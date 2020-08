La mamá de Facundo reconoció la zapatilla de su hijo: la pericia que probaría que descartaron el cadáver

Después de cinco horas en el lugar en el que encontraron el sábado por la noche un cuerpo sin identificar, la mamá de Facundo Astudillo Castro habló con los medios y confirmó: "Reconocí la zapatilla que mi hijo usó el día en el que lo desaparecieron. La encontré yo, porque la Policía ni siquiera la había visto".

La mujer estuvo acompañada en todo momento por sus dos abogados: Leandro Aparicio y Luciano Peretto. "Se encontraron restos, porque faltan partes del cuerpo. Le faltan los dos brazos. Es un masculino y la gente de antropología no descarta que pueda ser Facundo", precisó la mamá, quien se refirió al trabajo que lleva adelante desde la mañana el Equipo Argentino de Antropología Forense enviado por la ministra de Seguridad de Nación, Sabina Frederic.

Cristina Castro apuntó además contra el periodista Germán Sasso, a quien acusó de haber filtrado la versión ficticia de que se había encontrado la mochila de Facundo. "Nunca hubo una mochila, así que si alguien tiene el teléfono del señor Sasso, que le diga que me diga en dónde está la mochila de mi hijo. Lo mismo para el señor Berni. Lo único que hemos reconocido como (algo) de Facundo es un zapatilla".

"Les aclaro algo", sumó, elevando su voz. "Es una zapatilla que está puesta ahí hace dos o tres días. Está intacta, no tiene ni siquiera tierra encima. Eso lo he podido reconocer como una prenda de mi hijo porque, además, es la misma zapatilla de la foto", precisó, en alusión a la última imagen que hay de Facundo en el marco de uno de los retenes policiales del día 30 de abril.

De acuerdo a lo precisado por Cristina, el calzado "estaba a unos treinta metros de donde se encontró el esqueleto". "La encontré yo, porque ni siquiera la habían visto y está intacta. Además, cuando llegamos al lugar notamos que hay huellas de un vehículo que llegan justo hasta el lugar en donde están los huesos. Ninguna de las personas que están acá (realizando las pericias) bajó por ese lugar. Tampoco el señor Pérez bajó por ahí, que fue el pescador que lo encontró. Estoy convencida de que plantaron el cuerpo".

Aparicio confirmó que el cuerpo fue encontrado "boca abajo" y que se requirió una pericia específica sobre las huellas. "Se están levantando las pruebas en este momento. Esto nos va a permitir no sólo conocer el ancho del vehículo que pudo haber descendido hasta ahí, sino la marca de los neumáticos. No es una huella reciente y descartamos que sea de la Policía Federal, porque no han descendido por ese lugar. Por supuesto, para nosotros no es un dato menor, porque puede tener que ver con cómo llegó el cuerpo a este lugar".

La autopsia se realizará el martes en la Ciudad de Buenos Aires y estará a cargo del equipo de Antropología forense de la Nación. "La autopsia permitirá confirmar la identidad del cuerpo y la causa de muerte. Ya hemos solicitado un perito de parte para tener nuestra propia información. Además, se tomaron muestras de los restos óseos encontrados, que serán analizados también en la sede de Antropología Forense en la Ciudad de Córdoba", precisó Peretto.

"A simple vista no vimos golpes en el cuerpo. Pero hay que tener en cuenta que hay una dispersión ósea por el accionar de la marea. Es un terreno hostil y pantanoso. Se recolectaron restos del cuerpo en quince lugares distintos. No nos pudieron confirmar cuánto tiempo lleva ahí, eso se evaluará en la autopsia. Lo que sí quedó claro es que el estado del cuerpo no se condice con el de la zapatilla", precisó Peretto.

Estuve presente todo el tiempo y tuve que ver cómo lo tocaban y lo daban vuelta. Mi instinto de mamá me dice que es él"

En el lugar también se encontró un calzoncillo, una tela y una bermuda que no fueron reconocidas por Cristina, quien se mantuvo estoica durante cinco horas mientras los peritos trabajaban en el lugar. "Estuve presente todo el tiempo y tuve que ver cómo lo tocaban y lo daban vuelta. Mi instinto de mamá me dice que es él, es Facundo".

Los abogados y la mamá de Facundo apuntaron también contra el intendente de Villarino, Carlos Bevilaqua. "Quiero la renuncia inmediata del señor Berni y del intendente, que es una basura de persona. Acá vinieron a tirar los restos de mi hijo y esto sigue siendo Villarino. A mi hijo lo desaparecieron por romper la cuarentena y el intendente se dio el gusto y el placer de comer un asado la semana pasada con la Policía Bonaerense. Es una vergüenza todo. Tengo mucha bronca con muchas personas".