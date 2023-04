"La mataron por nada": le quisieron robar la cartera, intentó escapar y le dispararon por la espalda

Lurdes Avendaño Rejas tenía 35 años, le quedaban solo 15 días para cumplir los 36 junto a su familia y amigos, pero fue asesinada por motochorros en el barrio porteño de Villa Soldati, a poco más de tres cuadras de su casa. A la mujer, de nacionalidad boliviana, le quisieron robar la cartera. La sujetaron, pero logró quitarse a los delincuentes de encima e intentó huir corriendo; pero cuando hizo unos pocos pasos le dispararon un tiro por la espalda.

Aún quienes le arrebataron la vida, están prófugos y son intensamente buscados. El trágico suceso ocurrió el sábado alrededor de las 22.30, en la avenida Mariano Acosta al 2.900, en la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires. Allí está la iglesia Nuestra Señora de Fátima, en la esquina la plaza Fátima y a unos metros el Instituto Superior Nuestra Señora de Fátima: justo enfrente vivía la víctima.

Según los testigos, los dos delincuentes se movilizaban en una moto tipo enduro, con el tanque color blanco, y quisieron robarle la cartera. Lurdes intentó evitar el robo y comenzó a correr para huir de los delincuentes. Los motochorros no tuvieron piedad y dispararon: el balazo ingresó por la espalda de Lurdes, en la región dorsal. La mujer cayó en el acto al suelo, boca abajo y falleció en el lugar.

La causa quedó a cargo de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional N°6, del fiscal Eduardo Cubría, quien lo investiga como un “homicidio en ocasión de robo” aunque pidió que se trabaje con el protocolo correspondiente a femicidios. En conversación con C5N, Beatriz, una quiosquera de la zona, se topó con el fatídico desenlace al salir del negocio: “Cuando salí, estaba tirada en el piso, boca abajo".

“Estaban esperando a la ambulancia que tardó 40 minutos en llegar y solo estaba una chica con un patrullero. Nunca había pasado un hecho así, que la maten por nada”, lamentó. Según la testigo, Lurdes venía de tomar un café junto a su tía cuando fue interceptada por dos motochorros y “cuando sale corriendo, le dan dos tiros en la espalda”.

“Recalco mucho que no pueden matar a una persona por nada, la hubieran dejado ir, no les costaba nada, ¿Por qué la tuvieron que matar?”, se preguntó Beatriz en el móvil. La vecina de Villa Soldati pidió “más seguridad, porque no somos libres de caminar a cualquier hora”.

Para Beatriz, vivir en Villa Soldati es vivir en "tierra de nadie": “El barrio se volvió muy peligroso, en especial todo lo que esta zona de Mariano Acosta, Plumerillo, todos los chicos de la secundaria tienen miedo de caminar, roban de día, de noche, no hay policías, no hay patrulleros” Las palabras de la quiosquera son las mismas que todos los vecinos de Villa Soldati, basta con ver el grupo del barrio para entender que esa zona “es tierra de nadie”. Los vecinos intentan ayudarse entre ellos advirtiéndose por el grupo en común los lugares donde son asaltados. Como Laura que escribió "basta de chorros" al contarle a sus vecinos que su hijo, cuando volvía de la escuela, fue victima de un robo.

De hecho, Juanse, un vecino, le contestó: "Que mal que está el barrio menos mal que me fui, hoy me enteré que en la 17 también se estaban metiendo a chorear adentro de de escalera cuando llegaba la gente, no entiendo dónde quedó la gente grande los pibes de antes que no permitamos esto".