La mamá de Facundo Astudillo Castro reveló qué le dijeron los peritos: "Es mi hijo y me lo voy a llevar"

Para la madre de Facundo Astudillo Castro, Cristina, no hay dudas: el cuerpo que empezó a ser peritado ayer por los miembros del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) es el de su hijo. Cabe recordar que Astudillo Castro es intensamente buscado desde hace más de 100 días, pero la semana pasada encontraron restos esqueléticos en un cangrejal cerca de la localidad bonaerense de Bahía Blanca, que fue el último lugar en donde se lo vio.

“Es mi hijo y me lo voy a llevar a casa. Me confirmaron que el cuerpo tiene entre 22 y 24 años. Mide 1.60. Es mi Facu. Los peritos me dijeron que fue un homicidio”, manifestó en declaraciones a la prensa. Según pudo saber este medio, esa información le fue brindada a Castro por parte de los antropólogos que trabajaron sobre el cadáver como también por la perito de parte que puso la familia.

Ayer se determinó que los resultados finales sobre si es o no Facundo, que se sabrá mediante un análisis de ADN, se tendrán en aproximadamente 10 días debido a los protocolos sanitarios que se deben cumplir como consecuencia de la pandemia del coronavirus (Covid-19). "No hay ninguna confirmación de sexo, ni edad, ni medidas del cadáver, ni de causas de muerte, ni de faltante de piezas dentales. Eso va a estar en un plazo máximo de 30 días y va a ser entregado en persona a la jueza federal María Gabriela Marrón", aseguró el abogado Luciano Peretto.

En este sentido, a la salida de la ex ESMA los abogados de Cristina Castro indicaron que el resultado genético se conocerá los primeros días de septiembre, una fecha que resulta "un poco antes" de lo que ellos tenían previsto. Sobre esto, los letrados dijeron que el material a analizar será llevado a la provincia de Córdoba y que ahí mismo se tardará cerca de una semana para saber el resultado.

"Es una tarea altamemente compleja dijeron los peritos, quieren esperar entre 15 y 30 días para poder elevar el informe conclusivo. En ese sentido va a ser la propia jueza quien en persona va a venir a retirar el examen conclusivo y el de genética", sumó Peretto, quien además aclaró que la mamá del joven prefirió no salir a hablar con los medios porque no estaba muy bien de ánimo.

Del mismo modo, comentó que el esqueleto fue encontrado "incompleto", y que con la autopsia se van a poder determinar los huesos qué faltan. "Hoy estuvimos toda la mañana intentando buscar un registro de las piezas dentales de Facundo y eso no está en ningún lado, es importante tenerla, porque hay faltante de pruebas dentales", sumó.

En relación a esto, mencionó que se cumplieron todas las etapas previstas para el análisis del cuerpo, y que cuando estén los resultados finales, se va a confirmar si el cuerpo fue atacado por animales, y cuál fue la causa de la muerte, algo que puede resultar complejo de determinar.

"Se van a proceder a hacer alguna reacciones para ver por qué se llegó a ese nivel de blanqueo del hueso", comentó, y dijo que la perito de parte, Virginia Creimer, cree que quizás el cadáver fue sometido a algún tipo de ácido. Además, indicó que este miércoles comenzarán a ser analizadas las prendas de vestir y la zapatilla encontrada en el lugar del hallazgo del cadáver, a la cual se le va a buscar huellas dactilares para determinar quién tomó contacto con el calzado.

Por su parte, el otro letrado, Leandro Aparicio, manifestó que "Facundo no se accidentó, ni caminó por un puente, ni se cayó", mientras que su par aclaró que la enorme cantidad de pruebas que hoy se descubrió, están todas orientadas a la desaparición forzada de Facundo.

Aunque prefirieron no dar demasiados detalles, los abogados sí informaron que durante las últimas horas hubo grandes novedades en la causa, y que lo que cambió es que la fiscalía a cargo del caso empezó a pensar también es una desaparición forzada.

Del estudio participaron 15 peritos forenses, algunos integrantes del Equipo Argentino de Antropología Forense, otros del Cuerpo Médico Forense y el resto del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas.