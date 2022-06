La reacción de la joven que denunció a Villa ante el pedido de detención y la campaña contra la víctima

"Me deja más tranquila". Esa fue la reacción de la joven de 26 años al enterarse de que, después de semanas de operaciones mediáticas para desprestigiarla, la fiscal de la causa en la que se investiga la denuncia por abuso sexual con acceso carnal solicitara la inmediata detención de Sebastián Villa. La campaña de ataques institucionales y mediáticos en su contra, cómo se encuentra hoy y la carga probatoria que complica la situación judicial del delantero de Boca.

El juez Javier Leandro Maffucci Moore tiene cinco días para definir si convalida o no el pedido de detención elevado por la fiscal Vanesa González, quien en su larga argumentación no sólo exigió que el futbolista no goce de un trato preferencial por su condición de personalidad pública, sino que además sostuvo que "se encuentra probada la comisión de delito de abuso sexual con acceso carnal y motivos bastantes para sospechar que Sebastián Villa Cano ha participado en su comisión".

"La realidad es que la dejó un poco más tranquila, porque en las últimas semanas hubo un intento por minimizar mediáticamente las pruebas y las declaraciones de los testigos citados", reconoció en diálogo con BigBang el abogado de la víctima, Roberto Castillo.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

-Hubo un manejo tendencioso de la declaración de los policías, así como también de las médicas que la atendieron en el Hospital Pena

Sin lugar a dudas. Cuando los policías declararon que no la habían visto esa noche, lo que se buscó instalar era que ella mentía y que la declaración había "favorecido" a Villa. Pero en sus doce fojas de declaración, ella jamás dijo que los vio.

-También se puso en duda el llamado al 911 de uno de los vecinos del barrio cerrado en el que vivía Villa

Se intentó hacer lo mismo con la declaración de las médicas, pero la realidad del expediente no es la que se intentó instalar como estrategia de defensa en los medios. Lo que es importante aclarar acá es que todo esto es prueba lejana. En este tipo de denuncias, su declaración tiene que ser tomada con particular relevancia. Además, está la pericia psicológica y las pruebas que presentó.

-Es importante resaltar el peso de la pericia psicológica y lo duro de todo el proceso de la denuncia, porque todavía hay quienes sostienen con un sesgo machista que te pueden "meter una denuncia falsa"

-Todo lo que ella declara tiene que ser acreditado. Ella aseguró que al día siguiente del ataque tuvo que ser asistida en un hospital. Eso fue acreditado y además están las fotos, los mensajes de WhatsApp, la declaración de las amigas que la vieron. Hay que declarar durante siete horas frente a un fiscal, peritos, el abogado del denunciante. Lo que estudia la pericia psicológica es la credibilidad discursiva de la víctima. Si mentís, hay indicadores que lo advierten. Se determina si hay índices de mendacidad.

La pericia psicológica a la víctima se llevó adelante el pasado 23 de mayo y estuvo a cargo de la perito psicológica Ana Orellana y la perito trabajadora social Gabriela Bouhier. "Presenta un discurso claro, comprometida afectivamente con los hechos que relata, con actitud de colaboración. Se la observa angustiada, llora en varios tramos de la entrevista. De sus dichos se desprende que las acciones denunciadas habrían vulnerado su derecho a decidir, por medio de coerción, uso de la fuerza y en el marco de la confianza de la relación de pareja que mantenían", precisa el reporte.

La pericia también confirma que "se han observado características presentes en las mujeres víctimas de delitos sexuales", y detalla:

El silencio guardado por vergüenza.

Miedo y temor a salir a la calle.

Trastornos de sueño y de alimentación.

Restricción de su vida social y abandono del trabajo.

Demora en la realización de la denuncia.

-La pericia determinó que se observaron "características presentes en las mujeres víctimas de delitos sexuales"

Sí, pero ya me anticipo a una posible estrategia de defensa, que es bastante baja: plantear la memoria sembrada de la víctima.

-¿En qué consiste?

Lo que pueden llegar a argumentar es que la pericia determinó que sufrió un abuso, pero no determina el cuándo. Suele ocurrir que las defensas planteen que, en realidad, la víctima sufrió un abuso sexual de chica, por ejemplo.

-Ahí es en donde los mensajes que Villa le envió después del ataque cobran relevancia

Entre otras pruebas.

-En la pericia también se detallaron las secuelas psicológicas presentes que atraviesa la víctima después de haber radicado la denuncia

Eso es muy importante, porque más allá de haber sufrido un abuso sexual, a ella le cambió la vida para mal. No vive más en su casa, porque tiene miedo. No sólo le tiene miedo a Villa y a su entorno, le tiene miedo a una institución. Tiene a su hijo viviendo en otro lugar, está angustiada.

