La mamá de Lucas y la promesa que le cumplirá a su hijo :"Yo lo sigo esperando"

Luego de la condena a prisión perpetua para los tres policías que asesinaron a su hijo el 17 de noviembre de 2021 en el barrio de Barracas, Cinthia López, la mamá de Lucas González, contó que se siente conforme con el fallo, pero también adelantó que irán a fondo contra los jefes de la Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

"Si Gregorio Dalbón lo dijo, seguiremos hasta las últimas instancias. Todo lo que nos diga que es para lo mejor, lo seguiremos haciendo", manifestó en diálogo con Argenzuela, tras la confirmación de su letrado de que irían a fondo para que el caso de Lucas llegue hasta lo más alto de la jerarquía policial involucrada en el homicidio. "También está imputado (Facundo) Torres, que faltaría él también, que fue el que acompañó a (Gabriel Alejandro) Isassi a buscar el arma", recordó.

Tras el histórico fallo que juzgó a los asesinos por "homicidio quíntuplemente agravado por haber sido cometido con arma de fuego, con alevosía, con odio racial, concurso premeditado de dos o más personas, abusando de su función siendo integrante de las fuerzas de seguridad", la mujer confesó que está más tranquila y relajada. "Es como que todavía no caí, voy cayendo de a poco. Ayer como que estaba en las nubes y no podía entender qué hacía ahí", confesó.

"Desde un principio siempre dije que a mí hijo me lo mataron por el solo hecho de usar visera, por ser de una piel oscura, morocho. Me lo mataron por eso, por salir de una villa, de donde pensaban que salían de comprar estupefacientes, y lo menos que pensaron es que salían de entrenar", aseguró López en relación al elemento de "odio racial" con el cual juzgaron a los asesinos de su hijo.

"La Justicia actuó como tiene que actuar. Yo estoy conforme con la condena que dieron ayer", indicó. "Me dio un poco más de paz, en el sentido de saber que mi hijo va a descansar en paz", aclaró la mujer, que desde que perdió a su hijo estuvo internada y tuvo cuatro intentos de suicidio.

"No soy quién para perdonarlos", afirmó López respecto a los imputados que se animaron a pedir disculpas en las últimas palabras que brindaron antes del fallo que dio el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 25 porteño. "Yo digo que Dios perdona. Lo sentí muy creíble al pedido de disculpas de (Daniel Rubén) Espinoza, que fue el que lo acompañó a Lucas. A él sí le creí más o menos lo que dijo. Las disculpas serán, pero no soy quién para perdonar. Quedaron absueltos porque no hubo pruebas de nada sobre el caso", confirmó.

La tranquilidad que le generó haber encontrado un fallo que condene a los asesinos, no quiere decir que haya tapado la tristeza y el dolor que siente por perder a su hijo. "En mi cabeza siempre estuvo como madre que terminaba esto y volvía mi hijo. Después, cuando te ponés a pensar que tu hijo ya no va a volver más, decís: ´¿Qué voy a hacer de mi vida?´. No sé qué voy a hacer, con una mano en el corazón, porque yo a Lucas lo sigo esperando", reveló López.

"Todavía no llegué hasta ese proceso. Yo no puedo asimilar que mi hijo todavía no va a volver más. Como mamá, en mi caso, porque todos los duelos por la pérdida de un hijo, no son iguales. Yo pienso que se fue a jugar al fútbol afuera y que ya va a volver, o que se fue a practicar. Pienso cualquier cosa para engañar a mi mente. Trato de dormir para soñarlo. Hago un montón de cosas para tratar de soñarlo o, hablarle a un cuadro. Le hablo todos los días de mi vida", describió.

"Lo único que te puedo asegurar, porque se lo prometí en vida, es que voy a seguir estudiando enfermería, donde él me anotó. Se lo prometí en vida y me dijo: 'Cinthia, mejor que te recibas de enfermera para que me cures cuando vengo a jugar los partidos', porque venía con las piernas marcadas y le dije: 'Sí, voy a terminar, hijo. Aunque me lleve cuatro o cinco años lo voy a hacer'. Esa es mi gran meta y se la voy a cumplir. Después, cuidar a mis hijos, que son mis pilares los tres, porque Lucas para mí sigue vivo", insistió la mujer.

"Él salvó cuatro vidas donando sus órganos. Y yo también voy a poder ayudar un poco a salvar vidas o a curar gente también, y como que se dio todo", concluyó, con la paz de haber conseguido justicia, pero con la pena de que esta no le haya devuelto a su hijo.