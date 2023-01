La revelación de José Ventura: “El padre de Guarino me pidió que sea el nexo con el papá de Fernando y lo insulté”

Por estas horas, el Tribunal de Dolores donde se lleva adelante el juicio por el asesinato de Fernando Báez Sosa vive en un clima de tensión absoluta. En la tercera jornada por la causa que investiga el crimen del joven llevado a cabo en enero de 2020 en Villa Gesell y que tiene como implicados a ocho rugbiers de Zárate ( Máximo Thomsen (23), Enzo Comelli (22), Matías Benicelli (23), Blas Cinalli (21), Ayrton Viollaz (23), y Luciano (21), Ciro (22) y Lucas Pertossi (23)), debieron declarar como testigos Pablo Ventura, un joven al que los detenidos habían implicado falsamente, y José María Ventura, el papá de Pablo.

Además de encontrarse con la mamá y el papá de Fernando, con quien se abrazaron durante varios minutos, José María relató que tuvo un cruce con el padre de uno de los detenidos. Sobre eso, Ventura relató que todo terminó con insultos por el insólito pedido que le hizo. “Me vino a hablar el papá de (Juan Pedro) Guarino, hizo un monólogo y lo mandé sabés a dónde”, aseguró José.

Al ser consultado por los medios, Ventura explicó: “Fue el año pasado. Yo salía de un lugar en Zárate, el hombre este se presenta, me dice que es Guarino. La verdad que no lo conocía. Es más lo tenía a dos metros y no sabía que era él. Y como dije, hizo un monólogo, yo lo escuchaba, soy un tipo tranquilo, lo escuchaba, lo escuchaba”.

Y completó sobre lo que le quería pedir Guarino: “Habló durante 15 o 20 minutos por lo menos hasta que en un momento, me saqué, como hoy, porque me pidió una cosa que es no tener cara, de ser un cara rota. Me pidió si yo no podía ser el nexo entre el papá de Fernando y él. Que él me iba a dar una carta, que le explique. Mi respuesta fue irreproducible. Se podrán imaginar”.

Luego habló sobre la falsa acusación y los días de detención que debió soportar su hijo Pablo: “La acusación contra mi hijo cambió la vida de toda la familia. Nadie nos pidió disculpas. Sentimos indignación, bronca, te podés imaginar... están acusando a tu hijo de algo que no hizo”.

Y agregó: “Pablo nunca fue amigo de ellos, los conoce del boliche de Zárate cuando salían porque es un pueblo chico y nos conocemos todos, pero practican diferentes deportes, van a distintos clubes y no comparten redes sociales”. Y dijo sobre sus declaraciones: “Es una forma de poder ayudar a los papás de Fernando para que todo se esclarezca bien. Con la cantidad de pruebas que hay, creo que todo está esclarecido”.

En tanto, sobre las secuelas que sufre su hijo, también contó: “Aparte de cometer el daño que cometieron estos chicos, a nosotros también nos hicieron daño. Pablo en un momento no quería salir. Pensamos ponerle un psicólogo pero no quería ir. De a poco después fue saliendo, no en Zarate, sino en Buenos Aires”.

Por otra parte, Ventura contó que al único padre de los detenidos que conocía era al de Enzo Comelli. Y relató: “Sus padres eran conocidos de mis padres. Hasta donde lo conocí, siempre se portó bien. Pero en Villa Gesell me quiso tomar de tonto. Cuando mi hijo todavía estaba detenido, acusado falsamente no por 8 sino por los 10 cobardes que estaban en esa casa, me dijo que ninguno de los chicos había nombrado a Pablo. Eso era imposible. Nadie de la Fiscalía conocía a mi hijo. Solo ellos 10 y ninguno dijo que era mentira. Lo implicaron en un asesinato y a ninguno se le ocurrió contar qué había pasado. Ninguno de los 10 cobardes dijo quién nombró a Pablo”.