Además del temor a las represalias, la víctima debió soportar la defensa que Boca realizó a través de su vicepresidente, Juan Román Riquelme. A eso se le suman los violentos posteos que el propio Villa publicó en sus redes sociales y las operaciones mediáticas con las que la defensa del delantero buscó instalar que las pericias y los testigos "beneficiaban" al imputado.

En su denuncia, la joven aseguró que la noche del ataque sexual, Villa le hizo una escena de celos porque la acusaba de haber tenido un affaire con un compañero de Boca. Luego, se supo que se trataba de Edwing Cardona.

"Entre otras cosas, ese jugador fue mencionado, es un compatriota de Sebastián Villa, se llama Edwing Cardona que en ese momento estaba en la plantilla de Boca Juniors. Entre el 13 de junio y el 9 de julio se encontraba en Brasil disputando la Copa América, con lo cual no estaba en el lugar que refiere la denunciante y mucho menos fue causante de los celos que refiere la denunciante", sostuvo el abogado del imputado, Martín Apolo.

Lo que omitió el abogado es que la denunciante nunca dijo que Cardona se encontraba en el asado que compartieron con otros jugadores del club antes de dirigirse a la casa de Villa. "A los efectos jurídicos, esa declaración es irrelevante. Ella lo escuchó y me llamó. Me dijo: '¿Viste lo que está diciendo?'. Es parte de una estrategia de defensa, pero que tiene más un impacto en los medios, que en el expediente en sí. Siempre digo lo mismo: lo que se lee en muchos medios, poco tiene que ver con la realidad de la causa", reforzó Castillo.

"Ni Apolo, ni yo estuvimos en esa habitación. Por eso la declaración de la víctima y la pericia psicológica es tan importante, porque se trata de un delito intramuros. Él (por el abogado de Villa) no niega que hubo un encuentro esa noche, ratifica todo lo que declaró la víctima, pero intentando instalar que fue una relación consentida. Así que lo que sigue es el juicio y allí quienes definirán serán los peritos", agregó el letrado.

-Ese tipo de declaraciones condicionan a la opinión pública. Van en línea con las preguntas de algunos periodistas, quienes frente a la presentación de la denuncia, cuestionaron si la víctima había esperado a un partido clave para Boca para radicarla

Totalmente. Reconozco que en un principio me resultaron muy chocantes esas preguntas, es parte de la perspectiva de género que se le exige también a la Justicia. Recuerdo que un periodista publicó una foto mía con una remera de River. Lo puedo entender de un hincha fanático, pero nada tiene que ver de qué cuadro soy con lo principal, que es que acá hay una denuncia por abuso sexual. Hay un problema legislativo, pero también estamos frente a un problema cultural.

-Preguntarse si especuló con la fecha de la radicación de la denuncia para perjudicar a Boca alimenta una posible reacción negativa de los hinchas del club, no es ingenuo; es parte de un aparato que busca aislarla, amedrentarla...

Es muy duro. Ella tiene miedo. De hecho, cuando se enteró del pedido de detención de la fiscal, me dijo: "Quiero hablar, se están diciendo muchas cosas que no son reales".

-No debería sentirse forzada a hablar y a perder su derecho a resguardar su identidad

Desde ya. Es una pelea muy desigual. Pero lo importante es la causa y está avanzando. El juez ahora tiene cinco días para determinar si da lugar a la detención. En caso de hacerlo, el procedimiento es inmediato y tardará lo que se tarde en notificarlo y detenerlo. Hay otro posible escenario y es que Villa se entregue después de que el juez se expida.

-¿Por qué cree que el abogado de Villa negó con tanto énfasis la relación de pareja? ¿TIene algún tipo de incidencia en una eventual pena?

Él desestima el vínculo, pero ella da tantos detalles que es claro que no se trató de una relación casual. Lo que busca es sacar la palabra "novios". No tiene injerencia en una eventual pena, pero el protocolo de Boca hace partícipes a las familias del club. No es lo mismo la responsabilidad de la entidad si uno de sus jugadores choca de vacaciones en Brasil, por ejemplo. Pero en este caso, Boca tendría que asistirla para cumplir con el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo que establece el derecho a un ambiente de trabajo libre de violencia y acoso. Si el hecho sucedió en una casa proporcionada por la empresa, por ejemplo, ahí el club tiene que tomar cartas en el asunto; además de brindar una serie de acompañamientos tanto para la denunciante, como para el denunciado.