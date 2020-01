La mamá de la nena descuartizada en Melchor Romero: "Fue mi hermano, es un sádico"

Sigue la investigación por la masacre de Melchor Romero. Mientras que Exequiel S. permanece detenido e imputado por el triple crimen que tuvo lugar en la madrugada de Año Nuevo, la familia de las víctimas -y del único investigado- declaró ante el fiscal de la causa, Marcelo Martini. La desgarradora acusación de la mamá de la nena descuartizada y la grieta que los divide en torno al adolescente de 17 años.

Andrea Medina, conocida en el barrio como "La Polaca", es la hermana mayor del imputado y la madre de Alma, la nena de cinco años que fue asesinada y mutilada mientras dormía en la casa que compartían su abuela, Graciela Holsbak y su abuelastro, Raúl Félix Bravo; las otras dos víctimas. "Estoy segura de que los mató mi hermano", afirmó sin titubear ante el fiscal de la causa.

En su declaración, a la que tuvo acceso el diario El Día de La Plata, Andrea definió a Exequiel como "raro" y "sádico", al tiempo que recordó que "maltrataba a los gatitos" que solían merodear las inmediaciones de la casa. Su testimonio estuvo en línea con el de su tía Rosalía, hermana de Graciela, quien hizo foco en la mala relación que el imputado mantenía con Raúl, su padrastro.

"Este viejo de mierda me tiene recontra podrido; lo voy a cagar a machetazos"

"Es un chico muy sumiso, de bajo perfil, que no tiene muchos amigos. Conmigo siempre fue servicial. No sé qué pudo haberle pasado", reconoció su tía, Rosalía, en diálogo con El Día de La Plata. La mujer, en tanto, sumó la posibilidad de que Exequiel podría haber tenido un cómplice: "No sé si fue Exequiel y si fue mi sobrino, no sé si él lo hizo solo, porque no pudo haber atacado a su madre y menos a su sobrina".

La tía del sospechoso insistió en que no lo cree capaz de haber asesinado a su madre y su sobrina de cinco años, aunque no cuestiona que podría haber atacado a su padrastro. "La relación con mi hermana era de madre e hijo; con Raúl era medio tirante, en especial después de que Raúl volvió a la casa, porque tenía una denuncia por violencia de género. Todo era muy chocante", aportó.

"No puedo creer que Exequiel haya atacado a mi hermana y a Alma. No me cabe en la cabeza que haya hecho algo así", insistió, aunque luego confirmó que el adolescente tenía un cuchillo escondido en su dormitorio. "Por lo que tengo entendido, porque me lo dijo mi hermana una vez, él tenía un cuchillo. Ella quería ir a la habitación y Exequiel la empujó y le impidió entrar a su pieza".

Ese episodio culminó con una pelea entre Graciela y su pareja. "Mi hermana me dijo: 'Mirá, yo quise ir a limpiarle la pieza y Ezequiel no me dejó. Me dio un empujón porque tenía un machete debajo de la cama'. Me acuerdo que por ese episodio Raúl se enojó mucho con mi hermana".

La mujer también recordó otro episodio familiar. "Íbamos a salir con mi hermana y Raúl. Ella le dejó la comida en el horno y Raúl dijo: '¿Viste que es un nene de mamá?'. En ese momento, Exequiel respondió: 'Este viejo de mierda me tiene recontra podrido. Lo voy a cagar a machetazos'".

"Mi hermana siempre me decía que Exequiel era muy cerrado, que estaba todo el tiempo con los auriculares puestos. Es un chico muy sumiso, de muy bajo perfil. No tiene muchos amigos".

