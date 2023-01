"La pelea la empezó Fernando": la indignante defensa de la novia de uno de los rugbiers

Del pacto de silencio a la defensa de "incógnito" de una de la novia de los ocho imputados por el asesinato de Fernando Báez Sosa. En enero del 2020, cuando los por entonces diez acusados permanecían detenidos en la comisaría segunda de Villa Gesell, se activaron dos perfiles en Instagram y Twitter con el usuario "Rugbiers Zárate". ¿El objetivo de ese entonces? Limpiar la imagen de los jóvenes, quienes ya comenzaban a sufrir la condena social.

La actividad en redes se frenó en junio del 2020, pero ambos perfiles se reactivaron la semana pasada cuando comenzó en Dolores el juicio por el asesinato. En los nuevos posteos, no sólo se buscó escrachar a Pablo Ventura (el joven de Zárate falsamente acusado por Máximo Thomsen), sino que además se lo acusa a la víctima de haber "iniciado la pelea" en Le Brique.

Por fuera de los textos en los que se busca "humanizar" y defender el accionar de los rugbiers, la community, que sería una de las novias del grupo, sorprendió en las últimas horas al habilitar a través de Instagram un canal de preguntas y respuestas con sus seguidores. Del "la pelea la empezó Fernando", al "a Ventura le interesa más la indemnización económica ($10.000.000) que lo sucedido esa noche o el caso en general".

"A la noche voy a estar contestando todo lo posible. Obviamente, siempre y cuando sea desde el respeto, como se maneja esta cuenta desde su inició, allá por el verano del 2020", anunció la community y cumplió. A continuación, las preguntas que sí accedió a responder y sus polémicas respuestas.

-Fernando también merecía divertirse y vivir la vida, ¿no te parece?

Por supuesto, nunca dije lo contrario: en su momento, hablé con algunos de sus amigos y los entendí, como ellos también me entendieron a mí. Se dio una conversación súper respetuosa de ambos lados, desde el principio de esta cuenta tomé la decisión de respetar su memoria y creo que eso es lo que estoy haciendo en cada uno de los mensajes donde digo (y reitero) que ojalá se termine la violencia en la sociedad.

-¿Cuál es el fin de esta cuenta?

Mostrar la otra parte de la historia, los implicados también podían ser hijos de parte de la sociedad.

-Tienen que asumir las consecuencias, con todo el respeto...

Lo hacen desde el minuto cero, en el cual los privaron de su libertad y los mantuvieron así aún sin condena y en medio de una pandemia mundial como la del 2020-2021.

-¿Por qué se rieron?

Todavía no entiendo cómo alguna parte se cree como ocho personas privadas de su libertad desde hace tres años puedan reírse en medio de un juicio. Y, menos aún, como supuestamente algunos lo notan, a través de unos barbijos. En todo caso, no sé si algunas personas conocen la definición de nervios, en medio de nervios (Sic) los seres humanos podemos reaccionar de diferentes maneras y existen las risas por situaciones de nervios.

-Me parece re cualquiera que se tapen...

Todo el país conoce sus caras, se dedicaron a escrachar tanto a ellos, como a sus familias. De todas formas, no usaron sus barbijos el día de hoy, por si eso es lo preocupante para algunos.

-¿Por qué los padres de los acusados jamás tuvieron la humildad de pedirles perdón a los padres de Fer?

No se trata de falta de humildad, se trata de respeto: ellos declararon en varias ocasiones su intención de no tener ninguna clase de contacto con los chicos o sus familias.

-¿Qué pensás del escrache tan feo de ayer contra los papás de los chicos?

Pienso lo mismo de siempre, me parecen una locura los escraches. Si vamos al caso, sus papás no están involucrados en nada; es triste cómo la sociedad se está dejando llevar por las mentiras de algunos 'medios de comunicación' y volviéndose tan violentos.

-Todo esto es muy fuerte, no sé cómo pueden sobrellevarlo...

Sólo ellos saben cómo se sienten en estos momentos, nadie más puede ponerse en ese lugar tan delicado y tan triste como ellos.

-¿Cuál sería una condena justa en tu opinión?

Es complicado hablar de condena justa, sobre todo si la parte implicada en una condena son ocho chicos a los cuales no se les respetaron sus garantías y derechos judiciales como corresponde y como todos deben tener.

-Dios mío, la tristeza de los ojos de esos ocho chicos...

Y así, un montón de mensajes más: muchas personas notaron la tristeza de sus ojos, es tan visible.

Entre los mensajes que recibió, la community se hizo cargo de un posteo que realizó días después del crimen, en el que se mostró junto a su novio (uno de los acusados) y escribió: "Sus familias los esperan a los diez. Fue una travesura de chicos, se les fue la mano; pero la perpetua no va a solucionar nada".

Interpelada por su mensaje, la community hizo un mea culpa: "Empiezo por contestar un tema del cual se me preguntó mucho, tras esa frase de 'travesura' tan mal aplicada. Fue un momento de aturdimiento por la noticia tan horrible, no era consciente de mis palabras y mucho menos las sentía. Y las personas que realmente me conocen, saben que nunca fue mi intención decir eso y es algo de lo cual me arrepentí casi automáticamente. Pero fue tarde, el tweet se había vuelto viral en cuestión de minutos. Lo sucedido fue algo horrible, tanto para la sociedad como para todas y cada una de las familias involucradas. Espero con esto cerrar el tema definitivamente".

