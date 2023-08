La sedujo, se comprometió y la arrojó de un balcón: quién era la platense que mataron en Kosovo

El sueño de irse a vivir a Europa que tantos miles de jóvenes de la Argentina tienen, se transformó en una verdadera pesadilla para María Clara Urdangaray y su familia, Según denunció el entorno de la joven de 26 años, fue arrojada del balcón de un hotel cerca del distrito de Pristina, en Kosovo, por quien fuera su pareja: el suizo Endrit Nika. La Justicia lo detuvo de forma preventiva por un mes, para investigar el hecho bajo secreto de sumario y por el riesgo de que se escape.

Ella - oriunda de City Bell, La Plata- había viajado en noviembre a Barcelona para trabajar de moza. Al poco tiempo conoció al nacido en Drenas y en marzo se fue a vivir con él a Berna, la capital de Suiza. Al país balcánico habían llegado para ir a la boda del hermano de él y estaban alojados en un hotel cerca en la localidad de Kosovo Polje, desde donde el último martes a la 1:59 del lugar arrojó desde el sexto piso a María Clara. "Fue un femicidio", aseguró a TN el padre de la víctima, Facundo Urdangaray. "La supuesta pareja, en algún tipo de discusión, la arrojó por el balcón y falleció en el hospital" Centro Clínico Universitario de Kosovo, agregó a Página 12, sobre su ex yerno investigado por homicidio en el país europeo.

"Era un alma viajera, estaba feliz recorriendo Europa, no puedo creer que esté hablando de mi hija muerta allá con todo lo que hizo para poder llegar. De hecho me decía: ‘Papi, hacé el esfuerzo y venite aquí (por Barcelona y Suiza), allá está muy jodido el tema con toda la inseguridad’. No puedo creerlo", lamentó el papá.

La voluntad de Facundo no era que su hija viajara. "La despedida fue terriblemente dolorosa porque no pensaba que se podía ir. Ella buscaba su sueño, como todos buscamos los nuestros. Buscaba un futuro mejor, un lugar donde no la maten, no la lastimen y pueda vivir feliz. Y se encontró con una pared, una pared muy alta", contó a La Nación.

A María Clara "todo el mundo la quería pronto" porque "caía bien". Se había formado años en el país, donde estudió derecho y un traductorado de inglés, un idioma que manejaba muy bien al punto de querer viajar de intercambio, algo que su padre no permitía por falta de dinero. Sí pudo premiar su esfuerzo como hija cuando le compró un auto, el mismo que vendió hace casi un año para pagar el vuelo a España.

Sobre el femicida, el papá reconoció que lo sucedido fue una sorpresa y hasta había visto videos de la boda donde se los veía bien y felices. "Él tipo tenía estudios, era una persona instruída. En mi diccionario no existe que una persona mate a otra sin razón. Realmente no lo entiendo", lamentó Urdangaray. "Mi hija había hablado con su mamá y había descrito al novio como un tipo mujeriego y muy celoso", indicó por otro lado.

En el perfil de Instagram del suizo, se puede ver que se había comprometido con la mujer que mató. "Clara", se puede leer al lado de un emoji de un anillo de diamantes. En su Facebook, grafican la portada las imágenes de las celebraciones argentinas en el Obelisco, tras la obtención de la Copa del Mundo en Qatar 2022.

Esta versión sobre un compromiso no es respaldada por el padre de la víctima. "Era una chica sociable, simpática, que tenía alguna que otra pareja, pero no quería saber nada con casarse", señaló a TN. "Decía que el casamiento era para boludos. Y mucho menos con ser madre", sumó.

"Viajó por todos lados, Atenas, París, Madrid, estaba en su salsa. Era lo que había soñado toda la vida. Cuando la acompañamos a Ezeiza era su primer viaje en avión. Y en nueve meses se comió el mundo", relató el papá. "No puedo entender que tenga que volver a Ezeiza a buscar el ataúd", aseguró.

Ahora a Facundo le queda la difícil tarea de la repatriación de los restos de su hija, aunque no está sólo. "La Cancillería nos atendió perfectamente. Necesito que se sepa lo que hicieron por nosotros. La directora de los argentinos en el extranjero es una mujer muy humana", confesó. "Los ciudadanos necesitamos a veces que alguien nos ayude y hoy me hicieron sentir que me están ayudando", consideró y pidió: "Necesito que esté acá con nosotros", pidió.