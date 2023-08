"La realidad supera la ficción": piden citar a declarar a Charlotte en la causa del empresario descuartizado

Mientras que el caso sobre la muerte del empresario Fernando Pérez Algaba, hallado hace un mes descuartizado en una valija en Ingeniero Budge, ya tiene ocho detenidos, la Justicia convocó a declarar a Charlotte Caniggia, quien habría tenido lazos comerciales con la víctima, según la declaración del comisario detenido Horacio Córdoba. Al mismo tiempo, Rodolfo Pérez Algaba, hermano de Fernando, criticó la investigación y lo defendió: "No era ningún mafioso ni estafador".

La convocatoria de la mediática fue a pedido de Javier Ignacio Baños, abogado de la familia Pérez Algaba, quien fundamentó su requerimiento en la aparente relación que la hermana de Alex mantenía con el empresario y que develó Córdoba. Según dijo el comisario detenido, a la víctima la conoció en "una oficina que había armado, donde había muchas computadoras, con chicos haciendo trading, muy ostentosa", la cual pertenecería a la hija de Mariana Nannis.

"Surge necesario el llamado a prestar declaración testimonial a Charlotte Caniggia, quien fue mencionada por el comisario, como propietaria o al menos facilitadora de un departamento para que Fernando llevara a cabo operaciones (no muy transparentes), donde también podrían obtenerse no sólo elementos de interés para descubrir la verdad de lo sucedido, sino también los verdaderos móviles que llevaron a su autoría y posibles participes que gozan de impunidad", detalló el letrado en su pedido.

Días atrás, el abogado Alejandro Cipolla, conocido por ser el defensor que no pudo liberar a L-Gante de prisión, cuestionó el lazo de su clienta al homicidio e intentó intimidar a la opinión pública para que no lo hagan sin poder demostrarlo. "Se niega cualquier tipo de vinculación por parte de la Sra. Charlotte Caniggia con el Sr. Pérez Algaba, la misma no lo conocía, por lo que es falso cualquier tipo de cercanía", aseguró.

"Se van a iniciar acciones legales contra cualquier individuo que ensucie el buen nombre y honor de ella. La sola mención por parte de la prensa o en la investigación es a efectos de alimentar el circo mediático que gira en torno a este expediente", agregó. Fiel a su estilo como letrado, el objetivo de la presentación no fue cumplido, ya que finalmente la mediática será citada a declarar a pedido del abogado de parte que pidió su convocatoria tras la declaración de Córdoba.

Esta no fue la única iniciativa que tuvo la defensa que encaró Baños, ya que el hermano de Pérez Algaba criticó el avance de la causa y apuntó contra aquellos que tildan a la víctima de "estafador". "Fueron a investigar gente que no tenían que investigar", cuestionó Rodolfo en diálogo con el Trece, en relación a los amigos de la infancia que pusieron a su hermano en la mira. "Lo mataron por la plata que le debían", añadió.

El hermano del empresario asesinado hasta tuvo que salir a explicar su vínculo con el fallecido. "Nuestro apellido es único en el país, la gente que es Pérez Algaba es familiar mío. Es diferente de los Pérez o Algaba por separado, que hay diez mil", precisó. "Entonces, ahí fue la primera traba que le ponen al abogado porque preguntaba cómo justificaba que yo era hermano de Fernando. ¿Me voy a presentar sin ser el hermano? Ahí empiezan los problemas", insistió.

Respecto al oficio del trader, su familiar contó cómo comenzó su lugar como comerciante. "Mi papá falleció en 2001, cobramos una herencia y a partir de eso surgió el negocio de compra y venta de autos", aseguró. "Todos los autos que se vendieron fueron en la puerta de mi casa. Jamás me vinieron a golpear para decirme ‘El auto que me vendió tu hermano es un problema’. No era un estafador como dicen", afirmó Rodolfo. "Este caso es sumamente complejo y tiene todas las características de una película de terror. La realidad supera la ficción. En un principio, hubo muchos testigos que pasaron a ser imputados y muchos imputados que no tenían que ver", criticó respecto al cauce de la investigación.

Por otro lado, se animó a detallar su propia hipótesis sobre cómo fue que su hermano terminó descuartizado en una valija. Él había comprado un terreno, no recuerdo si era en La Reja. Iban a emprender unas construcciones ahí con un socio. Tenía que ir a buscar un dinero, creo que para los albañiles, y después no sé qué pasó", comentó. "Para mí, lo siguieron y lo mataron por plata. Encima con una brutalidad terrible. El que hizo esto debe ser un sanguinario", opinó.

"Si le hubieran pegado un tiro, podría pensar que haya sido un ajuste de cuentas, pero lo que no me cierra es que lo hayan cortado como lo cortaron", confesó Rodolfo. "Vengo desde hace tres días que casi prácticamente no duermo, pensando, rompiéndome la cabeza, cómo pudo llegar a pasar esto", añadió, al mismo tiempo que pidió "que se haga justicia".