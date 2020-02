La novia de uno de los rugbiers insistió con que fue una "pelea", aunque se pisó al hablar del grupo

Sigue la investigación por el homicidio de Fernando Báez Sosa. Los diez rugbiers imputados por el asesinato de Villa Gesell permanecen en el penal de Dolores, mientras algunos de sus familiares decidieron hablar por primera vez en los medios. Primero lo hizo el padre de Máximo Thomsen, sindicado como "coautor"; luego llegó el turno de Karen, la novia de Lucas Pertossi, uno de los más complicados de la causa, acusado de haber participado activamente en la brutal paliza frente al boliche Le Brique.

Aunque asegura que "no ve" los medios porque "dicen muchas mentiras", es la única pareja de alguno de los imputados que dio entrevistas: dos en menos de quince días. En línea con las declaraciones de Thomsen padre, Karen insistió en que lo que sucedió fue una "pelea" y no un "ataque a traición", como consta en la causa; teniendo en cuenta que Fernando fue abordado por la espalda y no tuvo posibilidad de defensa.

Todavía no visitó a su novio en el penal y la comunicación es por cartas. "Dice que me extraña, que se siente muy mal y que está muy arrepentido porque la pelea se les terminó yendo de las manos", precisó en diálogo con TN, en línea con el audio que su novio viralizó desde la comisaría de Pinamar, en el que aseguró que lo que sucedió fue una "tragedia" y que la vida les había jugado "una mala pasada".

"Por lo que me explicó, él trató de separar. En el video aparece tratando de separar a un amigo, que estaba pegándose con otro; pero después no se lo ve más", precisó Karen, pese al testimonio de varios testigos que aseguran que fue uno de los que más golpeó a la víctima. Aunque muchos vecinos de Zárate describieron al grupo como "conflictivo y violento", la joven asegura que su novio "nunca tuvo ningún problema, ni episodio de violencia".

Sin embargo, con el correr reconoció que los imputados "tenían muy naturalizadas las peleas, dentro y fuera de los boliches". "Cada uno es responsable de lo que hace de las puertas para afuera de su casa. Los papás no tienen la culpa. Si Lucas no tuvo nada que ver, me gustaría que salga en libertad", sumó.

Por último, la joven se refirió a la familia de Fernando, aunque evitó mencionar su nombre y calificó su muerte como un "fallecimiento" y no un homicidio culposo, tal como lo investiga la Justicia: "Estoy muy triste porque conozco a todos los chicos que están presos. También entiendo a la familia del chico falleció: no me imagino lo que será estar en sus zapatos”.