La madre de Facundo Astudillo, el joven desaparecido hace dos meses, pidió que "las personas que mintieron digan la verdad"

Cristina Castro, la madre de Facundo Astudillo Castro, el joven de 22 años desaparecido desde el 30 de abril último tras salir de su casa del partido bonaerense de Villarino, pidió hoy que "todas las personas que mintieron vayan presas y que digan la verdad" acerca de dónde está su hijo.

Además de estas dolorosas declaraciones, este viernes apareció una foto del momento en que el chico fue demorado por la policía bonaerense en la localidad de Mayor Buratovich.

Facundo Astudillo Castro está desaparecido desde el pasado 30 de abril.

"Estamos pidiendo que se esclarezcan los falsos testimonios, estamos pidiendo que las personas que mintieron vayan presas y que digan la verdad de dónde está Facundo porque lo subieron arriba de un patrullero y no apareció más", dijo a Télam la madre del joven.

Según contó, ella tiene "la certeza de que en Mayor Buratovich algo le pasó", ya que hay tres testigos que aseguran haber visto el momento exacto en que Astudillo Castro fue subido a un móvil policial.

Sobre esto, Cristina Castro criticó a la oficial Tamara Flores, quien dijo haber "levantado" al chico cuando "ella se hallaba vestida de civil en el auto de su padre a las 12 y que lo dejó en Teniente Origone a las 13".

El joven de 22 años iba de camino a Bahía Blanca.

"Ella declara que al bajarse del vehículo (Facundo) le dijo 'no le digas nada a mi vieja' y al ratito me está llamando. Ahí, donde la chica dice haberlo dejado, jamás me pudo haber llamado porque es un punto muerto y no hay ninguna señal", sostuvo.

Según la madre de Facundo, el día de su desaparición el muchacho la llamó y le dijo "mamá vos no tenés una idea de donde estoy", y mientras ella lo retaba por haber abandono la casa, él le aseguró: "No me vas a volver a ver".

"Tendría que haber advertido que me dijo 'mamá porque ellos (sus hijos) siempre me llaman 'bruja'. Lo reté muchísimo, le dije que iba a tener multas y que otra vez estaba volviendo con su exnovia con la que había terminado tan mal, estaba furiosa", aseguró la mujer.

Lee más. Allanaron la comisaría de Mayor Buratovich y secuestraron los celulares de los policías que habrían detenido a Facundo Astudillo

Más allá del pedido de su madre, y después de que este miércoles la Justicia ordenara allanar la comisaría de Mayor Buratovich y el secuestro de los celulares de los oficiales que participaron ese día del control policial, este viernes apareció la última foto que le tomaron a Astudillo Castro.

Apareció la última foto del joven, donde se lo ve detenido por la policía.

En base a lo que se puede ver en la imagen, que fue aportada por el medio La Brujula 24, se puede observar que el chico permanece detenido a plena luz del día al lado de un oficial y de un patrullero, vehículo que ya fue secuestrado por los investigadores.

Uno de los abogados de la madre de Facundo, Luciano Peretto, afirmó en las últimas horas a este sitio que luego de que se apartara a la fuerza bonaerense de la investigación, y que se allanara la comisaría donde trabajan los oficiales implicados, se pidió además el secuestro de unos teléfonos de una dependencia judicial.

La querella planea obtener el resultado de las pericias telefónicas para saber si los oficiales se comunicaron entre ellos tras haber detenido al joven.

El caso

El pasado 30 de abril, Astudillo Castro dejó la casa que compartía con su madre en Pedro Luro, y sin permiso de circulación y a pie, emprendió viaje hacia Bahía Blanca, donde vive su ex novia.

Sin embargo, se cree que el joven nunca llegó a destino, porque según indicaron testigos, en Mayor Buratovich fue detenido en un retén policial donde se investiga si fue subido a un patrullero y trasladado hacia otro lado.

Astudillo iba en busca de su novia.

Aunque los efectivos policiales involucrados aseguraron que solo le labraron un acta y lo dejaron seguir camino, hay tres personas que aseguran que vieron el momento en que se lo llevaron detenido en un vehículo que pertenece a la policía.