La mujer del carnicero asesinado denunció amenazas y aseguró: "No era ningún chorro"

Celso Dionisio Sisuela tenía 40 años, trabajaba como carnicero en el supermercado “Argenchino”, ubicado en la localidad bonaerense de José C. Paz, y fue asesinado por el dueño del comercio, quien al confundirlo con un ladrón le dio un certero disparo en el tórax que terminó con su vida. “Yo voy a aclarar la memoria de mi marido. No quiero que quede como un chorro porque siempre fue un tipo laburador", sostuvo Samira, pareja de la víctima.

La mujer denunció que tanto ella como los hermanos de Sisuela fueron amenazados por los dueños del supermercado. “Los chinos amenazaron a los hermanos de él y no quieren salir a hablar. Si me tienen que matar que me maten, pero yo voy a aclarar la memoria de marido. Trabajaba de lunes a lunes. Toda la vida trabajó en supermercados chinos y nunca tuvo problemas”, agregó.

Según contó, Sisuela “trabajaba hace cuatro o cinco meses” en ese establecimiento, aunque reconoció que ella no conocía al supermercado y advirtió que desde la fiscalía no le dieron información porque, al no estar casada, “tenían que esperar que lleguen hermanos o familiares directos”. "Todo está confuso, la fiscalía me dice que fue 0.45, los vecinos escucharon los disparos entre 22.30 y 22, y a mí me avisan a las 7 de la mañana”, resaltó Samira.

Y agregó: “Nunca conocí a los dueños, pero él decía que eran muy buena onda. Los chinos pagaron para tapar todo esto, supuestamente dijeron que mi marido le debía 20 mil dólares de alquiler y ellos siempre cobran día a día. El chico que pagó el alquiler dice que pagó y se fue a la casa". De acuerdo con la mujer, se contactó con el carnicero por última vez a las 16.45, cuando le dijo que “lo iba a ayudar al cuñado a hacer una mudanza”.

Sin embargo, aclaró que Sisuela "nunca llegó a ayudarlo con la mudanza”. “El supermercado suele cerrar a las 21.30, 21.45. No sabría decir como fue que Celso volvió al supermercado”, sumo, y aclaró que su pareja solía salir a las 19.30 del local luego de que lo reemplace un compañero en la carnicería.

Además, descartó la posibilidad de que tuviera una llave del local y aseguró que los vecinos le dijeron que antes del hecho lo vieron discutiendo con una empleada de nacionalidad china fuera del supermercado.

El crimen se produjo en la esquina de avenida Héctor Arregui y Agrelo, donde funciona el supermercado “Argenchino”. Alertados por los vecinos, personal de la comisaría 2da. de José C. Paz llegó al lugar tras un llamado al 911 que avisaba de un fallecido con una herida de arma de fuego. Sisuela fue encontrado por las autoridades en el primer piso con un disparo en el tórax.

En primer lugar, el comerciante chino, de 39 años, se refirió a Sisuela como un delincuente encapuchado y detalló que con guantes había ingresado al negocio mientras descansaba. Al escuchar ruidos, aseguró que tomó su pistola y que tras un forcejeo, disparó y mató al hombre. Personal de Policía Científica secuestró en el lugar una pistola Bersa Thunder calibre 9 milímetros y una chaira para afilar cuchillos que llevaba el fallecido.

El caso es investigado por el fiscal Alfredo Mallo de la UFI Nº 18 descentralizada en Malvinas Argentinas, quien por estas horas busca establecer a través de las cámaras de seguridad del local si Sisuela entró desde la vía pública o si se había escondido luego de que cerraron la atención al público.