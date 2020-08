La mamá de Facundo, dura tras la reunión con Kicillof: "Me llevo algunas respuestas, otras han quedado en el tintero"

La mamá de Facundo Astudillo Castro se reunió esta mañana con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof. El encuentro tuvo lugar en La Plata, sólo dos días de la audiencia privada que Cristina Castro mantuvo con el presidente Alberto Fernández en la residencia de Olivos. Las críticas a Sergio Berni y el distante vínculo entre la madre del joven desaparecido y el gobernador: "Vine con muchas preguntas. Me llevo algunas respuestas, otras quedaron en el tintero".

Tal como publicó BigBang, desde el entorno de Cristina reconocen que la relación con el gobernador está atravesada por la figura de Sergio Berni, ministro de Seguridad de Kicillof. En efecto, la madre lo criticó en más de una oportunidad de forma pública por no "desmentir" al funcionario, a quien acusa no sólo de llevar adelante una campaña mediática en su contra, sino que también sostiene que hostigó a los primeros testigos de la causa y que desestimó desde el primer momento la posibilidad de que la Policía Bonaerense tuviera participación alguna en la desaparición de Facundo.

A diferencia de lo que sucedió cuando salió del encuentro con el presidente, Cristina se mostró cauta a la hora de hacer un balance de la reunión con Kicillof. "Creo que ha sido productiva. Necesitaba pedir respuestas acá y me llevo algunas, otras han quedado en el tintero. Le he dejado muchas preguntas al gobernador, que me va a ir respondiendo conforme (avance) el tiempo. Quiero confiar en que las cosas se van a hacer (de modo) transparente".

Consultada por Berni, la mujer insistió en que el ministro utiliza los medios de comunicación para desviar la atención de la opinión pública: "Está mintiendo, está diciendo cosas que no son. Le dije (a Kicillof) que era un bocón. Me guardo su opinión. Me importa que él tome lo que yo le estoy diciendo, nada más".

Castro también denunció una falta de escucha a quienes viven en el interior. "Acá hay muchas cosas que no se saben del interior. Siento mucha impotencia. Nadie me va a devolver a mi hijo con vida", reforzó la mujer quien, desde el domingo posterior al hallazgo del esqueleto en las afueras de Villarino sostiene que el cuerpo es el de su hijo.

"Esto no tendría que haber pasado y no quiero que vuelva a pasar. Si llega a pasar de nuevo, (Kicillof) me va a tener a mí al frente", denunció, al tiempo que remarcó: "Acá nadie estaba al tanto de la desaparición de Facundo. A la gente del interior no nos escuchan, somos el último orejón del tarro".

En tanto, la mujer pidió más atención de los medios de comunicación a las distintas denuncias realizadas por desaparición de persona en el territorio nacional. "Les pido que difundan los pedidos de las familias. Yo me llevo a mi hijo, porque rompí las bolas", denunció.

Dos días atrás, otro fue el tono de la mamá de Facundo a la salida de Olivos. En principio, la mujer no sólo mantuvo una audiencia privada con el presidente, sino que luego participó del encuentro entre sus abogados y la ministra de Seguridad de Nación, Sabina Frederic; en la que también estuvo presente Fernández.

"Lo miré a la cara y me quedé tranquila, ha sido muy amable conmigo y muy sincero. Hay cosas que no les puedo contar de lo que hablé, pero lo he visto a los ojos y puedo decir que fue sincero", advirtió Cristina, en alusión a la postura que tomó el primer mandatario durante la audiencia.