La nueva pericia que complica a Villa: el informe victimológico que se incorporó a la causa

Se complica la situación de Sebastián Villa. Después de que la pericia psiquiátrica a la joven que lo denunció por "abuso sexual con acceso carnal e intento de homicidio" confirmara que hay "indicadores de abuso sexual", BigBang accedió al informe victimológico en el que otra psicóloga y una asistente social constataron que "se observaron características presentes en las mujeres víctimas de delitos sexuales".

La nueva pericia se llevó adelante el pasado 23 de mayo y estuvo a cargo de la perito psicológica Ana Orellana y la perito trabajadora social Gabriela Bouhier. Las especialistas mantuvieron una entrevista con la denunciante, en la que procedieron a elaborar el informe victimológico que perita el estado físico, psíquico y social de la víctima.

"Presenta un discurso claro, comprometida afectivamente con los hechos que relata, con actitud de colaboración. Se la observa angustiada, llora en varios tramos de la entrevista. De sus dichos se desprende que las acciones denunciadas habrían vulnerado su derecho a decidir, por medio de coerción, uso de la fuerza y en el marco de la confianza de la relación de pareja que mantenían", precisa el reporte.

La pericia también confirma que "se han observado características presentes en las mujeres víctimas de delitos sexuales", y detalla:

El silencio guardado por vergüenza.

Miedo y temor a salir a la calle.

Trastornos de sueño y de alimentación.

Restricción de su vida social y abandono del trabajo.

Demora en la realización de la denuncia.

Una relación atravesada por los celos

Pese a que el abogado del delantero de Boca aseguró que la denunciante no fue pareja de Villa, las peritos advirtieron un vínculo de mucha toxicidad y violencia. "Ella refiere que se trata de su ex pareja, quien siempre manifestó conductas de celos; aunque nunca antes la había agredido físicamente", detalle el informe, al tiempo que precisa: "Aprecia los gestos de humildad que este tenía (por Villa)".

La denunciante se mostró compungida durante la pericia por haber minimizado los celos del imputado y por no haberle creído a la joven que lo denunció por violencia de género en 2020. "Sostiene que siente culpa por haber respaldado al Sr. Villa cuando este debió afrontar la denuncia de su pareja anterior: 'Le creí a él, quisiera haberme dado cuenta'".

"Me celaba con las mismas personas que él me presentaba. Me cubría con su ropa si llevaba algo escotado. Me hacía quitar el labial si lo consideraba muy llamativo", sostuvo la joven ante las peritos, a la hora de explicar cómo era la relación con el delantero de Boca antes del ataque sexual que denuncia.

Sentimientos de injusticia, vergüenza y temor a represalias

Cabe destacar que, para evitar su revictimización, las peritos decidieron que "no volviera a relatar de modo pormenorizado situaciones vividas durante el tiempo de relación con el imputado".

"(La denunciante) menciona que su aislamiento se debe a la vergüenza que le provoca no saber cómo explicar lo sucedido, refiriéndose a la agresión denunciada; el carácter inesperado de la misma y otras razones que podrían haber dado lugar al tiempo transcurrido entre los hechos y la denuncia".

La pericia también abordó el presente de la víctima. "Duermo cortado. El día que tuve la declaración durante seis horas a la noche tuve pesadillas. En estos meses me cambió el sueño", reconoció la víctima, quien también manifestó haber sufrido desórdenes alimentarios: "A veces comía, otras veces no".

Se reportaron, además, estados de angustia y aislamiento. "Estuve como un trapo, siento una presión en el pecho me la paso llorando", reveló. Después de radicar la denuncia, la joven decidió abandonar su domicilio por temor a represalias. En la entrevista precisó cuál es su nuevo domicilio, aunque será resguardado en esta nota por motivos de seguridad.

Es injusto. Él está rodeado de gente, sigue haciendo su vida y yo tengo que desnudarme en todos lados. Sentarme y desnudarme una y otra vez"

Factores de aumento de riesgo reportados en la pericia