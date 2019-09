La querella pidió 9 años de prisión para Lucas Carrasco, el ex 6,7,8 acusado de violación

El periodista, bloguero y ex panelista de 6,7,8, Lucas Carrasco, comenzó a ser juzgado este miércoles por dos casos de abuso sexual agravado por acceso carnal, un delito que prevé penas de entre 6 y 15 años de prisión. La denuncias fueron hechas por dos mujeres que sostuvieron que, en el marco de una relación consentida, fueron forzadas a prácticas no consentidas.

En ese marco, el periodista afirmó en su declaración que puede "tratar mal a alguien o ser irrespetuoso" pero negó haber cometido un delito al declarar en el inicio del juicio que se le sigue por dos casos de abuso sexual contra mujeres que accedieron a mantener relaciones con él.

"He estado con muchas mujeres tanto en los años que viví en Buenos Aires como en Santa Fe: nunca he tenido ningún problema", dijo Carrasco esta mañana al aceptar hablar ante el Tribunal, aunque se negó a responder preguntas de la fiscalía y la querella.

Y siguió: "No soy un violador. La mera aparición de esa palabra es una situación vergonzosa. Puedo tratar mal a alguien o ser irrespetuoso, pero no cometer un delito. Nunca he recibido una denuncia por violencia de género. Perdí mis trabajos por la denuncia”.

Ante la jueza Ana Dieta De Herrero -la misma que condenó al cantante Cristian Aldana en julio a 22 años por "abuso sexual gravemente ultrajante y corrupción de menores"- el periodista declaró, pero no aceptó preguntas. “No soy un persona violenta", agregó el periodista.

Luego de su descargo, la querella pidió nueve años de prisión para el también bloguero, luego de leer una frase del propio Carrasco dirigida a una de sus víctimas a través de Facebook. “Sentí culpa de haberte tratado mal”, leyó en su alegato. Mientras que la fiscalía pidió siete de prisión

Para el representante de una de las víctimas, “eso demuestra que él la obligó a realizar una práctica sexual no consentida. Él no lo negó”. El periodista está acusado por "abuso sexual agravado por acceso carnal" en dos casos.

Uno de los episodios ocurrió el 21 de febrero de 2013 cuando la denunciante, Sofía Otero, quien por entonces tenía 21 años, accedió a visitar a Carrasco en su departamento del barrio de Palermo, donde tuvieron relaciones sexuales.

Según consta en el pedido de elevación a juicio del fiscal Patricio Lugones, Otero denunció que Carrasco la penetró analmente sin su consentimiento, aprovechando que se encontraba boca abajo y aseguró que para lograrlo, la dominó físicamente de forma muy violenta.

En la denuncia, detalló que ante su resistencia, Carrasco la sujetó por el cuello y ejerció presión hasta que logró su cometido. El otro episodio ocurrió también en el departamento que Carrasco, ex panelista del programa "6, 7, 8", alquilaba en la calle Uriarte al 2400, con una mujer a quien conoció a través de la mensajería de la red social Twitter.

Según la denuncia de esta segunda mujer –que pidió que su nombre no trascendiera en los medios de comunicación- el acusado la forzó a practicarle sexo oral hasta que le produjo "náuseas" y la sometió a humillaciones por no acceder a sus deseos.

El martes, Carrasco publicó: “Todos los periodistas tienen mi teléfono, jamás me negué a hablar. Soy quien apuró todo lo posible la causa para que vaya a juicio. De camino, fui absuelto en tres oportunidades y ahora demostraré mi inocencia. Lo demás, son fábulas de las redes sociales”.

“No pienso ventilar las pruebas y testimonios a mi favor, porque no es de caballero. Seré una porquería de persona, jamás lo negué, pero soy caballero. El juicio dura un día y espero que el veredicto -sea cual sea- ocupe el mismo espacio que la sarta de calumnias que hoy me tiran”.

Carrasco sostuvo que “en uno de los dos casos”, la denunciante quiso renunciar a la denuncia. “La otra que se pasea como diva contando "por primera vez" un relato que cambia cada vez que lo cuenta me invitó a su cumpleaños por escrito al año de los hechos...”.

En su declaración indagatoria, Carrasco admitió haber sido adicto al alcohol y las drogas hasta 2014 y negó haber forzado a ambas denunciantes, al tiempo que insistió que todas las prácticas sexuales habían sido consentidas por las víctimas.

"Estuve con muchas mujeres hasta fines del año 2014. Esto es para aclarar que antes y posterior a estas denuncias, he tenido muchas novias y jamás fui denunciado por pegarle a una mujer, yo no soy así, jamás le pegaría a una mujer", señaló el panelista en su declaración de agosto de 2017.

En uno de los 2 casos por los que mañana seré juzgado, la denunciante quiso renunciar a la denuncia, no se puede. La otra que se pasea como diva contando "por primera vez" un relato que cambia cada vez que lo cuenta me invitó a su cumpleaños por escrito al año de los hechos... — Lucas Carrasco (@carrascolucas) September 3, 2019

La línea 144 que opera el Ministerio de Desarrollo Social es en la que se pueden efectuar denuncias sobre abusos sexuales. De acuerdo a las últimas estadísticas oficiales, entre enero y junio, 20.528 damnificadas se comunicaron por primera vez a través de esa línea gratuita, lo que implica un 28 % más que en igual período de 2018.