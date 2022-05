La madre del autor de la masacre en la escuela de Texas: “Mi hijo no era un monstruo aunque solía ser agresivo”

“MI hijo no era un monstruo, pero puede llegar a ser agresivo, dijo Adriana Reyes, la madre del tirador de 18 años acusado de matar a 21 personas en una escuela primaria en Uvalde, Texas. Además, aseguró en diálogo con el medio ABC News que “tenía una sensación incómoda a veces”, haciendo referencia a diferentes comportamientos del joven.

El responsable de la masacre en la escuela de Texas, Salvador Ramos, adquirió dos rifles de asalto días después de tener la mayoría de edad y con esas armas llevó a cabo el terrible tiroteo. Según informaron investigadores del caso, en total, fallecieron 21 personas y 19 de ellas eran chicos de tercer y cuarto grado. Asimismo, dos profesores fueron asesinados y otras 17 personas fueron heridas , incluidos tres policías.

Con la voz entrecortada, Reyes aseveró: “Todos tenemos una rabia, aunque algunas personas la tienen más que otras”. Luego hizo hincapié en su tristeza por los menores asesinados y sus padres. “Esos niños… no tengo palabras. No sé qué decir sobre esos pobres niños”, dijo mientras lloraba e intentaba unir las palabras. Por otra parte, la madre del asesino indicó que no sabía que su hijo había estado comprando las armas.

Allegados al tirador aseguraron que Ramos era conocido por generar peleas y amenazar a sus compañeros. Asimismo dijeron que su modo de proceder fue cada vez más complicado en los últimos dos años, amenazando al menos a un compañero de clase y acosando a otros. A su vez, según el relato de estos jóvenes, Salvador contó haberse producido cortes en la cara.

El testimonio del abuelo del tirador

El abuelo del Salvador hizo referencia a su desconocimiento en el tema las armas y su desagrado por ellas. “No me gustan las armas. No puedo estar cerca de las armas”, dijo Rolando Reyes, de 72 años, en diálogo con ABC News.

Además comentó: “Odio cuando veo todas las noticias, todas esas personas a las que les disparan”. Rolando también explicó que posee antecedentes penales y no puede tener un arma en el hogar. “Habría denunciado las armas a las autoridades si hubiera sabido de ellas”, sostuvo.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, dio una conferencia de prensa ayer donde manifestó: “Cualquiera que le dispare a su abuela en la cara tiene que tener maldad en su corazón”. Y siguió: “Pero es mucho más malvado que alguien dispare a niños pequeños”.

Los dichos del gobernadores están vinculadosa información que dieron a conocer fuentes policiales sobre una ataque de Ramos a su abuela. Según comentaron, la mujer mayor se encuentra internada, pero en condiciones estables. Salvador le habría disparado en su casa en Uvalde antes de subir al auto de sus abuelos a la Escuela Primaria Robb y comenzar el tiroteo.