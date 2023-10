La nueva y espeluznante acusación contra Corazza: “Esto es una porquería, una locura”

Una nueva acusación y una situación cada vez más complicada. El primer ganador de Gran Hermano y quien fuera productor de la última edición, Marcelo Corazza, ha sumado más problemas judiciales en la última hora. Es que el juez federal Ariel Lijo dio a conocer un procesamiento por un nuevo caso de corrupción de menores. Este nuevo proceso se sumó a uno que habían sumado en octubre.

Por este nuevo caso, Lijo ordenó la prisión preventiva que había sido dictada por la cámara. Corazza estaba preso por la presunta participación en una organización ilegal que estaba dedicada a la violación de menores de edad. El informe judicial asegura que, en este nuevo caso, el ex productor mantuvo una relación con un menor de 17 años.

Según explicaron, a lo largo de la investigación pudieron sumar charlas entre Corazza y la víctima, que ya declaró en Cámara Gesell, y en donde dio detalles escabrosos sobre lo que sufrió. El testimonio de la víctima 5 de la causa fue realizada ante los psicólogos del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a la Persona Afectada por el Delito de Trata. En ese lugar, el joven contó que Corazza lo contactó durante su adolescencia, solicitándole fotografías íntimas a cambio de pagos de dinero.

Al enterarse de la noticia, Corazza se encontraba en el pabellón C del Módulo 5 de la cárcel de Ezeiza. Por el momento, el ex ganador de Gran Hermano no volvió a declarar ante la justicia. La primera vez que lo hizo fue en septiembre cuando dijo: “No sé por qué estoy acá todavía. Me acuesto pensando en que no me quiero despertar. Es una porquería, una locura”.

Los hechos por los que está acusado Corazza salieron a la luz en marzo, cuando fue acusado de un encuentro con un menor de 14 años al que abusó, luego de subirlo a su auto y masturbarse frente al él. Además hoy otros cuatro hombres detenidos junto a él acusados de trata de personas y abuso sexual. A las dos semanas, Corazza fue liberado. Pero duró poco en la calle.

Es que la decisión fue apelada por el fiscal Patricio Lugones en la Cámara de Apelaciones y acusó a todos los implicados de formar una asociación ilícita dedicada a la explotación sexual infantil. Así fue que Corazza fue detenido el 31 de mayo y fue trasladado a Ezeiza. La causa recayó en el despacho de Lijo. Tras una larga lectura del expediente, descubrió el testimonio del menor que contaba que mantuvo una relación con el productor cuando era menor. Tras ser citado, el joven declaró en Cámara Gesell y afirmó que era verdad que había tenido una relación con él cuando tenía 17 años.