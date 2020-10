La pericia que cambió a último momento y la fuerte pelea de la perito de la mamá de Facundo con la odontóloga

Después de que se conocieran los resultados finales de la autopsia realizada en el cuerpo de Facundo Astudillo Castro, el joven que fue visto por última vez con vida el pasado 30 de abril en Pedro Luro y cuyo cuerpo apareció el pasado 15 de agosto en Villarino Viejo, su mamá y los abogados de la querella brindaron una conferencia de prensa en la que denunciaron un llamativo cambio de parecer de parte de la odontóloga que participó del proceso, mientras que además aseguraron que cada vez hay más pruebas que indican que la víctima fue asesinada por efectivos de la fuerza bonaerense.

Facundo Astudillo Castro fue visto por última vez el 30 de abril.

Del encuentro virtual organizado por Amnistía Internacional participaron la madre de Facundo, Cristina Castro; sus abogados Luciano Peretto y Leandro Aparicio; la representante de la querella por la Comisión Provincial por la Memoria, Margarita Jarque; la perito de parte en la autopsia, Virginia Creimer y Paola García Rey, directora adjunta de Amnistía Internacional Argentina.

La primera en hablar fue Creimer, quien dijo que esta mañana se llevó a cabo un "falso ateneo", ya que cuando llegó a la sede del Equipo Argentino de Antropología Forense para reunirse con sus colegas, se encontró con que ya se había realizado un informe con conclusiones acordadas entre las otras partes impidiendo que la querella impusiera una discusión sobre los concepto científicos y no científicos que se determinaron.

"Facundo tuvo una muerte violenta, y sufrió una asfixia por sumersión, el cuerpo fue sumergido hasta que ingresó líquido en él. Una muerte violenta implica tres posibilidades, por suicidio, que claramente esto no ha sido, porque Facundo no tenía antecedentes de esto y tenía proyectos de vida; el segundo punto es un accidente, que también lo descartamos por cuestiones científicas, entre ellas, que el cuerpo no tenía otro tipo lesiones y la tercera es el homicidio", sostuvo.

En relación a esto, explicó que el informe fue firmado en disidencia parcial, y que la jueza María Gabriela Marrón cometió un error al decir que todos los peritos estaban de acuerdo con lo que allí se aseveró.

"La querella lo firmó en disidencia parcial, porque hubo contradicciones importantes. Hubo una negación sobre que el diente rosado (una condición que sugiere una muerte por asfixia por sumersión) sea un elemento vital. En este caso dijo la odontóloga inicialmente que era un indicio de vitalidad que antecede a la muerte, y sin embargo, en este informe, dijo que el fenómeno era post mortem. Cuando dije que me oponía, hubo una enorme agresión, un ataque de muchas personas, en la que exigían que depusieran mi posición y sino que la explicara con la biografía correspondiente", manifestó.

En este sentido, la perito aseguró que encontró todos los dientes del maxilar rosados, y que el hecho de que la odontóloga se desdijera fue de gravedad. "Cuando la miré a los ojos y le dije: 'Vos me dijiste que era vital, ahí saltaron los forenses de la Corte a hablar por ella'", comentó, y ante una pregunta de los periodistas, Craimer consideró que la muerte de Astudillo Castro fue por un "politraumatismo" que puede o no incluir la sumersión de la cabeza o un politraumatismo y el descarte en ese lugar donde el cuerpo apareció.

Por su parte, la querella aseguró que cada vez hay más pruebas que demuestran que el joven de 22 años fue asesinado por la Policía bonaerense, y que muchos de estos nuevos datos surgieron con la incorporación de los fiscales Andrés Heim, de la Procuraduría de Violencia Institucional y Horacio Azzolín, de la Unidad Especializada en Ciberdelincuencia, quienes ahora trabajan en conjunto con Santiago Ulpiano Martínez.

El cuerpo de Astudillo apareció el 15 de agosto en Villarino Viejo.

"En los celulares de la Policía se encontraron imágenes borradas, conversaciones, localizaciones que la policía Federal no había encontrado. El mensaje de Sosa que estaba ignorado, después de las 10, cuando Facundo estaba demorado en Mayor Buratovich, y le llegó el mensaje es de un policía que estaba en la comisaría y le dijo 'si se hace el pajero, bajalo', tampoco estaba. Después de eso, el patrullero se mueve y se desplaza hacia la comisaría de Mayor Buratovich, lo que contradice la versión policial", contó el letrado Luciano Peretto.

El abogado además dijo que tenían pocas expectativas respecto a los resultados que pudiera arrojar la autopsia, ya que el cuerpo fue encontrado en muy mal estado. "Lo que debe quedar como conclusión es que la muerte fue violenta por asfixia por sumersión en un cangrejal. La hipótesis del suicidio es inviable, nadie hace 120 kilómetros a dedo para suicidarse en un cangrejal y tampoco hay indicios de un accidente", dijo por último.

Por su parte, Leandro Aparicio enumeró las diferentes pruebas que hasta ahora se encontraron durante la investigación, entre ellas el hallazgo del amuleto del joven en el destacamento de Mayor Buratovich, el hallazgo de una piedra que llevaba Facundo en un collar en un patrullero de la policía de Bahía Blanca, la presencia de una huella de un vehículo al lado del cuerpo, la zapatilla que se encontró "intacta" en el lugar donde apareció el cadáver, la localización de un patrullero Etios a 800 metros del lugar donde se halló sin vida a Astudillo Castro, y los testigos que vieron al joven cuando era subido a un vehículo policial.

"Hay muchas cosas que no podemos decir, pero que nos confirman que fue la policía de Buenos Aires la que lo desapareció. No nos pueden explicar que hacían los dos esqueletos que se encontraron cerca del lugar donde estuvo el patrullero Etios, así que podemos estar hablando de un cementerio de la bonaerense", advirtió.

La última en hablar fue la madre del muchacho, Cristina Castro, quien aseveró que la odontóloga fue "manipulada" para cambiar de opinión, algo que no va a permitir porque el primer día que se llevó a cabo la autopsia ella dio otra explicación sobre el diente rosa.

"De esto pienso que recién empieza, es un puntapié inicial para poder saber la verdad. Hay algunos ADN que coinciden conmigo, han llegado muchos resultados que no teníamos, y es el ADN de mi hijo. Acá no cerró el caso, Facundo no se suicidó y no tuvo un accidente, lo mató la policía bonaerense", cerró.