"La maestra se borró": denuncian que una nena de 6 años fue violada en el baño de una escuela

Los padres de los alumnos que asisten a la Escuela 404 “Dr. Eduardo Wilde”, en Corrientes, están consternados, preocupados y lógicamente furiosos luego de que la familia de una estudiante de primer grado, de sólo 6 años, denunciara que la nena fue abusada sexualmente por otro chico en un baño del establecimiento educativo. "Ella se siente culpable por lo que pasó. Cuatro horas estuvo sufriendo", denunció la mamá de la menor.

Como consecuencia de la dramática acusación, un grupo de padres se acercó al colegio con la intención de reunirse con las autoridades y pedir explicaciones. Sin embargo, durante el reclamo de respuestas, donde también se pidió por la renuncia de los directivos del colegio, personal de infantería y patrullas motorizadas de la Policía local tuvieron que intervenir por los disturbios que se desataron en la puerta.

Según explicó Mayra Beatriz Jara, la mamá de la víctima, el examen médico confirmó que la menor tuvo un desgarro y que existió un abuso. “Mi hija tuvo que esperar hasta las 18.15 en que sale para contarme. Hasta hoy la nena decía que esto era su culpa. Ella se siente culpable por lo que pasó. Cuatro horas estuvo sufriendo. Sus compañeritos dicen que ella estuvo mal, triste, decaída, llorando y la maestra no habría hecho nada al respecto”, relató la mujer a FM Sudamericana.

La mujer además relató cuál fue la actitud de la docente cuando vio a la nena quebrada en llanto y nerviosismo. “Ya viniste melancólica otra vez”, fueron las palabras de su maestra. “El examen médico dice que tuvo un desgarro y que hubo abuso. Pido que la docente y la directora sean retirados de sus cargos, porque la docente no me dio ninguna respuesta, la maestra se borró, no me habló”, sostuvo la mamá de la alumna.

A partir de la denuncia, intervino en el caso la división policial de Delitos Complejos que comenzó con las pericias correspondientes y la recolección de elementos como las cámaras de seguridad. Durante el reclamo frente al colegio, los padres de varios alumnos de la escuela cortaron la avenida Patagonia, donde se encuentra el establecimiento escolar, con una quema de cubiertas, y también exigieron el desplazamiento de la directora y de la maestra de la nena.

De acuerdo con la denuncia, el hecho ocurrió el jueves 24 de agosto en uno de los baños de mujeres de la Escuela 404. Allí, la menor "fue atacada" por un estudiante del "nivel secundario".