La mataron motochorros hace dos años y los asesinos amenazan a su familia desde la cárcel

El 10 de noviembre de 2018, mientras Zaira Rodríguez aguardaba en la puerta de su casa de Villa Ballester que su padre saliera para ir juntos al cumpleaños de su abuela, la joven de 21 años, piloto de karting, fue interceptada por dos delincuentes que iban en moto, y en medio del intento de robo, la víctima recibió un disparo en la cabeza que acabó con su vida.

Por el crimen fueron detenidos los hermanos Murray, Pablo y Gastón, quienes permanecen detenidos por el delito de "robo en grado de tentativa en concurso real con homicidio criminis causa". Aunque el juicio contra ambos iba a llevarse a cabo en marzo de este año, por la pandemia el proceso se suspendió y todavía no tiene nueva fecha, por lo que este martes la familia de Zaira realizará una convocatoria para recordarla, y para también pedir justicia por el caso.

Zaira Rodríguez fue asesinada por motochorros el 10 de noviembre de 2018.

"Este martes a las 17.30 salimos con una caravana por Ballester, donde asesinaron a mi hija, y a las 19 recordamos a Zaira. Vamos a tener una charla abierta donde vienen diputados y otras personalidades como Florencia Arrieto (abogada y ex asesora de la gestión de Patricia Bullrich). También vamos a pasar unos videos de Zaira y después viene una persona que canta a capela el Ave María. Todo es para recordarla y es también un pedido de justicia", explicó a BigBang el padre de Zaira, Claudio Rodríguez.

Según afirmó, la fecha inicial para que el juicio se desarrollaran eran los días 26, 27 y 28 de marzo pasado; aunque una semana antes comenzó el aislamiento obligatorio por la pandemia del coronavirus, y desde entonces el proceso quedó en suspenso.

"Sabemos que apenas esto reabra, Zaira es una de las prioridades, pero aun no hay fecha de juicio", indicó, y aclaró que el encuentro de hoy será también para pedir seguridad para la localidad de San Martín, por lo que convoca a todos los vecinos a que participen de la caravana y hagan oír su voz.

Por el horrendo crimen permanecen detenidos los hermanos Pablo y Gastón Murray, ambos con antecedentes penales. De hecho, uno de ellos terminaba de cumplir una condena al momento del asesinato de Zaira, mientras que el padre de ambos, también tiene antecedentes, ya que quedó detenido durante seis meses cuando intentó ingresarle droga a sus hijos en la cárcel donde estaban alojados.

"Estuvo preso y salió para amedrentar. El padre de ellos fue a la televisión y dijo que lo de mi hija era algo armado para que no pudiera presentarse como concejal. En estos años, me ha seguido con el auto y lo último que pasó es que me entraron a robar a la empresa, y uno de los que entró, tiene una foto en las redes sociales abrazado con el que mató a mi hija", se lamentó.

Sobre esto, Claudio comentó que aún a pesar de que están detenidos los dos acusados, su familia e incluso ellos mismos les mandan solicitudes de amistad desde Facebook con el objetivo de intentar amedrentarlos, sobre todo porque Villa Ballester en estos días está empapelado con la imagen de Zaira.

Incluso, al papá de la víctima le ha pasado de pedir justicia por su hija a través de sus redes sociales, y que el propio padre de los detenidos le ponga un me gusta como signo de burla. "Parece que nosotros tendríamos que ir a pedirle perdón al padre porque queremos enjuiciar a los hijos. Ellos están acusados por el delito de criminis causa y podrían recibir una perpetua", declaró.

La joven corría en karting.

El crimen

El 10 de noviembre de 2018 Zaira Rodríguez se encontraba sentada en el asiento del acompañante dentro del auto de su novio, el piloto de TC Nicolás Impiombato, en el cruce de las calles Lamadrid y Sarmiento, en la localidad de Villa Ballester, cuando fue sorprendida por dos motochorros.

Tanto la joven de 21 años como su pareja estaban esperando que Claudio Rodríguez saliera de su casa, para así ir todos juntos ir a un cumpleaños familiar. "Ese día era el cumpleaños de mi mamá, íbamos a ir a festejar el cumple con ella y sus hermanos. Es ahí cuando frenan esperando que yo salga y se acercan estos dos delincuentes y asesinos, que uno quiere abrir la puerta del auto", explicó el papá de Zaira.

En medio de esta secuencia, se cree que el novio de la chica decidió avanzar con su vehículo, lo que provocó que la moto Yamaha azul de los ladrones quedara enganchada en el paragolpe del Volkswagen Gol Trend blanco.

"A Zaira la matan a las 20.44 en la puerta de mi casa. El disparo que la mata lo efectúan cuando ellos se quieren ir, pero disparan cuatro o cinco veces, aunque uno de esos tiros le pega en la nunca", dijo a este sitio.

La víctima falleció cuando fue sorprendida junto a su novio por motochorros.

El hecho comenzó a ser investigado por el fiscal Fabricio Iovine, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 1 del Departamento Judicial San Martín, y a las pocas horas quedó detenido Pablo Murray como autor del disparo.

Una semana después también fue apresado Gastón, el hombre que se cree que manejaba la moto, quien en aquel entonces aseguró que había permanecido prófugo porque tenía miedo de que lo acusaran erróneamente. "Hay muchas pruebas contra ellos, por ejemplo la moto que estaba a su nombre y la prueba de la pólvora que dio positivo en las manos del que disparó", sostuvo por último Claudio Rodríguez, papá de la víctima.