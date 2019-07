Todo ocurrió durante la madrugada del miércoles en avenida Beiró al 3700, en el barrio de Villa del Parque. Un móvil de la comisaría Vecinal 11-B de la Policía de la Ciudad acudió por un llamado al 911 y encontró a un hombre acostado en el pavimento junto a una bicicleta mountain bike color negra.

Inmediatamente, personal de una ambulancia de SAME asistió al herido y lo trasladó al Hospital Zubizarreta, con politraumatismos y en grave estado. Según declararon testigos, la víctima se desplazaba en la bicicleta por la avenida cuando fue embestida desde atrás por un Volkswagen (VW) Gol de color gris. El conductor no lo dudó y se dio a la fuga.

En el lugar del siniestro, los investigadores secuestraron la bicicleta y pedazos de plástico pertenecientes a un auto. Minutos después otro llamado alertó al 911 sobre otro choque en la esquina de las avenidas Beiró y Nazca, a pocas cuadras del hecho anterior, y allí personal de la Comisaría Vecinal 15-C detuvo al hombre que conducía VW.

El joven fue identificado como Miguel Ivanovich, de 28 años. En ese momento, la policía le realizó las pruebas de alcoholemia y el resultado indicó que manejaba con 2,14 gramos de alcohol en sangre, cuando el permitido en la Ciudad de Buenos Aires es de 0,5 gramos.

Por el hecho, la fiscal penal, contravencional y de faltas porteña Adriana Bellavigna aseguró que pedirá la prisión preventiva de Ivanovich, quien se encuentra detenido a la espera de su declaración indagatoria. El conductor está acusado de "lesiones culposas agravadas" por manejar ebrio, por ir a exceso de velocidad y por no asistir a la víctima, identificado como Sebastián Devoto (35). El delito tiene una pena de hasta cuatro años de prisión y es excarcelable, a pesar de que Devoto se encuentra en grave estado y los médicos evalúan si tiene daño cerebral.

Miguel Ivanovich tiene 28 años, y cosecha más de 22 multas que suman $140 mil pesos. Se dedica a comprar y vender autos, y tiene registros de conducir de varios distritos y acumula 22 multas –la gran mayoría por exceso de velocidad- que suman $140 mil pesos. A pesar de esto, no tiene antecedentes de accidentes.

En total, suma $54.570 en Capital y $83.350 en Provincia, según los registros públicos que se pueden consultar en internet, y licencias de cuatro distritos distintos de la ciudad de Buenos Aires, la Provincia y Córdoba. Tiene el domicilio registrado en Saavedra, pero vive en Floresta.

"Él estaba mal, no estaba en sus cabales. Si estaba borracho es que no estaba en sus cabales", declaró su abogado, José Novello a los medios. Sobre las multas, aseguró que su cliente "compró el auto hace dos meses y ya vino con multas".

La víctima, Sebastián Devoto, sufrió "lesiones traumáticas" y se encuentra en terapia intensiva con pronóstico reservado, se informó en el último parte médico. "El señor Sebastián Devoto ingresó en el día de la fecha a nuestra institución derivado del Hospital Zubizarreta con diagnóstico de politraumatismo con compromiso neurológico”, explicaron.

Además, el ciclista se mantiene con asistencia respiratoria mecánica y múltiples fracturas. "Se trasladó al quirófano en primeras horas de la tarde para la resolución quirúrgica de las lesiones traumáticas", comunicó el parte, y añadió: "Está internado en terapia intensiva en grave estado siendo asistido por el equipo médico de terapia intensiva, traumatología y neurocirugía".

Su mujer, Ana, denunció en la puerta del Hospital que el abogado de Ivanovich, José Novello, se acercó para ofrecerle dinero a cambio de silencio. "Yo no voy a arreglar, no voy a tranzar con nadie y a este tipo lo hundo. Vino una mujer gitana, paseó por toda la terapia intensiva, habló con personal médico, se fue y al instante viene este abogado a poner plata para ver si puede cerrarnos la boca. ¡No voy a venderme por dos mangos!", disparó.

En esa línea, Novello rompió el silencio en diálogo con Involucrados y tildó de "mentirosa" a la angustiada mujer. "Es una mentirosa. Yo estaba con canal 9 y le dije que quería presentar en nombre de la familia sus condolencias y apoyo al chico que está internado. A eso fuimos y nunca ofrecimos plata. No pudimos ni hablar, cuando dijimos quiénes eramos nos salieron corriendo", disparó el letrado.

Y sentenció: "Yo no soy un carancho. Nosotros fuimos a ver cómo estaba el chico y qué tipo de colaboración podíamos darle. Esto es una locura de esta persona, que uno la entiende, pero que mienta no la puedo entender. Nosotros no defendemos el delito, sino los derechos del imputado contra la acusación que hace el Estado, la de ´lesiones culposas´. Este chico no es asesino para mi. Asesinato no existe en nuestro código".