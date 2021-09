La mamá de Sofía Herrera y una nueva imagen de su hija: "Ojalá que sea el dato que nos ayude"

A 13 años de su desaparición, la mamá de Sofía Herrera no deja de buscarla en el lugar y en la hora que sea. Más allá de las llamada que recibe a diario, y de las imágenes que le hacen llegar aquellos que creen que vieron a la adolescente de hoy 16 años, María Elena Delgado tiene ahora la esperanza un poco renovada.

Es que hace apenas pocas horas recibió un nuevo identikit de su hija, por fuera de los oficiales que ya se dieron a conocer, y está segura que esta nueva foto puede ser de mucha ayuda. "Lo importante es que sirva para la búsqueda de Sofi, que alguien lo vea y la reconozca o que ella misma se reconozca", explicó a BigBang emocionada.

Una nueva imagen de Sofía Herrera se dio a conocer en los últimos días.

Según comentó, hace un tiempo una chica colombiana la contactó por redes sociales, para decirle que tenía ganas de hacer una nueva imagen de Herrera, ya que se dedicaba a la proyección. "Todo lo hizo con una aplicación. Nos pusimos a hablar por mensaje, le dije que le arreglara la pera, las cejas, porque no las tenía así como se las había hecho, y cuando me mandó el resultado final, me pareció importante compartirla, y que se viralizara y llegara a los medios", comentó.

A diferencia de todos los otros identikits que hizo el dibujate Alberto Suárez, quien trabaja en los retratos hace años, este para Delgado tiene algo diferente, algo especial: le parece muy real. "Me impactó cuando lo vi. Y la subí hace un día y medio a las redes y ya tuvo mucha repercusión, porque la compartieron muchísimo", sostuvo.

Para no pasar por encima de Suárez, quien tanto los ayudó en la búsqueda, la mamá de Sofía le preguntó si estaba de acuerdo en que diera a conocer la foto, y él le contestó que si servía para ayudar a encontrarla, que lo hiciera.

"Esta chica trabajó con fotos de Sofía de chiquita, y ella me fue mostrando todo el proceso. La sonrisa me pareció muy real y nunca había visto una foto de ella así. Me gustaron mucho. Esta imagen para mí es súper importante; ojalá que sea el dato que nos ayude a encontrarla", dijo ilusionada.

Se trata de una imagen que hizo una chica colombiana para ayudar a la familia de Sofía.

Respecto a la causa, Delgado contó que no hay novedades, y que con la pandemia todo quedó estancado. No solo desde la fiscalía que lleva adelante la investigació por la búsqueda no se han comunicado, sino que tampoco hay información concreta sobre el paradero de la menor de edad, ya que podría estar en cualquier lado.

"Sofi puede estar en donde menos se imagine. Llegan datos de personas, fotos, y entonces la Policía lo trabaja, y eso es lo que mantiene viva la causa, sobre todo a través de las redes y los medios que siempre están", comentó agradecida también con este portal por haberla llamado.

Herrera tenía 3 años cuando desapareció el 28 de septiembre de 2008 en el camping recién inaugurado John Goodall, ubicado 59 kilómetros al sur de Río Grande, donde había ido con sus papás y una familia amiga. Al poco tiempo de haber llegado, los más pequeños y el papá de Sofía salieron en busca de ramas para prender el fuego, y en solo 9 minutos, la nena desapareció de la vista de todos, y según creen los investigadores, fue sacada del predio por un hombre.

Actualmente esta es la principal hipótesis, pero no porque haya surgido un dato nuevo, sino porque la investigación volvió hace unos años a foja cero, con un fiscal que se tomó bastante tiempo para releer toda la información y encontró un dato que le pareció importante: la declaración de Néstor, uno de los niños que iba con Sofía cuando se la llevaron.

La familia de Sofía no deja de buscarla.

Es que al otro día de la desaparición de la pequeña, el chico contó que vio que un hombre se la llevó, y hasta hizo un identikit describiendo los rasgos que se acordaba de ese sujeto. Mucho tiempo después, con Néstor siendo ya mayor de edad, los investigadores llamaron al joven a declarar de nuevo, y le pidieron que hiciera otro dibujo del sospechoso. El resultado fue que esa imagen, envejecida por el paso de los años, coincidía en un 75% con el rostro de Dagoberto Díaz.

Díaz fue una de las primeras personas que al comienzo de la investigación aseguró que sabía lo que había pasado con la menor, ya que según su relato, Sofía había caído en una trampa para zorros puesta por un capataz de una estancia, quien finalmente se comprobó que al momento de la desaparición de la niña se encontraba en otra provincia.

Ante esta situación, la Justicia pidió la captura internacional del sospechoso, un nómade, a quien actualmente se busca no solo en la Argentina sino también en Chile, ya que se cree que cruza habitualmente por pazos fronterizos ilegales.

Dagoberto Díaz es buscado por Interpol como el principal sospechoso.

"El pedido de Interpol está vigente, pero no hay un solo dato. Cuando se pueda viajar a Chile, viajaré hasta allá para hablar con la policía. No hay novedades, porque por ahora no me avisaron nada", aclaró María Elena Delgado.

Sobre Díaz, dijo que por lo que se sabe, es una persona que vive de forma nómade, y que no está del todo claro dónde podría estar, dado a que vive en chozas, estancias o cuevas en el campo, tanto en Argentina como en Chile. "Es un fantasma, tiene documento argentino sí, pero no tiene tarjeta de crédito, ni nada por donde se lo pueda seguir", cerró.