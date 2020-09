La mamá de Facundo, tras la identificación del cuerpo: "Facu pediría Memoria, Verdad y Justicia"

Después de más de cuatro meses de búsqueda, Cristina Castro recibió la peor de las confirmaciones: los restos encontrados en las afueras de Villarino son los de su hijo, Facundo Astudillo Castro. La mujer, quien sostuvo desde el momento del hallazgo que estaba convencida de que el esqueleto era el de su hijo, publicó ahora un comunicado luego de que la jueza federal de Bahía Blanca, María Gabriela Marrón, oficializara pasadas las once de la mañana por zoom la identificación de los restos.

"Es Facundo. Todavía no sé quién filtró la información hace dos días, pero ahora sí sabemos que es él", comienza el comunicado difundido por La Garganta Poderosa. "Fueron días de mucha ansiedad, sin poder dormir. Vamos a seguir sosteniendo la caratula de desaparición forzada. Ahora lo que espero es que los medios salgan a pedir disculpas, aunque no creo que lo hagan, porque seguían con sus placas sin importarles nada, a pesar del pronunciamiento de la jueza", advirtió.

Según pudo confirmar BigBang, Cristina llegó a la audiencia con la convicción de que le iban a confirmar la identificación del cuerpo y en el marco de la cuarentena que tiene que cumplir, después de su viaje a Buenos Aires. "Lo supo siempre, pero en los últimos días se preparó desde lo emocional porque una cosa es sentirlo y otra tener la certeza", reconocieron desde su entorno.

¿Cuánto vale la verdad? El periodismo de calidad necesita de la ayuda de los lectores. Tu apoyo es fundamental. Tu contribución es super importante para nuestro futuro. Sumate

"Me cuesta un montón: una cosa es decir que sentía que era Facundo, otra es asimilarlo. Me venía preparando para esta situación, pero es una cachetada muy fuerte de la vida. La realidad me está pegando un sopapo inmenso y me cuesta sobrellevarlo, ver la cara de tristeza de mis otros hijos, a mi papá. ¡Me cuesta un montón!".

Cristina ratificó que continuará con la búsqueda de Justicia, aunque ahora sólo espera poder recibir el cuerpo y despedir a su hijo. "Llegó el momento de traerme a mi flaco de vuelta a casa, para luego seguir peleando; porque todo continúa hasta saber qué pasó con él. De la Justicia sólo espero justicia. Que se saque las vendas, las orejeras y el tapabocas. En este momento, sólo diré algo que diría Facu, sus propias palabras: Memoria, Verdad y Justicia. Él lo tenía muy presente, fue su lema, por siempre y para siempre. Que el Nunca más, sea Nunca más en serio".