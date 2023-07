La mamá de Lucas, tras el veredicto: "Debería estar festejando mi cumpleaños con él, no acá"

"Lucas no se murió, Lucas no se murió; Lucas vive en Varela la put... madre que lo parió". Esa fue la consigna que los amigos de Lucas González, el abogado Gregorio Dalbón y los padres del joven de 17 años asesinado por efectivos de civil de la Policía porteña celebraron la condena a perpetua de los tres policías que en la mañana del 17 de noviembre del 2021 fue acribillado cuando regresaba de entrenar en el club Barracas Central.

No fue un día más para la familia. Y es que la lectura del veredicto coincidió con el cumpleaños número 37 de la mamá de Lucas. "Siempre venía y me traía un alfajorcito con una vela", recordó Cintia López a la salida de Comodoro Py, visiblemente movilizada por la condena y por las últimas palabras de cinco de los once imputados por el homicidio y encubrimiento del crimen de su hijo.

"La verdad es que todavía estoy en shock, bastante emocionada y a la vez es como que no lo puedo creer; estoy satisfecha con la condena que les dieron. Es la condena que se merecen", reveló Cintia en diálogo con BigBang, minutos después de escuchar al Tribunal Oral en lo Criminal 25.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Pese a la satisfacción por las condenas, Cintia reconoció que hubiera preferido poder festejar su cumpleaños acompañada por su hijo mayor. "No era lo que quería, hoy no tendría que estar acá. Tendría que estar en mi casa con mi hijo preparando cosas para mi cumpleaños. Él siempre me dejaba un alfajor. No tendría que estar acá en Comodoro Py, pero esto me trae un poco de paz".

Tras casi cuatro meses y más de 50 testigos que pasaron por el estrado, se desarrolló la última audiencia del juicio. Luego de las últimas palabras de alguno de los acusados, los jueces Ana Dieta de Herrero, Daniel Navarro y Marcelo Bartumeu Romero, a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 25, dieron a conocer su veredicto contra los 14 policías de la Ciudad imputados por homicidio y encubrimiento.

De esa manera, quedaron condenados a prisión perpetua Fabián Andrés López, Juan José Nievas, Gabriel Alejandro Isassi por el delito de "homicidio quíntuplemente agravado por haber sido cometido con arma de fuego, con alevosía, con odio racial, concurso premeditado de dos o más personas, abusando de su función siendo integrante de las fuerzas de seguridad" en prejuicio de Lucas González.

Mientras que Juan Horacio Romero, Fabian Alberto Santos, Rodolfo Alejandro Osanz y Roberto Orlando Inca fueron condenados a una pena de seis años de prisión e inhabilitación especial por el termino de 10 años accesorios legales y costas "por encubrimiento de haber ayudado a Isassi de alterar las pruebas agravados y por ser el autor funcionario público. Todo eso realizado en sus funciones como calidad de coautor".

En cuanto a Héctor Claudio Cuevas, recibió una pena de cuatro años de prisión, inhabilitación especial con el termino de 10 años accesorios legales y costas por encubrimiento de haber ayudado a Isassi de alterar las pruebas agravados y por ser el autor funcionario público en calidad de coautor. Por último, condenaron a Sebastián Jorge Baidón a ocho años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua, por el delito de torturas y calidad de autor.