La pericia clave al teléfono de Sabag Montiel, el misterio de sus redes y qué declaró su novia

Fernando André Sabag Montiel, de 35 años y de nacionalidad brasileña, es el hombre detenido por intentar asesinar a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. En las últimas horas del viernes, se negó a declarar ante la jueza federal María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo aconsejado por el abogado un defensor, Juan Martin Hermida, y seguirá detenido en la sede de la Policía Federal del barrio porteño de Palermo.

Durante la tarde-noche de ayer, las pericias determinaron que el arma usada por el hasta ahora único imputado en la causa estaba "apta para el disparo". Al mismo tiempo, el examen médico legista señaló que Sabag Montiel está "ubicado en tiempo y espacio". Por esta razón, la magistrada consideró que el acusado estaba en condiciones y, como no lo hizo, ordenó que siga detenido en la Unidad Antiterrorista de la Policía Federal.

En la sede del juzgado se realizó por parte de peritos de la Policía Federal la apertura y extracción de datos del teléfono celular del agresor y ahora esa información deberá ser analizada, incluidas sus redes sociales, y se dio intervención a una unidad fiscal especializada en Delitos Informáticos a cargo del fiscal Horacio Azzolin. Además se ordenaron dos allanamientos, uno de ellos a un monoambiente que alquilaba el agresor en San Martín, donde se encontró un centenar de municiones.

Con las cámaras de seguridad en la zona del departamento de la Vicepresidenta se dispuso un "seguimiento y reconstrucción" del recorrido que hizo el acusado hasta que logró llegar a la Vicepresidenta, que regresaba a su domicilio. Por ahora, Sabag Montiel es el único imputado en el expediente caratulado como “homicidio calificado en grado de tentativa”, aunque los investigadores no descartan ninguna hipótesis.

El Martillo de Thor, el Sol Negro y la Cruz de Hierro, tres símbolos utilizados por neonazis, son los tres tatuajes que lleva sobre su piel el agresor. De acuerdo a las fotos que se viralizaron rápidamente en las redes sociales, Sabag Montiel lleva en su mano izquierda el "Martillo del Dios Thor", que se traduce como “demoledor” y es un símbolo de poder y destrucción que la Alemania nazi glorificó su legado “ario – nórdico“.

Por último, en su otra mano presenta la "Cruz de Hierro" que era la condecoración otorgada en tiempos de guerra por funciones militares y ha sido símbolo de las Fuerzas Armadas alemanas desde 1870 y que Adolf Hitler la restauró en 1939. En las redes sociales además, también circuló un video de Sabag Montiel con el fallecido baterista de la banda de rock Foo Fighters y fotografías con personajes mediáticos y de sus tatuajes.

Uno de los más mencionados fue sin duda el dibujo en tinta que llevaba en el codo derecho con simbología nazi. Todo ese material formaba parte de las publicaciones que el acusado del ataque contra la vicepresidenta publicaba en su cuenta personal de Instagram, la cual por razones que aún se intentan determinar fue cerrada durante la madrugada del viernes ."Video con Taylor Hawkins de Foo Fighters una semana antes de morir, me siento la parca, fue muy fuerte conocer a alguien antes de su muerte", decía Sabag Montiel junto al video que publicó en su cuenta con el fallecido baterista estadounidense.

También, en sus 70 publicaciones figuraban fotos suyas junto a distintos personajes, como la mediática Zulma Lobato, el youtuber "Christian de Lugano" y la artista musical "La Chabona". Sabag Montiel exhibía otro de sus tatuajes, uno en la muñeca izquierda y otro en el codo derecho, este último un sol negro, un símbolo ligado a la filosofía ocultista del nazismo. Además de numerosas imágenes suyas con distintos cortes de pelo, con o sin barba y diversa vestimenta. Además, subió a la red social capturas de pantalla de dos notas que le hicieron en el canal Crónica TV, una en la que está junto a su pareja y critica a quienes cobran planes sociales y, otra, en la que habla de distintos políticos y funcionarios nacionales.

Precisamente fue su novia Ámbar la que rompió el silencio en las últimas horas, lo definió como una “buena persona” y aseguró que no lo creía capaz de hacer algo así” . “Me asombró, no pensé que sería capaz de hacer algo así”, señaló la joven al ser consultada sobre el momento en que se enteró de que su pareja había intentado asesinar a la vicepresidenta y dijo que no entiende “por qué lo hizo, porque él es un buen hombre, un trabajador”.

Por otro lado, relató que su novio, al que conoció “en una fiesta” y lo vio por última vez “hace dos días”, “siempre se quejaba del dólar y de la economía, pero de algo más no”. “La verdad no encuentro explicación, yo no pensé que era una persona así, estoy perpleja como todos ustedes”, aseguró Ambar, quien a su vez agregó que la imagen que tenía de Sabag Montiel era de “una persona copada, que hace chistes, amoroso, era buena persona”.

La joven dialogó con Telefe y aseguró tener “mucho miedo de las amenazas” y de lo que le “pueda pasar el día de mañana”. “Es una pesadilla que me lleguen amenazas, que no me dejen trabajar (…) Nos amenazan por redes, nos dicen que nos quieren matar, insultan a mi pareja”, contó y sumó: “Nos quitan la posibilidad de trabajar y nos están culpando de algo que no hicimos, nos dicen que somos de un grupo terrorista y no tenemos nada que ver”.

La jueza Capuchetti y el fiscal Rivolo se trasladaron anoche desde los tribunales federales de Retiro hacia el predio ubicado en la calle Cavia del barrio de Palermo, donde el agresor se encuentra detenido desde el jueves a la noche. Allí, él escuchó la lectura de los hechos por parte de los funcionarios judiciales y acusó un golpe en el ojo que habría recibido en el momento en el cual fue reducido por los manifestantes durante el jueves por la noche.

Por esa razón, su abogado defensor pidió que sea asistido por un oftalmólogo y, acto seguido, el imputado se negó a declarar. Pese a negarse a declarar, la defensa de Sabag Montiel adelantó que pretende ponerse en conocimiento de la investigación para dar testimonio en el expediente cuando lo crea oportuno. Los funcionarios judiciales buscan además establecer si Sabag Montiel actuó solo y se tomaron hasta el momento 24 declaraciones testimoniales.