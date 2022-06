La “Bombita” de Santa Fe: la despidieron de un súper chino y destrozó la góndola de vinos

Ricardo Darín hizo muchos personajes inolvidables a lo largo de su extensa y exitosa carrera. Pero "Bombita", su impulsivo personaje en "Relatos salvajes", le generó un nuevo apodo en la vía pública no solo a él, sino a todos aquellos que no pueden contenerse y estallan de bronca sin importar el lugar o el momento. Y es que la furia creciente del personaje a lo largo de su breve fragmento en la película genera una gran identificación en los argentinos, solo basta con prestarle mucha atención al ejemplo de Evelyn R., la empleada del supermercado “Apolo”, ubicado sobre la calle Brasil al 700, en Rafaela, para tener prueba de ello.

Sin ir más lejos, la joven de 25 años fue despedida del supermercado chino de la ciudad de Rafaela, provincia de Santa Fe, y se convirtió en tendencia gracias a que fue captada por las cámaras de seguridad del local en medio de un ataque de furia por el que fue detenida en una comisaría. En el breve clip de tan solo ocho segundos, se la puede ver a Evelyn totalmente fuera de si buscando venganza, luego que el dueño del local decidiera echarla aparentemente sin razones y sin querer pagarle la indemnización. En un abrir y cerrar de ojos, se aproximó a la góndola de vinos y mientras insultaba a sus jefes, comenzó a tirar decenas de botellas hacia el piso, el cual no tardó en quedar completamente inundado por litros y litros de vino tinto y restos de vidrios rotos.

Claro está, los dueños del supermercado no se quedaron de brazos cruzados y dieron aviso al 911. Rápidamente, efectivos del Comando Radioeléctrico acudieron al lugar tras la denuncia de que una mujer que se encontraba “fuera de sí”, lograron “tranquilizarla” y la trasladaron hacia la Comisaría 13 de Rafaela, donde quedó demorada durante un día completo. De hecho, para ser exactos quedó aprehendida por 30 horas exactas.

“Espero poder tener un lugar para contar la otra parte del conflicto, como lo tuvieron ellos al enviar vídeos e información incompleta, haciéndose totalmente los desentendidos ante lo sucedido”, se descargó la joven a través de un posteo que hizo en las redes sociales al ser liberada.



Evelyn difundió su descargo para contextualizar la situación y explicar qué la llevó a reacciona de ese modo. La joven no dudó en enumerar varias situaciones de maltrato laboral: “Lamentablemente en ese momento me cegó el enojo, la bronca por las injusticias que viví ahí adentro, el tragarme los maltratos, los retos, el ninguneo, y hasta ‘manotazos’ o insultos por no perder el trabajo”.

De acuerdo con la joven, el video estaba “editado a conveniencia” y aclaró que fue despedida de su trabajo luego de enumerarle a su jefe por todas las situaciones de violencia y maltrato por las que tuvo que pasar. “En la primera parte del vídeo expreso todo esto cara a cara con la persona encargada de emplearme, recibiendo un despido, sin justificación, ignorándome y corriéndome del sitio, sin querer darme al menos una razón”, explicó Evelyn. “Estuve mal y pagué como la ley, así lo decidió por todo el daño que hice, pero a mí, ¿quién me reconoce el tiempo invertido, mi dignidad, mis ganas de salir adelante?”, remarcó.



Visiblemente molesta por todo lo que le tocó vivir en las últimas horas, Evelyn aseguró que su su enojo se debió a que la dejaron “con una mano atrás y otra adelante” de un día para el otro, sin darle ningún tipo de razón, explicación o una disculpa por todo lo que tuvo que transitar. “Fui una buena empleada, respetuosa, siempre a disposición, porque desde limpiar pisos hasta cortar fiambre o atender una caja lo hice con muchas ganas. Las injusticias a veces no se ven del otro lado, y a mí me jugaron en contra todas esas cosas al momento de reaccionar. Por el momento quería que la gente que vio el vídeo y opina sin saber sepan que detrás de tan grande brote nervioso hay muchas cosas. Yo seguiré el camino legal como corresponde, confiando en que en algún lado hay justicia para los buenos también, y que no hace falta mover cielo y tierra para encontrarla”, concluyó.