-¿Creés que está bien que los ocho compartan un solo abogado?

Tienen un gran abogado comprometido con la causa. Reitero, con la causa, no con las cámaras: eso se llama profesionalismo y es algo súper importante en un abogado.

-Nadie te falta el respeto, contestás lo que querés...

Señora, usted es muy impaciente. Mandó una sola pregunto y muchos mensajes pidiendo respuesta. "¿Por qué lo defendés?". No expondré mis motivos personales, no vienen al caso acá; pero se lo explico de manera sencilla: si usted se pusiera un minuto en el lugar de los chicos o sus papás lo entendería. Ellos ocho, también son hijos de la sociedad. Sí, hijos de la sociedad, una sociedad normalizando la violencia, las peleas a la salida de los boliches, los enfrentamientos. Por cierto, podrían ser sus hijos también.

-¡Qué en Zárate creemos 'mafiosos' a los chicos o sus familias, por favor!

Crearon una falsa imagen de ellos para llenar programas de televisión y páginas de Internet, algunas personas aman generar odio en la sociedad. Zárate conoce a ellos y a sus papás, nunca tuvieron un problema, nada más para decir.

-Espero que esto pase rápido y que pase lo que tenga que pasar y que ellos puedan estar bien

Ellos nunca van a estar bien, sus vidas cambiaron para siempre, es triste. Fueron tres años eternos, literalmente...

-En tu mirada personal, ¿qué creés que pasó para que termine así todo?

Pienso que fue una noche que se salió de control tras mucho alcohol, básicamente. De todas maneras, también como sociedad (me incluyo, así nadie se ofende) vemos peleas a las salidas de los boliches y lo naturalizamos como si no importara. Esa noche, no sólo se naturalizó, también se grabó la pelea con palabras violentas y risas en lugar de llamar a las autoridades policiales. Por cierto, las autoridades policiales deberían haberse encontrado en la puerta del boliche, teniendo en cuenta tanto la temporada alta de pleno enero, como la exagerada sobre capacidad y la venta de alcohol.

-A los chicos los odian más por la imagen que crearon los medios de ellos, que por lo que hicieron...

Sí, es triste pero es así.

-¿Por qué decís que fue riña o pelea? Ese pibe no se defendió...

De hecho, según los testigos (seguridad del boliche) él inició la pelea pegando a uno de los chicos. Ahora, antes de decirme algo, sólo contesto a tu pregunta, no justifico el horrible hecho sucedido, ojalá nunca hubiese sucedido y ojalá nos nueve (tanto los chicos, como él) estuviesen todos en sus casas con sus familias en estos momentos, pero lamentablemente esto no va a poder ser así y no podemos volver el tiempo atrás.

-¿Cómo te sentís con el caso?

Es una mezcla de muchos sentimientos y muchas sensaciones. El tiempo termina y ellos van a tener el veredicto después de tres años en la cárcel. No se sabe si será bueno, regular o malo. O, al menos, si será justo para todas las partes. Como a muchos, me causa ansiedad, miedo, nervios, tristeza y todo.

-¿Cuándo hablarán los ocho acusados o sus familiares? El país quiere escucharlos al menos pedir perdón...

Los chicos están hablando a través de sus abogados. En cuanto a las familias, no necesitan exponerse a un circo. Querían a los chicos sin barbijos, ahí los tienen. Querían a los chicos tristes y mal, ahí los tienen. ¿Qué más? Basta del odio y de la violencia.

-Pobres padres de los chicos que se están comiendo toda la condena social porque los medios generalizaron todo ese odio...

Si una noticia genera, los "periodistas" son capaces de todo. En este caso, no les importó mostrar los datos, direcciones y lugares de trabajo de los padres de los chicos y eso fue lamentable. No tuvieron un sólo límite, una locura. Incluso, llevaban falsos testigos contra los chicos a Zárate para hablar en contra de ellos y tratar como una mafia a las familias. ¡Zárate es un pueblo y nadie conocía a esos supuestos testigos!

Nota al lector: Zárate es una ciudad de 130 mil habitantes.

-¿Por qué culparon a un inocente (por Pablo Ventura)?

Bueno, vamos por partes. Primeramente, como personal policial si estás deteniendo a diez chicos después de sólo unas pocas horas de lo ocurrido y estos mencionan (o no) a otra persona a muchos kilómetros de distancia (465 km) no tiene sentido ir a detener a ese chico, por una cuestión lógica de horarios no estuvo en el lugar. Y por otra parte, usted no se preocupe mucho por el tema. Por ejemplo y con todo respeto, a él le interesa más la indemnización económica ($10.000.000) que lo sucedido esa noche o el caso en general.

-Me causa intriga saber el porqué de tu postura de apoyo hacia estos chicos

Duele todo lo ocurrido, pero ellos no son monstruos.

-¿Cuándo declaran los otros chicos, Guarino y Milanesi?

Serán los últimos dos testigos del caso.

-¿Qué pensás que van a decir Alejo y Juampi? Es muy difícil estar de tu lado también

Como testigos, están obligados a decir la verdad.

Tal y como aseguró la community, Guarino y Milanesi declararán en la última audiencia. Cabe recordar que fueron sobreseídos por la fiscal en la etapa de instrucción.