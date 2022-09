"La quemé en la parrilla": la terrible confesión del femicida que descuartizó a su vecina

Agustín Chiminelli, acusado de haber asesinado a María Alejandra Abbondanza tras golpearla en la cabeza con una mancuerna y luego haber quemado su cuerpo, continúa detenido al igual que sus padres, acusados de encubrir el femicidio ocurrido el viernes en Campana.

Si bien para la Justicia los padres de los imputados no pueden realizar testimonio en contra de sus hijos, Carlos Rubén, el papá del supuesto asesino, relató en su declaración ante la fiscal Ana Laura Brizuela, de la Unidad Funcional de Instrucción de Zárate-Campana, la supuesta frase con la que su hijo confesó el crimen: "Maté a una persona y la quemé en la parrilla".

Además, según Infobae, aseguró que él no tiene nada que ver con el caso y que no estaba al tanto de lo ocurrido. Lo que sí, el hombre reveló que a María Alejandra su hijo la había conocido un año atrás en un boliche, y que después cada tanto se encontraban.

Agustín Chiminelli detenido junto a sus padres.

Por su parte, Liliana Esther Sánchez, madre del principal sospechoso, agregó que no solo ella no sabía nada, sino que directamente se enteró de que algo estaba sucediendo a partir de que la policía llegó a su casa para realizar un allanamiento. Aún así, aceptó que su hijo tenía comportamientos violentos.

El femicidio

El sábado 17 de septiembre se encontraron los primeros rastros de María Alejandra Abbondanza, quien estaba desaparecida hacia unas horas, en la casa de Campana en la que vive la familia de Chiminelli. Luego de una intensa búsqueda, la policía encontró el pretal y la correa de su perro en conjunto con su ropa tirada en un tacho de basura de la zona. Además, se encontró una bolsa que contenía una mancuerna, un buzo y una toalla bañada en sangre.

A raíz de eso, se dispuso revisar las cámaras de seguridad que están cerca de la vivienda de los implicados, y se pudo ver a Agustín descartando un par de bolsas y el instrumento con el que se sospecha que mató a la mujer.

Chiminelli descartando bolsas de "basura" minutos después del femicidio.

Testimonio de la ex pareja de Chiminelli

A partir del femicidio que conmocionó a Campana, la ex pareja del asesino se manifestó en las redes sociales y complicó la situación judicial del implicado tras sus duras declaraciones. "Muchas veces me imaginé muerta en manos tuyas", sostuvo. Además se constató que el autor del crimen no solo tenía una denuncia por parte de su ex pareja tras ser víctima de violencia de género sino que el mismo día del crimen, el femicida había recibido la notificación de la orden de restricción perimetral de la Justicia.

Mensaje de la ex pareja de Chminelli.

No solo las denuncias que figuran en el perfil judicial de Chiminelli son por parte de su ex pareja, si no que el agresor tenía otras denuncias por violencia de género y varias en la Justicia de Campana. Ahora la fiscal Brizuela, titular de la UFI N°2 del departamento judicial de Zárate-Campana, citará a la denunciante para que relate cómo era su relación con él.