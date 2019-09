La mordió su perro Pitbull y le destrozó el antebrazo: debieron amputárselo

Una mujer de 70 años fue atacada en el interior de su casa, en la ciudad de Rosario, por su perro Pitbull. Los médicos tuvieron que amputarle el antebrazo izquierdo debido a la grave lesión ocasionada. El hecho ocurrió ayer, alrededor de las 16, cuando Olga M. estaba en su casa en Alsina 1300, del barrio Echesortu, en la zona oeste de Rosario.

La víctima llegó al hospital de Emergencias y los médicos comprendieron casi en el acto que no había manera de salvar el antebrazo. Todo empezó cuando la desventurada Olga intentó que el perro se bajara del sillón en el cual estaba sentado. El pitbull no quiso.



Así fue como Olga "Ingresó de urgencia, orientada y despierta, con una fractura expuesta de radio y cubito a la altura del codo izquierdo con compromiso vascular, destrucción muscular y fractura expuesta, por lo que se determinó la amputación del antebrazo", según informó el doctor Jorge Bittar, quien aclaró, eso sí, que Olga "no sufrió mordeduras en otras partes de su cuerpo y tras la operación su estado es óptimo".

Mientras tanto, personal especializado -seguramente con armaduras- trasladó al Pitbull al Instituto Municipal de Salud Animal-IMUSA-de Rosario.