escudo del club Boca Juniors, equipo del que su hijo es fanático.

"Cuando vi restos óseos, enseguida llamamos a la fiscalía. En el lugar había chicos jugando, y una señora revolviendo las cosas, así que nos quedamos ahí hasta que llegó la Policía Federal", indicó.

Según comentó a este sitio, lo que más le llamó la atención al principio fue la presencia de huesos (que según le dijeron los oficiales de la policía científica serían de animales), aunque luego vio que había un buzo que podría pertenecer a su hijo, ya que tiene los mismos colores que la prenda que llevaba puesta el día en que fue detenido por la policía bonaerense en un retén de Mayor Buratovich.

Facundo Astudillo Castro está desaparecido desde el pasado 30 de abril.

Además, allí también encontró un jarro que no sabe si puede o no ser de su hijo. "Facundo es de Boca, siempre tiene algo de boca encima, pero no sé el jarro ese si es o no de él, porque tiene cosas en mi casa, en lo de los amigos y con esto de la pandemia se quedaba por ahí en la casa de alguno de ellos", admitió.

También contó que en el lugar además de una mochila, había un pantalón de jean enterrado, pero que le cuesta identificar si puede o no ser del joven, ya que no sabe tampoco qué prendas de vestir llevaba él consigo el día que partió desde su casa.

"Hay cosas enterradas ahí en el acueducto, y lo que estamos pidiendo es rastrillar la zona para descartar ese lugar o para confirmarlo. Estamos esperando que el fiscal se digne a autorizarlo", dijo enojada.

Sobre esto, afirmó que en medio de una investigación donde se busca a un joven, esta tendría que ser una medida inmediata, pero que en realidad "el fiscal está sentado" mientras ella ya está "cambiada" esperando que la "autoricen a buscar" a su hijo.

Dolida, también aseguró que durante todo este tiempo las búsquedas y pericias las llevo a cabo junto a sus abogados, mientras que "el fiscal se dedica a pasarle información a los medios" de Bahía Blanca.

"Tiempo para nosotros no tiene, pero sí tiene una fuga grandísima en la fiscalía. Es muchísimo todo esto, pero voy a seguir adelante, voy a seguir buscando a mi hijo", cerró.

Encontraron un buzo que podría ser del joven.

El pedido de rastrillaje de la querella

Al encontrar estos objetos, los abogados Luciano Peretto y Leandro Aparicio presentaron de forma urgente un escrito ante el Juzgado Federal 2 de Bahía Blanca a cargo de la jueza María Gabriela Marrón para pedir que la división de la Policía Científica de la PFA y la Prefectura Naval Argentina (PNA) lleven a cabo un allanamiento y rastrillaje con canes en el lugar.

Del mismo modo, solicitaron la participaron del instructor canino Marcos Herrero (quien ya encontró junto a su perro Yatel un objeto que pertenecía al joven dentro de la comisaría de Teniente Origone) y de uno de sus colaboradores.

Encontraron un objeto del joven en la comisaría de Teniente Origone.

"Asimismo solicitamos se convoque a prefectura Argentina para rastrillar un canal de drenaje que bordea la calle, en las que se han identificado algunas prendas, lo que tornan urgente el carácter de la medida. Advirtiendo la irregularidad y la complejidad, solicitamos se convoque a todas las fuerzas disponibles, a fin de rastrillar lugares públicos y otros canales de drenaje, si la dinámica de la diligencia así lo amerita", agregaron los letrados en su escrito.

Facundo Astudillo Castro fue visto por última vez el 30 de abril pasado, día en que fue detenido por oficiales de la policía bonaerense en un retén ubicado en Mayor Buratovich. Según sospecha la querella, el joven fue ingresado en la comisaría de esa localidad, aunque luego salió y horas más tardes volvió a ser aprehendido sin saber más nada de él.

Ese mismo jueves, el muchacho se comunicó por última vez con su madre para decirle que ya no iba a volver a verlo, e incluso desde su teléfono celular (el cual aun no aparece), los abogados de Castro creen que se inició una falsa conversación con un amigo del chico.

Durante estos tres meses, algunos testigos se presentaron a decir que habían visto a Facundo en Bahía Blanca, aunque tres personas afirmaron que presenciaron el momento justo en que era subido a un patrullero, por lo que la mamá de Astudillo Castro y sus abogados ahora consideran que hay al menos cuatro oficiales de la bonaerense implicados en el encubrimiento y la desaparición del joven.