La panadera que socorrió a la víctima de abuso en Palermo, la había golpeado salvajemente junto a su marido

Durante la tarde del lunes 28 de febrero, sobre la calle Serrano al 1300, pleno Palermo Soho, seis jóvenes a bordo de un Volskwagen Gol estacionado junto a la vereda atacaron sexualmente a una chica de 20. El caso de abuso grupal fue descubierto por Natalia Concepción Duarte que, al notar la actitud sospechosa de los agresores, alertó al 911 y rescataron a la víctima, quien se hallaba en estado de somnolencia y fue trasladada a un centro asistencial de la zona.

Natalia, la panadera de Serrano y Cabrera, en pleno Palermo, había contado que al ver lo que ocurría en el auto, ella y su marido llamaron a las autoridades y, de inmediato, llegaron a escena efectivos de la comisaría Vecinal 14A de la Policía de la Ciudad. "Fuimos mi marido y yo quienes socorrimos a la chica. Tenemos una panadería y desde adentro veíamos lo que pasaba en el auto. Primero pensábamos que era una pareja que estaba teniendo sexo, pero luego vimos que en el vehículo había otros tres jóvenes, que la manoseaban, que la agarraban de los brazos, que la obligaban a practicarles sexo oral, y salimos a ayudarla", había explicado la mujer.

Fuera del auto se hallaban dos jóvenes actuando como "campana" y dentro del vehículo otros cuatro que estaban sometiendo a una chica de 20 años. Ante la llegada de los policías, la víctima logró contarles que estaba siendo abusada sexualmente, por lo que se activó de inmediato el protocolo de asistencia y la trasladaron al Hospital Rivadavia, donde fue atendida por médicos. "No escuché gritos, la chica no gritaba, no tenía ni fuerzas para gritar. Los cuatro jóvenes también estaban con los pantalones bajos, empezaron a insultarnos y nos quisieron agredir. También le pegaron a un vecino, Todos abusaron de ella, eran como animales", había dicho la comerciante.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Pero un video dado a conocer en las últimas horas, contradice parte de la versión de los comerciantes que habían agregado que la víctima les había agradecido la intervención. En el material de poco más de un minuto, se puede ver a Natalia y a su marido golpeando de manera salvaje a la víctima. De hecho, las imágenes muestran como la joven de 20 años ingresa a la panadería y es sacada a la fuerza por el comerciante, quien la sujeta fuertemente del brazo, la zamarrea y la empuja. Acto seguido, la pareja comienza a discutir con la víctima y la panadera no duda en darle una patada, para luego propinarle un certero derechazo, mientras que su marido le acertaba otro golpe en el rostro.

Aquella discusión se originó porque el Volkswagen Gol estaba estacionado frente a la panadería de Serrano y dos de los acusados, bloqueaban la puerta de ingreso al local. Por ese motivo, los comerciantes les pidieron -según demuestran las imágenes, de muy mala manera- que se retiren del lugar. Minutos más tarde, vieron lo que ocurría dentro del vehículo, dieron aviso al 911 y sacaron a la chica. Pero luego de "socorrerla", el video tomado por la cámara de seguridad de la zona demuestra como los comerciantes y principales testigos en la causa forcejean con ella hasta el punto de agredirla física y verbalmente.

En las imágenes se puede observar a Lautaro Pasotti -uno de los acusados en la causa por violación- interceder y alejar a la víctima de la panadería, y a Ángel Pascual Ramos, otro de los imputados, llevándosela con el torso desnudo del lugar. La víctima no mencionó este violento episodio en su declaración testimonial, aunque aclaró no recordar nada del abuso y los momentos posteriores, ya que recobró el sentido en el hospital Rivadavia.

Días atrás, Natalia denunció que recibió amenazas por parte de los agresores: “Ya sabemos dónde trabajan y vamos a volver, hijos de puta, los vamos a matar a todos”. "Vengo a denunciar que he sido víctima del delito de amenazas en momentos en que nos apercibimos de que una persona de sexo femenino estaba siendo abusada en el interior de un vehículo e intentamos ayudarla para que los autores cesaran en su accionar", dice la denuncia.

La panadera contó que "en ese momento los seis sujetos involucrados en el hecho antes narrado nos refirieron ‘ya sabemos dónde trabajan y vamos a volver, hijos de puta, los vamos a matar a todos’". “Nos referían frases amenazantes como la que reseñamos anteriormente. Es importante decir que, como consecuencia del impacto mediático de la noticia y la multiplicidad de sujetos, sentimos temor, dado que presumimos que los familiares de estos sujetos atenten contra nuestra integridad, en virtud de la actitud que tomamos en el momento en que intervenimos con el objeto de que cesara el abuso sexual flagrante que estaban cometiendo”, completó.