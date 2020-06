La periodista Melisa Zurita denunció que "fue comprado" el fiscal que investiga el ataque que sufrió en su casa

Después de haber pasado un momento muy difícil tras haber sido atacada por la ex de su marido, la periodista Melisa Zurita se presentó en el programa Intrusos para contar lo que vivió, y para denunciar que el fiscal que intervino en la causa "fue comprado" con dinero para no investigar lo ocurrido.

Melisa Zurita denunció que la investigación por el ataque que sufrió no avanza bien.

Al principio de la charla, Zurita reveló que recibía amenazas desde hacía bastante tiempo, y que incluso la ex mujer de su esposo, Geraldine Martínez, el año pasado la había llamado, aunque en ese entonces ella decidió no difundirlo y por eso fue a la comisaría para denunciarla.

"Si bien siempre sentí que algún día podía llegar a hacer algo más, la verdad es que no me lo imaginé. Ahora me culpo, porque cuando empecé a escuchar los gritos, yo tendría que haber salido por la ventana, pero pensé que era la vecina, que a veces se mete porque vivo en un barrio cerrado", contó.

Sobre esto, dijo que ella estaba dentro de la cama junto a su hija mientras merendaban, cuando empezó a escuchar gritos y pasos en su casa. "Entró gritando "¿Dónde estás?, ¿Dónde te escondés? y cuando la vi, la reconocí enseguida, a pesar de que tenía una máscara casera puesta y un buzo lleno de sangre", explicó.

La periodista recursará al fiscal de la causa.

Cuando la vio, se dio cuenta que llevaba un cuchillo y una trincheta, y que además tenía guantes de látex en sus manos. Al verla, la agresora le dijo que primero la iba a matar a ella y después a la pequeña, para que la nena viera cómo su madre se moría.

"Cuando se le caen unas llaves, me dijo que fuera con ella y yo le dije que no iba a ningún lado. Ahí me paré en la cama. No tenía nada para defenderme, así que me la jugué y abrí un ventanal y salí corriendo, fui a la casa del vecino que no me quería abrir y ahí un tipo me empezó a correr diciéndome que me quedara quieta. Ahí nos escondimos", indicó.

Según lo que pudieron reconstruir, la agresora ingresó al barrio cortando el cerco perimetral, y luego entró a la casa de Zurita por una puerta lateral, acompañada de uno o dos hombres más que la ayudaron a cometer el ataque.

Aunque ya pasaron varias semanas del hecho, la periodista reveló que se encuentra tomando medicación, ya que sigue sin poder aceptar lo que le pasó. Además, dejaron la casa familiar que compartían, y viven con custodia.

"Tengo que tener fuerzas por mi bebé, y porque gracias a Dios estoy viva. Mi también nena está angustiada porque no volvió a su casa. Estamos escondidos, vamos cambiando de lugar porque tenemos miedo", reveló.

Más allá de que la ex mujer de su esposo se encuentra ahora detenida por "intento de homicidio", Zurita denunció que el fiscal que investiga el caso no trabajó para nada bien, porque de hecho, no llegó a recolectar ninguna prueba contra la acusada.

"La fiscalía queda a cinco cuadras de mi casa y nunca nadie vino a ver cómo quedó todo en el lugar. Se perdió el bolso que ella llevaba, el buzo con sangre nunca apareció. No hay medidas de prueba", sostuvo.

Sobre esto, Diego Storto, el abogado de Zurita y su marido, adelantó que en las próximas horas el fiscal Roberto Tavolaro va a ser denunciado, ya que hubo muchas irregularidades en lo que respecta a la investigación.

"El único que fue comprado, fue el fiscal, después el resto de la Justicia de Morón está trabajando re bien, eso hay que separarlo", remarcó por su parte Zurita.

Hacia el final de la charla, dijo que quiso hablar con Tavolaro, pero que nunca la recibió y que esto se trata de una combinación de impunidad, plata y poder.