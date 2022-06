La mujer que denunció a Villa por abuso sexual rompió el silencio: "Me hirió en todos los sentidos"

Minutos después de que se diera a conocer que Sebastián Villa deberá enfrentar un juicio oral en la causa que lo investiga por Violencia de Género contra su ex pareja, Daniela Cortés, Tamara Doldan, la mujer que denunció penalmente a la figura de Boca por "abuso sexual con acceso carnal", rompió el silencio, se mostró por primera vez ante la cámara y afirmó que el colombiano le "arruinó la vida".

Días atrás, el juez de Garantías de Lomas de Zamora, Javier Maffucci Moore, rechazó el pedido de detención del futbolista colombiano al considerar que la declaración de la víctima no es prueba suficiente como para encarcelarlo y le sugirió a la fiscal Vanesa González, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 3 Especializada en Violencia de Género de Esteban Echeverría, profundizar la investigación, informaron fuentes judiciales.

En un escrito de 11 fojas, el magistrado cuestionó duramente la investigación realizada por la fiscal que lleva como imputado a Villa por el delito de "abuso sexual con acceso carnal", y le sugirió que "no basta con afirmar dogmáticamente que el testimonio de la víctima es creíble". "La comprobación del hecho se remite primordialmente entonces a lo que transmite la víctima, pero ello no conlleva bajo ningún término que pueda ser la única prueba que sostenga una imputación", dijo.

Y sumó: "El contexto mismo en el que tales hechos suelen cometerse obliga a llevar adelante una investigación con debida diligencia reforzada que, si se realiza de manera adecuada y eficaz, arrojará la existencia de otros elementos probatorios. Lo que se exige es el desarrollo de una investigación oportuna, exhaustiva e imparcial, a fin de salvaguardar tanto los derechos del imputado, como los de la víctima".

El juez Maffucci Moore además explicó que "no basta con afirmar dogmáticamente que el testimonio de la víctima es creíble". Tal vez desesperada y, a su vez, molesta con esta decisión, Tamara Doldan decidió salir a dar la cara y contar su historia. Así fue que se contactó con los medios más importantes del país y dio su versión de los hechos. La joven de 26 años aseguró que la noche en que fue atacada "fue terrible" y que el jugador de Boca la "hirió en todos los sentidos".

Durante la entrevista que brindó con Telenoche, Doldán aseguró que las médicas que la atendieron en el Hospital Penna al día siguiente del presunto abuso sexual le confirmaron que, de acuerdo con las lesiones que padecía, tenía signos de una violación y le aconsejaron realizar la denuncia. "Esa noche fue terrible, porque todo ocurrió en un lugar donde yo estaba cómoda, con una persona que quería", dijo.

Y continuó: "Pero de repente ya no era así. Fue muy chocante, me hirió en todos los sentidos". La joven estuvo acompañada por su abogado en todo momento y reconoció que tras el abuso se retiró de la casa del futbolista, porque le "dolía todo, especialmente el vientre", y que le "costaba mucho caminar". En su relato, también explicó que al día siguiente decidió ir a la guardia del hospital Penna porque sentía mucho dolor.

Recordemos que la denuncia contra el jugador de Boca señala que el episodio ocurrió en la casa que el futbolista colombiano posee en el barrio "Venado II" de la localidad de Canning, en la zona sur del Conurbano bonaerense, horas después de haber participado de un asado al que asistieron otros jugadores del plantel "xeneize".

La víctima contó que esa noche del 26 de junio del 2021 Villa había tomado "mucho alcohol y más de una botella de whisky" y que durante el asado le reprochó que "había mirado" a los futbolistas. Tras mantener una fuerte discusión, ambos se retiraron del lugar y se dirigieron a la casa del jugador junto a su empleado de seguridad apodado "Vikingo" y un amigo llamado Félix Benítez.

Tras ello, la joven llamó a una amiga y se trasladó a su casa en la Ciudad de Buenos Aires, donde se bañó, puso su ropa a lavar y se cortó "el pelo bien corto producto del shock". "En ese momento comenzó lo que fue la peor situación de mi vida", señaló la víctima en su denuncia, donde relató que tras ser maltratada y golpeada por Villa, ella se quiso ir y, ante esa situación, el delantero de Boca abusó sexualmente de ella.

La mujer contó que tiene grabadas las conversaciones en las que el futbolista colombiano, a través de su amigo Benítez, le ofreció 5.000 dólares para que se olvidara "de todo lo que pasó". La denunciante contó que al día siguiente concurrió al Hospital Penna por los dolores vaginales que sentía. Relató que la ginecóloga le dijo que tenía lesiones compatibles con abuso sexual y la instó a hacer la denuncia. Sin embargo, por temor huyó del nosocomio.

Si bien las fiscales comprobaron que la atención médica existió, el historial clínico no decía nada acerca de lesiones. "Estaba sola en mi casa, me daba mucha vergüenza contarle a alguien, cómo me dolía, dónde me dolía, pero sabia que sola en mi casa no podía estar. Me fui al médico por los dolores", aseguró la joven, quien agregó que allí fue atendida por una ginecóloga que confirmó que presentaba "signos de violación" y que le aconsejó realizar la denuncia.

Lo cierto es que la profesional afirmó ante las fiscales a cargo de la causa, la querella y la defensa que “no recuerda si ella atendió” a la denunciante porque “quizás firmo el certificado pero la pudo haber atendido otra doctora” y que también “no tiene la obligación de denunciar un abuso”. "Yo estaba muy nerviosa, estaba muy presionada por el teléfono, porque desde el entorno de él (por el futbolista Villa) estaba amenazada", dijo Doldan durante la nota.

De acuerdo a sus dichos, desde el entorno del futbolista la llamaban "todo el tiempo" para amenazarla. "Me dejaban mensajes, con amenazas, con pedidos de que no vaya al médico. Todos trataban de comunicarse conmigo para que salga de ahí urgente", dijo respecto a las llamadas intimidantes. Luego, afirmó que la médica que la atendió "confirma que realmente no era normal lo que tenía" y le diagnostica "signos de abuso sexual".

Cabe remarcar que la profesional de la salud sostuvo ante al fiscal que no detectó nada anormal en el examen ginecológico a la paciente. "No hubo nada anormal. Nada llamó la atención", había declarado por Zoom. "Me revisa y me dice que haga una denuncia, me pide otros estudios, pero es duro reconocer que la persona con la que estás te violó, cuando la médica me lo dice, me dice que tenía signos de abuso y me largué a llorar con ella", remarcó em cambio la denunciante.

Y cerró: "Me pide estudios de protocolo y le digo que es mi pareja. Es ahí cuando me dice que por más que fuera mi pareja esto era un abuso, era una violación", finalizó la joven. El juez Maffucci Moore dictó una medida cautelar que incluyó una restricción perimetral e impedimento de contacto de Villa hacia la víctima, pero rechazó un pedido de prohibición de salida del país y detención para el futbolista.